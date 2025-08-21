தேனி: மதுரை தவெக மாநாட்டு திடலை நோக்கி தேனி மாவட்ட நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் மற்றும் விஜய் ரசிகர்கள் என 500க்கும் மேற்பட்ட வாகனங்களில் ஆயிரக்கணக்கானோர் படையெடுத்து வருகின்றனர்.
2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் 2-வது மாநில மாநாடு மதுரையில் இன்று (ஆக. 21) நடைபெறுகிறது. இதற்காக, மதுரை - தூத்துக்குடியில் நெடுஞ்சாலையில் உள்ள பாரபத்தி கிராமத்தில் சுமார் 500 ஏக்கர் பரப்பளவில் மாநாட்டுத் திடல் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மாநாட்டிற்கு வருகை புரியும் தொண்டர்களுக்கு தேவையான குடிநீர் வசதி, கழிப்பறை வசதி மற்றும் பார்க்கிங் வசதி,மருத்துவ வசதி ஆகியவையும் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இன்று மாலை 4 மணிக்கு மாநாடு தொடங்கி 7 மணியளவில் முடியும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கும் நிலையில், நேற்று இரவிலிருந்தே மாநாட்டில் கலந்துகொள்ள தொண்டர்கள் வர ஆரம்பித்துவிட்டனர். அதனால், மாநாட்டு திடல் நிரம்பி காணப்படுகிறது. தொடர்ந்து தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள், ரசிகர்கள் பலர் தங்களது வாகனங்களில் மாநாட்டு திடலை நோக்கி சாரை சாரையாக புறப்பட்டு வந்து கொண்டிருக்கின்றனர்.
அந்த வகையில், தேனி வடக்கு மாவட்ட தவெக தலைவர் பிரகாஷ் தலைமையில், தேனி புதிய பேருந்து நிலையத்திலிருந்து சுமார் 200க்கும் மேற்பட்ட வேன் மற்றும் கார்களிலும், அதேபோல், தேனி தெற்கு மாவட்ட செயலாளர் பாண்டி தலைமையில் சுமார் 200-க்கும் மேற்பட்ட வேன்களிலும் தவெக நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் ஆட்டம் பாட்டத்துடன் உற்சாகமாக மாநாட்டிற்கு வந்து கொண்டிருக்கின்றனர். மாநாட்டிற்குச் செல்லும் அனைத்து வாகனங்களிலும் தவெக கொடி பொருத்தப்பட்டுள்ளது.
ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் மாநாட்டிற்கு செல்வதால், தேனி புதிய பேருந்து நிலையம், புறவழிச் சாலை, ஆண்டிப்பட்டி மற்றும் கணவாய் பகுதிகளில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது.
மாநாட்டு ஏற்பாடுகள்
11 மாதங்கள் கழித்து தவெக இரண்டாம் மாநாடு மதுரையில் இன்று நடைபெறவிருக்கிறது. கடந்த மாநாட்டில் ஏற்பட்ட சிக்கல்களை சரிசெய்யும் விதமாக, இந்த முறை ஏற்பாடுகள் சிறப்பாக செய்யப்பட்டுள்ளதாக கட்சி நிர்வாகம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, இந்த முறை மாநாடு நடைபெறும் இடமானது, விக்கிரவாண்டியை விட 3 மடங்கு பெரியது. சுமார் 2 லட்சம் பேர் தாராளமாக அமரும் வகையில் இருக்கைகளும் போடப்பட்டிருக்கின்றன. அனைத்து மாவட்டங்களில் இருந்தும் தொண்டர்கள் வருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில், அதற்கான சிறப்பு வழித்தடங்களும், பார்க்கிங் வசதிகளும் செய்து தரப்பட்டுள்ளன.