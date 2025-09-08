ETV Bharat / state

வழக்கறிஞர் வீட்டில் கைவரிசை... சட்டம் படித்து வந்த தவெக பெண் நிர்வாகி கைது!

வீட்டு கழிவறையை பயன்படுத்துவதை போல நடித்து நகைகளை திருடி சென்ற வழக்கில் தவெக பெண் நிர்வாகி கைது செய்யப்பட்டார்.

அர்ஷிதா டிப்னி (கோப்புப்படம்)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 8, 2025 at 10:08 PM IST

கன்னியாகுமரி: நகைகளை திருடிய வழக்கில் தவெக பெண் நிர்வாகியும், சட்ட கல்லூரி மாணவியுமான அர்ஷிதா கைது செய்யப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

கன்னியாகுமரி மாவட்டம், விளவங்கோடு அடுத்த செருவலூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் அர்ஷிதா டிப்னி (23). இவர் மேல்புறம் ஒன்றியத்துக்கு உட்பட்ட தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் இணை செயலாளர் பொறுப்பில் இருந்து வருகிறார். சட்ட கல்லூரியில் படித்து வரும் இவர் பயிற்சிக்காக அண்மையில் நாகர்கோவில் நீதிமன்றத்துக்கு வந்து சென்றார்.

அப்போது நாகர்கோவில் அருகே உள்ள பழவிளை பகுதியை சேர்ந்த வழக்கறிஞர் விஜயகுமாருக்கு அர்ஷிதா அறிமுகம் ஆகி உள்ளார். பின்னர் இருவரும் நண்பர்களாக பழகி உள்ளனர். அடிக்கடி செல்போனிலும் பேசி வந்து உள்ளனர். இந்த நிலையில் கடந்த ஜூலை மாதம் 12ம் தேதி வழக்கறிஞர் விஜயகுமார் வீட்டில் இருந்த போது அர்ஷிதா போன் செய்து உள்ளார். போனில் பேசிய அர்சிதா, '' நான் உங்கள் வீட்டு அருகில் தான் நிற்கிறேன். உங்கள் வீட்டு கழிவறையை பயன்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும்'' என்று கூறி உள்ளார்.

அர்ஷிதா டிப்னி (கோப்புப்படம்)

இதனைத் தொடர்ந்து அவரை வீட்டில் உள்ளே அனுமதித்த விஜயகுமார் வெளியே தனது நண்பருடன் பேசிக்கொண்டு இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதற்கிடையே வீட்டினுள் சென்ற அர்ஷிதா பாத்ரூம் சென்று விட்டு சில நிமிடங்களில் வெளியே சென்று விட்டதாக கூறப்படுகிறது. அதன் பின்பு விஜயகுமார் வேலை காரணமாக வெளியே சென்று உள்ளார். பின்னர் இரண்டு நாள் கழித்து விஜயகுமார் தனது தாயார் அறையில் வந்து பார்த்த போது, அங்கு பீரோவில் இருந்த 11.25 பவுன் தங்க நகைகள் காணாமல் போயுள்ளதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார்.

அர்ஷிதா வந்து சென்ற பின்பு வேறு யாரும் வீட்டிற்கு வராத நிலையில், நகைகள் எப்படி காணாமல் போனது? என எண்ணிய வழக்கறிஞர் விஜயகுமார் உடனே அர்ஷிதா டிப்ளி தான் நகைகளை திருடி விட்டதாக ராஜாக்கமங்கலம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.

புகாரை பெற்று கொண்ட போலீஸார் வழக்குப்பதிவு செய்து ஆய்வாளர் ராமர் தலைமையில் தனிப்படை அமைத்து விசாரணை நடத்தினர். அப்போது அர்ஷிதாவை பிடித்து விசாரித்ததில், அவர் தான் நகைகளை திருடியது தெரிய வந்தது. தொடர்ந்து அவரிடம் இருந்து நகையை மீட்ட போலீசார் அர்ஷிதாவை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.

மேலும், சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள அர்ஷிதா டிப்னியை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க முடிவு செய்து உள்ளதாகவும் காவல்துறையினர் தெரிவித்து உள்ளனர்.

கன்னியாகுமரி அருகே திருட்டு வழக்கில் தவெக பெண் நிர்வாகி கைது செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

KANNIYAKUMARI THEFT CASETVK WOMAN ARRESTதவெக பெண் நிர்வாகி கைதுகன்னியாகுமரிTVK FEMALE EXECUTIVE ARRESTED

