கட்சியினரை கட்டுப்படுத்த தெரியாதா? தவெக நாமக்கல் மாவட்ட செயலாளரின் முன் ஜாமின் மனு தள்ளுபடி!

நாமக்கல் மாவட்ட செயலாளரின் முன் ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட நிலையில், புஸ்ஸி ஆனந்த், நிர்மல்குமாருக்கு முன் ஜாமின் கிடைக்குமா என்பது கேள்விக்குறியாகி இருக்கிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 3, 2025 at 2:02 PM IST

1 Min Read
சென்னை: தமிழக வெற்றிக் கழக நாமக்கல் மாவட்ட செயலாளர் சதீஷ் குமார் முன் ஜாமின் கோரிய மனுவை தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

நாமக்கல்லில், தவெக தலைவர் விஜய், செப்டம்பர் 27 ஆம் தேதி பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்ட போது தனியார் மருத்துவமனை மீது தாக்குதல் நடத்தியதாக, மாவட்ட செயலாளர் சதீஷ்குமார் உள்ளிட்ட தவெகவினர் மீது நாமக்கல் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்தனர். இந்த வழக்கில் காவல் துறையினர் தன்னை கைது செய்யக் கூடும் எனக் கூறி, முன் ஜாமின் கேட்டு தவெக மாவட்டச் செயலாளர் சதீஷ் குமார் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

அந்த மனுவில், தான் எந்த குற்றமும் செய்யவில்லை எனவும், அரசியல் காரணங்களுக்காக வழக்கில் தன்னை சேர்த்துள்ளதாகவும், சம்பவ இடத்தில் இருந்த ஒரே காரணத்துக்காக தனக்கு எதிராக வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது எனவும் சதீஷ் குமார் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் காவல் துறையினரின் விசாரணைக்கு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்குவதாகவும், நீதிமன்றம் விதிக்கும் நிபந்தனைகளை ஏற்க தயாராக இருப்பதால் தனக்கு முன் ஜாமின் வழங்க வேண்டும் எனவும் அந்த மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்த மனு நீதிபதி என். செந்தில் குமார் முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்த போது, காவல் துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் சந்தோஷ், “அனைத்து விதிகளையும் பூர்த்தி செய்வதாகக் கூறி மனுதாரர் அனுமதி பெற்றார். ஆனால் அவரது கட்சியினரின் செயல்பாடுகளால் 5 லட்சம் ரூபாய் அளவுக்கு மருத்துவமனைக்கு சேதம் ஏற்பட்டுள்ளது. இது தவிர பொது சொத்துக்களை சேதப்படுத்தியதாகவும் மேலும் 8 வழக்குகள் அவருக்கு எதிராக பதியப்பட்டுள்ளன” என்று தெரிவித்தார். அத்துடன் சம்பவ இடத்தில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்பட ஆதாரங்களையும் நீதிபதி செந்தில் குமாரிடம் முன்பு சமர்பித்தார்.

இதையும் படிங்க: ஒரே பேனரில் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் விஜய்! தவெகவினர் செயலால் பரபரப்பு!

அதனை ஆய்வு செய்த நீதிபதி செந்தில்குமார், தவெக கட்சியினர் அடாவடி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ள நிலையில், எதுவும் தெரியாது என மனுதாரர் எப்படி கூறலாம்? என்று கேள்வி எழுப்பினார். மேலும் கட்சியினரை கட்டுப்படுத்த தெரியாதா? பொறுப்புடன் செயல்பட வேண்டாமா? என சரமாரியாக கேள்வி எழுப்பி, சதீஷ் குமார் தாக்கல் செய்த முன் ஜாமீன் மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.

