ETV Bharat / state

தவெக மாநாட்டுக்குச் சென்ற இளைஞர் மயங்கி விழுந்து உயிரிழப்பு! - போலீசார் விசாரணை - TVK MAANADU MADURAI DEATH

உயிரிழந்த இளைஞர் குடும்பத்துக்கு தவெக தலைவர் விஜய் உதவ வேண்டுமென சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

தவெக 2 வது மாநாட்டு திடல் முகப்பு படம்
தவெக 2 வது மாநாட்டு திடல் முகப்பு படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 22, 2025 at 8:13 AM IST

1 Min Read

நீலகிரி: தவெக மாநாட்டில் கலந்துகொண்டு, திடலை விட்டு வெளியேறியபோது நீலகிரியைச் சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவர் மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் 2வது மாநில மாநாடு மதுரையில் நேற்று (ஆக. 21) நடைபெற்றது. இதற்காக, மதுரை - தூத்துக்குடி நெடுஞ்சாலையில் உள்ள பாரபத்தி கிராமத்தில் சுமார் 500 ஏக்கர் பரப்பளவில் மாநாட்டுத் திடல் அமைக்கப்பட்டது. இந்த மாநாட்டில் கலந்து கொள்வதற்காக தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் என லட்சக்கணக்கானோர் அங்கு குவிந்தனர்.

அப்போது வெயிலின் தாக்கம் காரணமாக, 60க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள், குழந்தைகள் உள்ளிட்டோர் மயங்கி விழுந்த நிலையில், அவர்கள் ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மாநாட்டுத் திடலின் வெளிப்புறத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்த மருத்துவ உதவி முகாமில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர்.

இந்நிலையில், நீலகிரி மாவட்டம் கோத்தகிரி அருகே பாப்பஸ் காலனி பகுதியை சேர்ந்த ரோஷன் (18) என்ற இளைஞர் தனது நண்பர்களுடன் தவெக மாநாட்டுக்கு வந்துள்ளார். மாநாடு முடிந்து மாலை 5.30 மணியளவில் வீட்டுக்கு செல்வதற்காக வாகனத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போது திடீரென அவர் மயங்கி விழுந்துள்ளார்.

உடனடியாக அவருடைய நண்பர்கள், ரோஷன் முகத்தில் தண்ணீர் தெளித்து எழுப்ப முயற்சி செய்தும் அவர் கண் திறக்காததால் அருகில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் ரோஷன் ஏற்கனவே உயிரிழந்துவிட்டதாக கூறியுள்ளனர்.

இதையும் படிங்க: 2026 தேர்தலில் தவெக - திமுக இடையே தான் போட்டி! மதுரை மாநாட்டில் அதிர வைத்த விஜய்!

இதையடுத்து, இச்சம்பவம் குறித்து தகவலறிந்து வந்த போலீசார், ரோஷன் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். மேலும் சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தியதில் ரோஷனின் தந்தை குடிபோதைக்கு அடிமையானவர் என்பதும், அவரது தாய் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர் என்பதும் தெரிய வந்தது.

மேலும், ரோஷனுக்கு 15 வயதில் ஒரு தங்கை இருப்பதும், அவர் சிறுவயதில் இருந்தே சர்க்கரை நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதால் அதற்காக சிகிச்சை எடுத்துக்கொண்டே பள்ளியில் படித்து வருவதும் தெரிய வந்தது. இதுபோன்ற குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாக ரோஷன் கொரியர் வேலைக்குச் சென்று அதில் வரும் வருமானத்தை வைத்துதான் குடும்பத்தினர் அனைவரையும் கவனித்து வந்துள்ளார் என்பதும் போலீசார் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.

இந்நிலையில், தற்போது ரோஷன் உயிரிழந்ததால் அவர் குடும்பமே துயரத்தில் மூழ்கியுள்ளனர். இக்குடும்பத்துக்கு தவெக தலைவர் விஜய் உதவி செய்ய வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர்.

நீலகிரி: தவெக மாநாட்டில் கலந்துகொண்டு, திடலை விட்டு வெளியேறியபோது நீலகிரியைச் சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவர் மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் 2வது மாநில மாநாடு மதுரையில் நேற்று (ஆக. 21) நடைபெற்றது. இதற்காக, மதுரை - தூத்துக்குடி நெடுஞ்சாலையில் உள்ள பாரபத்தி கிராமத்தில் சுமார் 500 ஏக்கர் பரப்பளவில் மாநாட்டுத் திடல் அமைக்கப்பட்டது. இந்த மாநாட்டில் கலந்து கொள்வதற்காக தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் என லட்சக்கணக்கானோர் அங்கு குவிந்தனர்.

அப்போது வெயிலின் தாக்கம் காரணமாக, 60க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள், குழந்தைகள் உள்ளிட்டோர் மயங்கி விழுந்த நிலையில், அவர்கள் ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மாநாட்டுத் திடலின் வெளிப்புறத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்த மருத்துவ உதவி முகாமில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர்.

இந்நிலையில், நீலகிரி மாவட்டம் கோத்தகிரி அருகே பாப்பஸ் காலனி பகுதியை சேர்ந்த ரோஷன் (18) என்ற இளைஞர் தனது நண்பர்களுடன் தவெக மாநாட்டுக்கு வந்துள்ளார். மாநாடு முடிந்து மாலை 5.30 மணியளவில் வீட்டுக்கு செல்வதற்காக வாகனத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போது திடீரென அவர் மயங்கி விழுந்துள்ளார்.

உடனடியாக அவருடைய நண்பர்கள், ரோஷன் முகத்தில் தண்ணீர் தெளித்து எழுப்ப முயற்சி செய்தும் அவர் கண் திறக்காததால் அருகில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் ரோஷன் ஏற்கனவே உயிரிழந்துவிட்டதாக கூறியுள்ளனர்.

இதையும் படிங்க: 2026 தேர்தலில் தவெக - திமுக இடையே தான் போட்டி! மதுரை மாநாட்டில் அதிர வைத்த விஜய்!

இதையடுத்து, இச்சம்பவம் குறித்து தகவலறிந்து வந்த போலீசார், ரோஷன் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். மேலும் சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தியதில் ரோஷனின் தந்தை குடிபோதைக்கு அடிமையானவர் என்பதும், அவரது தாய் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர் என்பதும் தெரிய வந்தது.

மேலும், ரோஷனுக்கு 15 வயதில் ஒரு தங்கை இருப்பதும், அவர் சிறுவயதில் இருந்தே சர்க்கரை நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதால் அதற்காக சிகிச்சை எடுத்துக்கொண்டே பள்ளியில் படித்து வருவதும் தெரிய வந்தது. இதுபோன்ற குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாக ரோஷன் கொரியர் வேலைக்குச் சென்று அதில் வரும் வருமானத்தை வைத்துதான் குடும்பத்தினர் அனைவரையும் கவனித்து வந்துள்ளார் என்பதும் போலீசார் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.

இந்நிலையில், தற்போது ரோஷன் உயிரிழந்ததால் அவர் குடும்பமே துயரத்தில் மூழ்கியுள்ளனர். இக்குடும்பத்துக்கு தவெக தலைவர் விஜய் உதவி செய்ய வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

தவெக விஜய் மாநாடுதவெக மதுரை மாநாடுTVK MAANADUTVK VIJAY MAANADUTVK MAANADU MADURAI DEATH

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பிரெஞ்சு ப்ரைஸ் பிரியரா நீங்கள்? உங்களுக்காக காத்திருக்கும் பரிசு நீரிழிவு நோய் - வெளியான 'திடுக்' தகவல்!

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.