41 பேர் பலி எதிரொலி: விஜய் தேர்தல் பரப்புரை ஒத்திவைப்பு!

கரூர் பரப்புரையில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், தவெக சார்பாக பரப்புரை ஒத்திவைக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

விஜய் பரப்புரை (கோப்புப்படம்)
விஜய் பரப்புரை (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : October 1, 2025 at 3:19 PM IST

சென்னை: தவெக தலைவர் விஜய்யின் தேர்தல் பரப்புரை கூட்டம் அடுத்த இரண்டு வாரங்களுக்கு ஒத்திவைக்கப்படுவதாக அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

கரூரில் கடந்த 27 ஆம் தேதி நடைபெற்ற விஜய் பரப்புரை கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவம் தேசிய அளவில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய நிலையில், இது தொடர்பாக உயர் நீதிமன்ற ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் ஒருநபர் விசாரணை ஆணையத்தை தமிழக அரசு அமைத்துள்ளது. அவர் கடந்த சில நாட்களாக சம்பவ நடைபெற்ற இடத்தில் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்.

இந்நிலையில், இந்த சம்பவம் தொடர்பாக தவெக கரூர் மாவட்ட செயலாளர் மதியழகன், நிர்வாகி பவுன்ராஜ் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். மேலும், தவெக புஸ்ஸி ஆனந்த் உள்ளிட்டோரை கைது செய்ய போலீசார் தனிப்படை அமைத்து தீவிரமாக தேடி வருகிறார்கள். இந்நிலையில், விஜய்யின் பரப்புரை கூட்டம் அடுத்த இரண்டு வாரங்களுக்கு ஒத்திவைக்கப்படுவதாக அக்கட்சி சார்பாக அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

இது தொடர்பாக வெளியான அறிவிப்பில், "கழகத் தோழர்களுக்கு வணக்கம். நம் சொந்தங்களை இழந்த வேதனையிலும் வருத்தத்திலும் நாம் இருக்கும் இச்சூழலில், நம் கழகத் தலைவர் அவர்களின் அடுத்த இரண்டு வாரங்களுக்கான மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியானது தற்காலிகமாக ஒத்திவைக்கப்படுகிறது. இந்த மக்கள் சந்திப்பு தொடர்பான புதிய விவரங்கள் பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என்பதை நம் கழகத் தலைவர் அவர்களின் ஒப்புதலோடு தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்" என கூறப்பட்டுள்ளது.

ETV Bharat Logo

