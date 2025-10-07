பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுடன் 10 நாள்களுக்கு பின் வீடியோ காலில் பேசி கண் கலங்கிய விஜய்!
கரூரில் கடந்த 27ஆம் தேதி தவெக பிரச்சார கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி குழந்தைகள், பெண்கள் உட்பட 41 பேர் உயிரிழந்தனர்.
கரூர்: கரூர் சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுடன் தவெக தலைவர் விஜய் வீடியோ காலில் பேசி ஆறுதல் தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை தேர்தல் அடுத்த ஆண்டு நடைபெறுவதை முன்னிட்டு, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் ஒவ்வொரு வாரம் சனிக்கிழமைகளில் குறிப்பிட்ட மாவட்டங்களுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு பிரச்சாரம் செய்து வந்தார். அந்த வகையில் கடந்த செப்டம்பர் 27 ஆம் தேதி கரூர், வேலுச்சாமிபுரத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பாக அந்த கட்சியின் தலைவர் விஜய் பரப்புரை மேற்கொண்டார். அப்போது நிகழ்ந்த கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி குழந்தைகள், பெண்கள் உட்பட 41 பேர் உயிரிழந்தனர்.
இந்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக தவெக பொதுச் செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த், இணை செயலாளர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல் குமார், கரூர் தவெக மாவட்ட செயலாளர் மதியழகன் உள்ளிட்டோர் மீது 5 பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.
இதில் கரூர் மாவட்ட செயலாளர் மதியழகனை போலீசார் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அதே நேரத்தில் புஸ்ஸி ஆனந்த் மற்றும் நிர்மல் குமார் ஆகியோர் தலைமறைவான நிலையில், முன் ஜாமீன் கோரி இருவரும் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தனர். ஆனால் இருவரது முன் ஜாமீன் மனுக்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட நிலையில், தவெக தரப்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இதனிடையே, கரூர் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தவெக தலைவர் விஜய் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் ஆறுதல் தெரிவித்திருந்தார். ஆனால் கரூர் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினரை அவர் ஏன் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவிக்கவில்லை? என்று பல்வேறு தரப்பினரும் கேள்வி எழுப்பி வந்தனர்.
இந்நிலையில், கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களை நேரில் சந்தித்து தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் 20 லட்சம் ரூபாய் நிதியுதவி வழங்குவதற்கு, நீதிமன்ற அனுமதி பெற விஜய் முயற்சித்து வருவதாக தவெக வட்டாரத்தில் கூறப்பட்டு வருகிறது.
இதற்கு முன்னதாக, சென்னையில் இருந்து இன்று கரூர் வந்துள்ள ஒரு குழுவினர், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், பாதிக்கப்பட்ட 29 குடும்பத்தினருடன் வீடியோ காலில் நேரடியாக பேசுவதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்து கொடுத்தனர். அப்போது அவர்களுடன் வீடியோ காலில் பேசிய விஜய் ஆறுதல் தெரிவித்தார்.
விஜய் வீடியோ காலில் பேசியது குறித்து எக்ஸ் பக்கத்தில் தவெக ஆதரவாளர் ஒருவர் பதிவிட்டுள்ளார். அதில், "கரூர் சம்பவத்தில் உயிரிழந்த தனுஷ்குமார் என்பவரது குடும்பத்தினரிடம் விஜய் வீடியோ காலில் 20 நிமிடங்கள் பேசி ஆறுதல் தெரிவித்தார். மேலும் தனுஷ்குமாரின் சகோதரி ஹர்ஷினிக்கு ஒரு அண்ணனாக இருந்து, அனைத்து உதவியும் செய்வதாக உறுதி அளித்தார்” என பதிவிட்டுள்ளார்.
அதே போல் கரூர் சம்பவத்தில் உயிரிழந்த அருக்காணி என்பவரது உறவினர் சக்திவேல் அளித்த பேட்டியில், "இன்று வீடியோ காலில் பேசிய விஜய், 'கரூரில் நடந்த சம்பவத்துக்கு வருத்தம் தெரிவிக்கிறேன். கடந்த ஒரு வாரமாக மீள முடியாத துயரத்தில் இருக்கிறேன். உங்களுக்கு எப்படி ஆறுதல் சொல்வது என்று எனக்கு தெரியவில்லை. கண்டிப்பாக உங்களை சந்திக்க வருவேன்' என்று கூறி விட்டு ஒரு நிமிடத்திற்கு மேலாக அமைதியாக கண் கலங்கினார்” என்று கூறினார்.
மேலும், நடந்த சம்பவம் தன்னை மிகவும் பாதித்தருப்பதாகவும், சட்டப்பூர்வமாக அனுமதி கிடைத்தவுடன் உங்களை நேரில் வந்து சந்தித்து ஆறுதல் கூறுவேன் என்று அப்போது விஜய் உறுதியளித்தார் எனவும் சக்திவேல் கூறினார்.