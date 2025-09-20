குடும்பத்தை வைத்து தமிழ்நாட்டை கொள்ளையடிக்கும் ஸ்டாலின்; நாகையில் சீரிய விஜய்: ஆர்ப்பரித்த தொண்டர்கள்!
திமுகவை ஆட்சியில் இருந்து அகற்றும் வரை தவெக ஓயாது என அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் சவால் விடுத்துள்ளார்.
Published : September 20, 2025 at 1:43 PM IST|
Updated : September 20, 2025 at 3:02 PM IST
நாகை: கட்சி பெயரில் மட்டும் கொள்கையை வைத்துக்கொண்டு குடும்பத்தை வைத்து முதல்வர் ஸ்டாலின் தமிழ்நாட்டை கொள்ளையடிப்பதாக தவெக தலைவர் விஜய் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
தமிழகத்தில் அடுத்த ஆண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், செப்டம்பர் 13இல் தனது தேர்தல் பரப்புரையை தொடங்கினார். அந்த வகையில், கடந்த வாரம் சனிக்கிழமை திருச்சி, அரியலூர் மாவட்டங்களில் அவர் தேர்தல் பரப்புரையை மேற்கொண்டார். அதிகப்படியான தொண்டர்கள் வருகையால் பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் திட்டமிடப்பட்டிருந்த அவரது பரப்புரை ரத்து செய்யப்பட்டது. இதனால், வரும் வாரங்களில் ஒருநாளில் இரண்டு மாவட்டங்களில் மட்டும் விஜய் பரப்புரை மேற்கொள்ளும் வகையில் அவரது பயண திட்டம் மாற்றியமைக்கப்பட்டது. அதன்படி இன்று நாகை, திருவாரூர் மாவட்டங்களில் அவர் பரப்புரை மேற்கொள்ளவுள்ளார்.
இதற்காக சென்னையில் இருந்து தனி விமானம் மூலம் திருச்சி வந்த அவர், காரில் நாகை வந்தடைந்தார். தொடர்ந்து நாகை ரவுண்டானா பகுதியில் மக்களிடம் பேசிய அவர், "எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? சாப்பிட்டீங்களா? அண்ணாவுக்கு ஒரு வணக்கம். பெரியார் அவர்களுக்கு ஒரு வணக்கம். நான் இப்போ எந்த மண்ணில் இருந்து பேசுகிறேன் தெரியுமா? நாகூர் ஆண்டவர் குடியிருக்கும் மண்ணில் இருந்து பேசுகிறேன். வேளாங்கண்ணி அன்னை ஆசியோடு இங்கு வந்துள்ளேன்.
எப்போதும் மீனவனுக்கு நண்பனாக இருக்கும் விஜய், உங்களை பார்க்க வந்திருக்கிறேன். மத வேறுபாடு பார்க்காத நாகை மக்களுக்கு மீண்டும் எனது சிரம் தாழ்ந்த ஸ்பெஷல் வணக்கம். மீன்கள் இறக்குமதியில் இந்தியாவிலேயே முன்னணியில் இருக்கும் மாவட்டம் நம்முடைய நாகை மாவட்டம். இதற்கு காரணம் எங்கள் ஆட்சிதான் என அடுக்கு மொழியில் பேசிக்கொண்டு சிலர் வருவார்கள். அவர்களை நம்பாதீங்க, இவர்கள் நாட்டை ஆட்சி செய்து மக்களை தவிக்கவிட்டுள்ளனர்" என்று திமுகவை மறைமுகமாக விமர்சித்தார்.
தொடர்ந்து தமிழக மீனவர் பிரச்சனை தொடர்பாக பேசிய அவர் "இலங்கை கடற்படையால் தமிழக மீனவர்கள் தாக்கப்படுவது தொடர்பாக மதுரை மாநாட்டில் கூட பேசி இருந்தேன். இந்த மண்ணில் 14 வருடத்துக்கு முன்பே தமிழக மீனவர்கள் தாக்கப்பட்டதை கண்டித்து போராட்டம் நடத்தியுள்ளோம். அப்போது விஜய் நற்பணி இயக்கம் என்ற பெயரில் போராட்டம் நடத்தினோம். தற்போது தவெக என்ற பெயரில் போராடுகிறோம். விஜய் களத்துக்கு வருவது புதிது இல்லை. எப்போதும் நான் மக்களுக்காக மக்களோடு நின்று போராடி வருகிறேன்.
தமிழக மீனவர்கள் தாக்கப்பட்டால் ஒரே ஒரு கடிதம் எழுதிவிட்டு வேலை முடிந்தது என்று நினைக்க நாம ஒன்றும் கபட நாடக திமுக அரசு கிடையாது, இந்திய மீனவர்கள், தமிழக மீனவர்கள் என பிரித்து பேசும் பாசிச பாஜகவும் கிடையாது. மீனவர்கள் பிரச்சனைக்கு உடனடி தீர்வு வேண்டும் என்பதே நம்முடைய உடனடி கோரிக்கை" என்றார்.
முதல்வர் ஸ்டாலின் வெளிநாட்டு பயணம் தொடர்பாக பேசிய அவர், "முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்களே, முதலீட்டை ஈர்ப்பதற்காக வெளிநாடு போகிறேன் என்கிறீர்கள். வெளிநாட்டில் முதலீட்டை ஈர்க்க போகிறீர்களா? இல்லை வெளிநாட்டில் முதலீடு செய்ய போகிறார்களா? தமிழ்நாட்டுக்கான முதலீடா? அல்லது உங்கள் குடும்பத்துக்கான முதலீடா? மனச தொட்டு சொல்லுங்க சிஎம் சார்.
சனிக்கிழமைகளில் மட்டும் ஏன் பரப்புரை செய்கிறீர்கள் என இப்போது சிலர் கேட்கிறார்கள். மக்களுக்கு எந்த இடைஞ்சலும் வரக்கூடாது, அவர்களை கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது என்ற ஒரே நோக்கத்திற்காக மட்டுமே விடுமுறை தினத்தில் பரப்புரையை மேற்கொண்டு வருகிறோம். யாருடைய விமர்சனத்துக்கும் நாங்கள் பயப்பட மாட்டோம், பின்வாங்க மாட்டோம்.
மக்களை சந்திக்க அரசாங்கத்திடம் அனுமதி கேட்டால் விதவிதமான கண்டிஷன் போடுகிறார்கள். பேருந்தை விட்டு இறங்க கூடாதாம், கையை தூக்கி காட்ட கூடாதாம், என்னென்ன காமெடி பண்ண வேண்டுமோ அதை எல்லாம் திமுக அரசு செய்கிறது. முதல்வர் ஸ்டாலின் சார், என்னை மிரட்டி பார்க்கிறீங்களா? கொள்கையை கட்சி பெயரில் மட்டும் வச்சிகிட்டு குடும்பத்தை வைத்து கொள்ளையடிக்கும் உங்களுக்கே இவ்வளவு இருந்தால், உழைச்சி சம்பாதிக்கும் எனக்கு எவ்வளவு இருக்கும்.
என்கிட்ட உங்க பூச்சாட்டியெல்லாம் காட்ட வேண்டாம். எதற்கும் இந்த விஜய் பயப்பட மாட்டான். 2026 தேர்தல் திமுகவுக்கும், தவெகவுக்கு இடையேதான் போட்டி. இதில் திமுகவை வென்று தவெக ஆட்சி அமைக்கும். இதை மக்கள் சக்தியோட உங்கள் விஜய் செய்வான்" என்றார்.