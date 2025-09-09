தவெகவை கண்டு திமுக பயத்தின் உச்சத்தில் உள்ளது - விஜய் விமர்சனம்!
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தைக் கண்டு திமுக பயத்தின் உச்சத்தில் உள்ளது என்று அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் விமர்சனம் செய்துள்ளார்.
Published : September 9, 2025 at 1:57 PM IST
சென்னை: தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பொதுச் செயலாளர் என். ஆனந்த் உள்ளிட்ட கட்சி நிர்வாகிகள் மீது திருச்சி காவல்துறை வழக்குப்பதிவு செய்ததற்கு, அக்கட்சியினர் தலைவர் விஜய் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
தவெக தலைவர் விஜய் தனது முதல் அரசியல் சுற்றுப்பயணத்தை திருச்சியில் தொடங்க உள்ளார். இதற்காக, அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் கடந்த 6 ஆம் தேதி சென்னையில் இருந்து திருச்சிக்கு சென்றார். அங்கு விமான நிலையத்தில் அவரை வரவேற்பதற்காக ஏராளமான தொண்டர்கள் வருகை புரிந்ததால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. இதனால் கட்சியினர் மற்றும் காவல்துறை இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
இதன் காரணமாக பொதுமக்களுக்கும், போக்குவரத்துக்கும் இடையூறு ஏற்படுத்தியது உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவுகளின்கீழ், புஸ்ஸி ஆனந்த் உள்ளிட்ட கட்சி நிர்வாகிகள் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். இந்த நிலையில், கட்சியின் செயல்பாடுகளை முடக்கும் நோக்கத்திலேயே, பொதுச் செயலாளர் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளதாக தவெக தலைவர் விஜய் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் தள பதிவில், "தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மீது மக்களிடையே பெருகி வரும் அன்பையும், ஆதரவையும் பொறுத்துக்கொள்ள முடியாத வெற்று விளம்பர மாடல் திமுக அரசு, அதன் செயல்பாடுகளை முடக்கும் நோக்கத்தில் பொதுச் செயலாளர் என்.ஆனந்த் மற்றும் கழகத் தோழர்கள் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்திருக்கிறது.
மக்களிடையே செல்வாக்கை இழந்த ஆளும் கட்சி, யாருக்குப் பயப்படுகிறதோ, இல்லையோ? தமிழக வெற்றிக் கழகத்தைக் கண்டு பயத்தின் உச்சத்தில் இருக்கிறது. தேர்தல் பிரசார பயணம் அனைத்துக் கட்சிகளும் மேற்கொள்ளும் ஜனநாயகப்பூர்வமான பிரதான நடவடிக்கை. மற்ற கட்சிகளின் இதுபோன்ற நடவடிக்கைகளை சர்வசாதாரணமாக எடுத்துக் கொள்ளும் இந்த அரசு, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மக்கள் நலனுக்கான செயல்பாடுகளை கண்டாலே அஞ்சி நடுங்குகிறது.
தோல்வி பயத்தால் ஆட்சியாளர்கள் தங்களின் தூக்கத்தை இழந்து, முழுநேரமும் நம்மை வீழ்த்துவதைப் பற்றியே சிந்திக்கின்றனர். தொடர்ந்து, காவல் துறைக்கு நெருக்கடி கொடுத்து நம் செயல்பாட்டை முடக்க நினைக்கிறார்கள். அதன் ஒரு பகுதிதான், திருச்சியில் பொதுச் செயலாளர் என்.ஆனந்த் மற்றும் கழக தோழர்கள் மீது பதியப்பட்டுள்ள வழக்கு. திமுக அரசின் இத்தகைய பழிவாங்கும் நடவடிக்கைகளை வன்மையாகக் கண்டிக்கிறேன் என்.ஆனந்த் மீதும், கழகத் தோழர்கள் மீதும் பதியப்பட்ட வழக்கைத் திரும்பப் பெற வேண்டும்" என்று விஜய் வலியுறுத்தியுள்ளார்.