குவிந்த தவெக தொண்டர்கள் - திணறிய திருச்சி! திட்டமிட்ட நேரத்தில் தொடங்காத விஜய் பிரச்சாரம்!
மரக்கடை பகுதியில் விஜய் பரப்புரை செய்ய 10.30 முதல் 11 மணி வரை அனுமதி வழங்கப்பட்டிருந்த நிலையில், விஜய் அங்கு வரவே இன்னும் ஒரு மணி நேரம் ஆகும் என்று கூறப்படுகிறது.
Published : September 13, 2025 at 1:09 PM IST
திருச்சி: தவெக தலைவர் விஜய்-யை காண அக்கட்சியின் தொண்டர்கள் திருச்சியில் குவிந்த நிலையில், திட்டமிட்டப்படி விஜய் பரப்புரை தொடங்குவதில் சிக்கல் எழுந்துள்ளது.
2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு தமிழகம் முழுவதும் தவெக தலைவர் விஜய் பரப்புரை மேற்கொள்ள திட்டமிட்டுள்ளார். முதல்கட்ட பரப்புரையை இன்று திருச்சியில் இருந்து அவர் தொடங்கவுள்ளார். இதற்காக தனி விமானம் மூலம் இன்று காலை சென்னையில் இருந்து திருச்சி சென்ற அவருக்கு, தவெக தொண்டர்களை விமான நிலையில் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.
விமான நிலையத்தில் இருந்து காவல்துறையினர் பரப்புரை மேற்கொள்ள அனுமதி வழங்கியுள்ள திருச்சி மரக்கடை பகுதிக்கு காரில் செல்ல 15 முதல் 20 நிமிடங்கள் ஆகும் என்ற நிலையில், 2 மணி நேரத்தை கடந்து விஜய்யின் வாகனம் சென்று கொண்டிருக்கிறது. தொண்டர்கள் ஆயிரக்கணக்கில் குவிந்ததால், விஜய்யின் வாகனம் சாலையில் ஊர்ந்து செல்லும் சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
மேலும், தவெக கொண்டர்களின் மகிழ்ச்சி ஆரவாரத்தால் விமான நிலையத்தில் இருந்து விஜய் வெளியே செல்லவே போராட வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது. காவல்துறையினரின் கடும் போராட்டத்திற்கு பிறகே விஜய்யின் வாகனம் அங்கிருந்து வெளியேறியது. மேலும், திருச்சியில் விஜய் பயணிக்கும் சாலைகளின் இருமருங்கிலும் தொண்டர்கள் குவிந்துள்ளதால், திருச்சி மாநகரில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் வாகன ஓட்டிகள் கடும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளனர்.
இதனிடையே, மரக்கடை பகுதியில் விஜய் பரப்புரை செய்ய 10.30 முதல் 11 மணி வரை அனுமதி வழங்கப்பட்டிருந்த நிலையில், விஜய் அங்கு வரவே இன்னும் ஒரு மணி நேரம் ஆகும் என்று கூறப்படுகிறது. அவ்வாறு விஜய் அங்கு வந்தால் போலீசார் பரப்புரை செய்ய அனுமதி வழங்குவார்களா? அல்லது நேரத்தை காரணம் காட்டி தடை போடுவார்களா? என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது.
அவ்வாறு விஜய்யின் பரப்புரைக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டாலும், அதைத்தொடர்ந்து இன்று பரப்புரை செய்ய திட்டமிட்டிருந்த பெரம்பலூர், அரியலூர் மாட்டங்களுக்கு விஜய் செல்வாரா? என்று சந்தேகமும் எழுந்துள்ளது. இந்த குறிப்பிட்ட மாவட்டங்களில் தவெக நிர்வாகிகள் அதற்கான முன்னேற்பாடுகளை செய்துள்ள நிலையில், திருச்சியில் ஏற்பட்டுள்ள காலதாமதத்தால் அம்மாவட்ட தவெக தொண்டர்கள் தங்கள் மாவட்டங்களுக்கு இன்று விஜய் வருவாரா? அல்லது பரப்புரை ஒத்தி வைக்கப்படுமா? என்ற சந்தேகத்தோடு காத்துள்ளனர்.