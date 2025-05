ETV Bharat / state

சென்னையில் முதல் செய்தியாளர் சந்திப்பு; மதுரை மக்களுக்கு விஜய் உருக்கமான வேண்டுகோள்! - TVK LEADER VIJAY PRESS MEET

நடிகர் விஜய் ( ETV Bharat Tamil Nadu )

சென்னை: தனது வாகனத்தை பின்தொடர்ந்து யாரும் அதிவேகமாக இருசக்கர வாகனங்களில் வர வேண்டாம். தலைக்கவசம் இல்லாமல் அதிவேகமாக வாகனத்தை ஓட்டுவது, வாகனத்தின் மீது ஏறி நின்று வருவது போன்ற காட்சிகளை பார்க்கும்போது மனதிற்கு மிகவும் பதற்றமாக உள்ளது என்று நடிகரும், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் (தவெக) தலைவருமான விஜய் உருக்கமாக கூறியுள்ளார். நடிகரும், தவெக தலைவருமான விஜய், 'ஜனநாயகன்' படப்பிடிப்பில் பங்கேற்பதற்காக, சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து தனி விமான மூலம் இன்று மதுரை விமான நிலையத்துக்கு புறப்பட்டுச் சென்றார். அங்கிருந்து அவர் சாலை மார்க்கமாக கொடைக்கானல் சென்று படப்பிடிப்பில் கலந்துகொள்ள உள்ளார். சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த தவெக தலைவர் விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu) முன்னதாக, சென்னை விமான நிலையத்தில் விஜய் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது அவர், "மதுரை விமான நிலையத்தில் நண்பர்கள், தோழிகள் அனைவரும் என்னை பார்ப்பதற்காக காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கும், மதுரை மக்களுக்கும் கோடானு கோடி நன்றிகள். 'ஜனநாயகன்' படப்பிடிப்பிற்காக கொடைக்கானல் செல்கிறேன். கூடிய விரைவில் மதுரை மண்ணில் மற்றொரு சந்தர்ப்பத்தில் உங்களை (மதுரை மக்களை) சந்தித்து பேசுகிறேன். இன்று ஒரு மணி நேரம் உங்களை பார்த்துவிட்டு சென்று விடுகிறேன்.

