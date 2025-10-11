ETV Bharat / state

கரூர் கோரம்: சிபிஐ விசாரணை கோரிய மனு மீது உச்ச நீதிமன்றம் நாளை மறுநாள் தீர்ப்பு!

சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழு விசாரணைக்கு தடை விதிக்கக் கோரியும், சிபிஐ விசாரணைக்கு உயர் நீதிமன்றம் மறுப்பு தெரிவித்ததை எதிர்த்தும் தவெக சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது.

உச்ச நீதிமன்றம் கோப்புப்படம்
உச்ச நீதிமன்றம் கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 11, 2025 at 6:35 PM IST

புதுடெல்லி: கரூர் விவகாரத்தில் சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிடக்கோரி தவெக தொடர்ந்த வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் நாளை மறுநாள் தீர்ப்பளிக்கவுள்ளது.

தவெக தலைவர் விஜய் கடந்த செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி கரூரில் தேர்தல் பரப்புரை மேற்கொண்டார். இந்த பரப்புரையில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி குழந்தைகள், பெண்கள் உள்பட 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்ட நிலையில், கரூர் கூட்ட நெரிசல் வழக்கை விசா​ரிக்க வடக்கு மண்டல ஐ.ஜி.அஸ்ரா கார்க் தலைமை​யில் சிறப்பு புல​னாய்வு குழுவை அமைத்து உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

இந்த உத்தரவை எதிர்த்து தவெக நிர்வாகி ஆதவ் அர்ஜுனா சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இதே போல் கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவம் குறித்து சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவு பிறப்பிக்க மறுத்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம் மதுரை கிளை உத்தரவை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது.

வாதங்களை கேட்ட நீதிபதி

இதையடுத்து இந்த வழக்கு மீதான விசாரணை நேற்று (அக்.10) நீதிபதிகள் ஜே.கே. மகேஸ்வரி, என்.வி.அஞ்சாரியா அமர்வுக்கு வந்தது. அப்போது தவெக சார்பில் மூத்த வழக்கறிஞர் கோபால் சுப்ரமணியம் ஆஜராகி, "உயர் நீதிமன்ற வழக்கு விசாரணையில் தவெக கருத்தை கேட்கவில்லை. ஆனாலும் முதல் நாளிலேயே நீதிமன்றத்தால் சிறப்பு புலனாய்வு குழு அமைக்கப்பட்டதோடு தவெக மற்றும் விஜய்க்கு எதிராக உயர் நீதிமன்றம் கருத்துக்களை வெளியிட்டது'' என்றார்

மேலும் மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் ராகவாச்சாரி, ''கரூரில் அதிமுகவின் சாலை பேரணிக்கு மாநில காவல்துறை அனுமதி மறுத்தது. அது ஒரு குறுகிய இடம் என்றும், ஏதேனும் அசம்பாவிதம் நடக்கலாம் என்று கூறி இருந்த நிலையில், தவெக கட்சிக்கு எப்படி அனுமதி வழங்கப்பட்டது? அரசு நியாயமாக இருந்திருந்தால் ஆவணங்களை சிபிஐயிடம் ஒப்படைத்திருக்கலாம். கூட்ட நெரிசல் தன்னிச்சையாக நிகழ்ந்தது அல்ல. அன்று பிற்பகல் 3 மணி முதல் சில திமுக உறுப்பினர்கள் ஒரு சோகம் நடக்கப் போகின்றது என பேசிக்கொண்டு இருந்தனர். மேலும் கூட்டத்தில் ஒருவர் காலணி வீசியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது" என்ற வாதத்தை முன்வைத்தார்.

இதையும் படிங்க: ரேஷன் அரிசி கடத்தல்: லஞ்சம் கேட்ட 4 போலீசார் அதிரடி கைது!

அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, “3 - 4 மணி நேரத்தில் பிரேதப் பரிசோதனை செய்தீர்களா? அங்கே எத்தனை டேபிள்கள் இருந்தன?" என்று கேள்வி எழுப்பினார். அதற்கு அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் வில்சன், "மருத்துவ மாநாட்டுக்கு வந்திருந்த 220 மருத்துவர்கள், 160 செவிலியர்கள் கரூரில் இருந்தனர். பல்வேறு மருத்துவமனைகளில் பிரேதப் பரிசோதனை நடைபெற்றது'' என்றும் தெரிவித்தார். மேலும், மாநில அரசின் ஒப்புதல் இல்லாமல் சிபிஐக்கு வழக்கை மாற்றுவது கூட்டாட்சிக்கு எதிரானது என்றும் அவர் தனது வாதத்தை முன்வைத்தார். மேலும், நீதிபதி வழக்கை தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்தி வைத்திருந்த நிலையில், திங்கட்கிழமை (அக்.13) இந்த வழக்கில் தீர்ப்பு வெளியாகவுள்ளது.

