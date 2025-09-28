ETV Bharat / state

தவெக கேட்ட இடத்தை காவல்துறை கொடுக்காதது ஏன்? ஏடிஜிபி டேவிட்சன் விளக்கம்

பரப்புரை நிகழ்வுக்காக தவெக சார்பில் கோரப்பட்ட உழவர் சந்தை அமைந்திருக்கும் இடம் குறுகலாக இருந்ததால் அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஏடிஜிபி டேவிட்சன்
ஏடிஜிபி டேவிட்சன் (Instagram / dave040168)
Published : September 28, 2025 at 7:14 PM IST

கரூர்: கரூரில் விஜய் பிரச்சாரம் மேற்கொள்வதற்காக தவெகவினர் கேட்ட இடங்களை வழங்காதது ஏன்? என்று காவல்துறை கூடுதல் தலைமை இயக்குநர் (ஏடிஜிபி) டேவிட்சன் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

கரூரில் நேற்று நடந்த கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி, இதுவரை 40 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளனர். போலீசார் அனுமதி வழங்கிய நேரத்தை தாண்டி பல மணிநேரம் கழித்து விஜய் வந்ததே இந்த சம்பவத்துக்கு காரணம் என்று ஒருதரப்பினர் குற்றம்சாட்டுகின்றனர். ஆனால், தவெகவினர் கேட்ட இடங்களை வழங்காமல் குறுகலான இடத்தை வழங்கியதே இதற்கு காரணம் என தவெகவினர் புகார் தெரிவிக்கின்றனர்.

இந்நிலையில், இந்த விவகாரம் குறித்து சட்டம் - ஒழுங்கு ஏடிஜிபி டேவிட்சன், செய்தியாளர்களை சந்தித்து விளக்கம் அளித்தார். அவர் கூறுகையில், "முதலமைச்சரின் உத்தரவின் பேரில் உடனடியாக சென்னையில் இருந்து கரூருக்கு புறப்பட்டு வந்திருக்கிறேன்.
செப்டம்பர் 23 அன்று தவெக சார்பில் லைட் ஹவுஸ் ரவுண்டானா பகுதியில் கூட்டம் நடத்த அனுமதி கேட்கப்பட்டது. அந்த இடத்தின் ஒருபுறம் பெட்ரோல் பங்க் மற்றும் மறுபுறம் ஆற்றுப்பாலம் இருந்தது. இதனால், அந்த பகுதியில் பரப்புரை செய்ய போலீசார் அனுமதி வழங்கவில்லை.

மறுநாளே, உழவர் சந்தை பகுதியில் அனுமதி கேட்கப்பட்டது. அந்த இடமும் குறுகலான இடம். பெருந்திரள் மக்களை அங்கு கூட்டுவது சாத்தியமில்லாததால், அந்த இடத்திற்கும் அனுமதி மறுக்கப்பட்டது. பின்னர் காவல்துறை சார்பில் பரிந்துரை செய்யப்பட்ட இடத்தை ஏற்றுக்கொண்டு, செப்டம்பர் 26 அன்று தவெக சார்பில் பரப்புரை நடத்துவதற்காக கோரிக்கை மனு வழங்கப்பட்டது. அதற்கு காவல்துறையும் ஒப்புதல் வழங்கியது.

காவலர்களின் எண்ணிக்கை குறைவா?
இதற்காக சில அளவுகோல்கள் உள்ளன. ஆபத்தை ஏற்படுத்தாத கூட்டம் என்று கணக்கிடப்பட்டால், அதற்கு 250 பேருக்கு ஒரு காவலர் என்ற எண்ணத்தில் பாதுகாப்பு வழங்கப்படும். கூட்டம் கூடுவதில் ஆபத்து இருக்கும் என்ற நிலை உணரப்பட்டால், 50 பேருக்கு ஒரு காவலர் என்ற எண்ணத்தில் பாதுகாப்பு வழங்கப்படும். தவெக கூட்டத்தில் சுமார் 500 காவலர்கள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.

திருச்சி மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற தவெக பரப்புரை கூட்டத்தின் பாதுகாப்பிற்காக, 650 காவலர்கள் பணியில் இடம்பெற்றிருந்தனர். முறையே, அரியலூரில் 287, பெரம்பலூரில் 480, நாகப்பட்டினம் 410, திருவாரூரில் 413, நாமக்கல் 279 என்ற எண்ணிக்கையில் காவல்துறையினர் பாதுகாப்புப் பணியில் இருந்தனர்.

பரப்புரை சரியான நேரத்தில் நடைபெறாததால்தான் நாமக்கலில் சிலருக்கு உடல்நிலை பாதிப்பு ஏற்பட்டது. நேற்றைய நிகழ்வின் போது, விஜய் வாகனத்திற்கு பின்னால் சென்ற மக்கள் மத்தியில் ஏதோ சலசலப்பு நிகழ்ந்ததாக கூறப்படுகிறது. அது என்ன என்பது கூடுதல் விசாரணையில் தெரியவரும் என்று ஏடிஜிபி டேவிட்சன் விளக்கம் அளித்தார்.

முன்னதாக, இந்த சம்பவம் குறித்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் தங்கவேல், "இரவோடு இரவாக திண்டுக்கல் மற்றும் திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர்களை கரூருக்கு செல்லுமாறு முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளார். சேலம், திருச்சி, திண்டுக்கல், நாமக்கல், கோயம்புத்தூர், மதுரை போன்ற இடங்களில் இருந்து மருத்துவக் குழுக்களும் உடனடியாக சம்பவம் நடந்த இடத்திற்கு விரைந்து வந்தது.

கரூர் மாவட்ட அரசுக் கல்லூரி மருத்துவமனையிலும், தனியார் மருத்துவமனைகளிலும் 110 பேர் சிகிச்சை பெற்று வந்தனர். மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் கட்டுப்பாட்டு அறை திறக்கப்பட்டுள்ளது. நேற்றிரவு இறந்த 39 பேரின் உடல்களும் பிரேத பரிசோதனை செய்யப்பட்டு உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது" என அவர் கூறினார்.

