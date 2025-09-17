ETV Bharat / state

விஜய் பிரச்சாரத்துக்கு தமிழகம் முழுவதும் அனுமதி வேண்டும் - கோர்ட் படியேறிய தவெக!

"மற்ற கட்சிகளின் பிரச்சாரத்துக்கும், பேரணிக்கும் தவெகவை போல கடுமையான விதிமுறைகள் விதிக்கப்படுவதில்லை"

விஜய் (கோப்புப்படம்)
விஜய் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 17, 2025 at 4:37 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தவெக தலைவர் விஜய் பிரச்சாரத்திற்கு தமிழகம் முழுவதும் அனுமதி வழங்க காவல்துறைக்கு உத்தரவிடக் கோரி, அக்கட்சியினர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளனர்.

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு இன்னும் சில மாதங்களே உள்ள நிலையில், தவெக தலைவர் விஜய் தீவிர களப்பணியில் இறங்கியுள்ளார். ஏற்கனவே இரண்டு மாநில மாநாடுகள் நடத்தி முடிக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது மக்கள் சந்திப்பு, பிரச்சாரம் உள்ளிட்டவற்றில் விஜய் கவனம் செலுத்தி வருகிறார்.

அந்த வகையில், கடந்த 13ஆம் தேதி திருச்சியில் விஜய் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். கடுமையான நிபந்தனைகளுடன் காவல்துறை அனுமதி வழங்கிய இந்நிகழ்வில், லட்சகணக்கானோர் திரண்டதால் திருச்சி நகரமே ஸ்தம்பித்து போனது. எனினும், கடுமையான கூட்ட நெரிசலால், திட்டமிட்டபடி அடுத்தடுத்த இடங்களுக்கு விஜய்யால் செல்ல முடியவில்லை.

இது ஒருபுறம் இருக்க, பிற கட்சிகளை ஒப்பிடும் போது தவெக பிரச்சாரம் மற்றும் மாநாடுகளுக்கு மட்டும் காவல்துறை பல கடுமையான நிபந்தனைகளை விதிப்பதாக அக்கட்சியினர் குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர்.

இதனிடையே, தமிழ்நாடு முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு பிரச்சாரம் செய்ய விஜய் திட்டமிட்டுள்ளார். இந்நிலையில், இதுதொடர்பாக தவெக துணை பொதுச்செயலாளர் நிர்மல் குமார், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் இன்று மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.

இதையும் படிங்க: புதிய திரைப்படத்தில் கமலுடன் இணைந்து நடிக்கிறேனா? மனம் திறந்த ரஜினிகாந்த்!

அந்த மனுவில், "விஜய்யின் திருச்சி பிரச்சாரக் கூட்டத்திற்கு கடுமையான நிபந்தனைகளுக்கு பிறகே காவல்துறை அனுமதி வழங்கியது. மற்ற அரசியல் கட்சிகளின் பொதுக்கூட்டம், பேரணிகளுக்கு கடுமையான நிபந்தனைகள் ஏதும் விதிக்கப்படுவதில்லை. தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு மட்டுமே பாரபட்சமான நிபந்தனைகள் விதிக்கப்படுகின்றன.

சிறை மரணத்துக்கு எதிராக சென்னையில் தவெக சார்பில் நடந்த தர்ணா, கோவையில் நடைபெற்ற வாக்குச்சாவடி பூத் ஏஜெண்ட் கூட்டம், விக்கிரவாண்டி, மதுரையில் நடைபெற்ற மாநில மாநாடுகள் என எதிலும் எந்தவித அசம்பாவிதங்களும் ஏற்படவில்லை. மேலும், சட்டம் - ஒழுங்கு பாதிக்கப்படாமல் அமைதியான முறையிலும் அவை நடத்தப்பட்டன.

இந்நிலையில், செப்டம்பர் 20 முதல் டிசம்பர் 20 வரை தமிழகம் முழுவதும் விஜய் அரசியல் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளவுள்ளார். இதற்கு அனுமதி வழங்க காவல்துறையிடம் மனு அளித்துள்ளோம். மற்ற அரசியல் கட்சிகளுக்கு அளிக்கும் நிபந்தனைகளை போலவே, தமிழக வெற்றி கழகத்தின் பிரச்சார கூட்டத்துக்கும் தமிழகம் முழுவதும் அனுமதி வழங்க காவல்துறைக்கு உத்தரவிட வேண்டும்.

இதுதொடர்பாக செப்டம்பர் 9 மற்றும் 15ஆம் தேதிகளில் காவல்துறை இயக்குநருக்கு தவெக சார்பில் விண்ணப்பம் அளிக்கப்பட்டது. ஆனால், அதன் மீது எந்தவொரு பதிலும் இதுவரை வரவில்லை. எனவே, எங்கள் மனுவை பரிசீலித்து உரிய அறிவுறுத்தலை போலீசாருக்கு வழங்க வேண்டும்" என அந்த மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.

For All Latest Updates

TAGGED:

MADRAS HIGHCOURTசென்னை உயர்நீதிமன்றம்தவெக விஜய் பிரச்சாரம்TVKTVK VIJAY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

"வேலை என்பதை விட இது சேவை" - பட்டமேற்படிப்பு முடித்த கையோடு ஆம்புலன்ஸ் பைலட்டான விசுவாசமேரி!

அழகிய சிற்பங்களாகும் களைச்செடிகள்! யானைகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை உலகிற்கு கொண்டு சென்ற பழங்குடியினர்!

தரும பொம்மைக்கும், போதி தர்மருக்கும் என்ன தொடர்பு? சீனா, ஜப்பான் போற்றும் காஞ்சித்தலைவனின் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.