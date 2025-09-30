ETV Bharat / state

விழுப்புரம் தவெக நிர்வாகி தற்கொலை - கரூர் சம்பவம் காரணமா?

கரூரில் விஜய் மேற்கொண்ட பரப்புரையில் துயர சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ள நிலையில், தவெக நிர்வாகி ஒருவர் தற்கொலை செய்துக்கொண்டுள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 30, 2025 at 8:34 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

விழுப்புரம்: கரூரில் தவெக விஜய் பிரச்சாரத்தில் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில், மன உளைச்சலில் இருந்ததாக கூறப்படும் தவெக நிர்வாகி ஒருவர் கடிதம் எழுதி வைத்துவிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இச்சம்பவம் குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

தவெக தலைவர் விஜய் செப்டம்பர் 27-ஆம் தேதி கரூரில் மேற்கொண்ட பிரச்சாரத்தின்போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர்; பலர் காயமடைந்தனர். இந்த சம்பவம் மாநில அளவில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இந்த துயரச் சம்பவம் தொடர்பாக கரூர் மாவட்ட போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வரும் நிலையில், ஒரு நபர் விசாரணை ஆணையமும் அமைக்கப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

உயிரிழந்த தவெக நிர்வாகி ஐய்யப்பன்
உயிரிழந்த தவெக நிர்வாகி ஐய்யப்பன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த நிலையில், விழுப்புரம் மாவட்டம் விற்பட்டு கிராமத்தைச் சேர்ந்த தவெக கிளை செயலாளர் ஐய்யப்பன் தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ள சம்பவம் அக்கட்சி நிர்வாகிகள் மத்தியில் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்குச் சென்ற செஞ்சி போலீசார், ஐயப்பன் உடலை மீட்டு பிரேதப்பரிசோதனைக்காக முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். தொடர்ந்து, அவரது பாக்கெட்டில் இருந்த செல்ஃபோன் மற்றும் கடிதம் ஒன்றை போலீசார் கைப்பற்றினர். தொடர்ந்து இச்சம்பவம் குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இதையும் படிங்க: கரூர் சம்பவத்தில் தவெக மாவட்ட செயலாளர் கைது! புஸ்ஸி ஆனந்தை நெருங்கும் தனிப்படை?

முதற்கட்ட விசாரணையில், விழுப்புரம் மயிலம் சட்டமன்ற தொகுதி, வல்லம் ஒன்றியத்துக்கு உட்பட்ட விற்பட்டு கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ஐய்யப்பன் (50). இவர், தவெக விற்பட்டு கிளை செயலாளராக இருந்து வந்தார். தனது குடும்பத்தினருடன் சென்னையில் வசித்து வந்த இவர், அவ்வப்போது விற்பட்டு கிராமத்தில் இருக்கும் தனது தாயை பார்ப்பதற்காக வருகை தருவது வழக்கம். அந்த வகையில், கடந்த 3 நாட்களுக்கு முன் ஐய்யப்பன் விழுப்புரத்துக்கு வந்துள்ளார்.

இந்த நிலையில், சனிக்கிழமை தவெக தலைவர் விஜய் மேற்கொண்ட கரூர் பிரச்சாரத்தில் 41 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், இதுதொடர்பான செய்திகளை சமூக ஊடகங்களில் தொடர்ச்சியாக பார்த்து ஐயப்பன் மனஉளைச்சலில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில்தான் நேற்று வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரத்தில், அவர் தற்கொலை செய்துகொண்டார். இதனைப்பார்த்த அவரது தாய் கூச்சலிட்டு, அக்கம்பக்கத்தினர் வந்து அவரது உடலை மீட்டனர். தொடர்ந்து போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.

ஐய்யப்பன் எழுதியதாக கூறப்படும் கடிதம்
ஐய்யப்பன் எழுதியதாக கூறப்படும் கடிதம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

சம்பவ இடத்துக்கு வந்த போலீசார் ஐயப்பனின் சட்டை பையில் இருந்து கடிதம் ஒன்றை கைப்பற்றினர். அவர் எழுதியதாக கூறப்படும் அந்த கடிதத்தில் 'கரூர் மாவட்டத்தில் விஜய் வருகையின்போது போதிய போலீஸ் பாதுகாப்பு இல்லை. அதில், விஜய் ரசிகர்கள் நன்றாக வேலை செய்தார்கள். செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் நூதன முறையில் நெருக்கடி கொடுத்து, பொதுமக்களுக்கு அவர் மூலமாக இந்த துயர சம்பவம் நடைபெற்றது. போலீஸும் அதற்கு உடந்தை. அவரை கைது செய்து சிறையில் அடைக்க வேண்டும்’ என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இச்சம்பவம் குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். தவெக நிர்வாகி தற்கொலை செய்துகொண்டுள்ள சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தற்கொலை எண்ணம் தோன்றுகிறதா?

தற்கொலை எதற்கும் தீர்வு அல்ல... வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை தொலைபேசி மூலமாக +91 44 2464 0050 +91 44 2464 0060, இமெயில் மூலமாக help@snehaindia.org தொடர்பு கொள்ளலாம். அல்லது டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.

For All Latest Updates

TAGGED:

தவெக நிர்வாகி தற்கொலைதவெக நிர்வாகி கடிதம்KARURSTAMPEDETVK VIJAYTVK EXECUTIVE SUICIDE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.