6 மாதத்தில் தவெக ஆட்சி... பாட்டு பாடி செந்தில் பாலாஜியை விமர்சித்த விஜய்!

விஜய் பரப்புரை பகுதியில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 20க்கும் மேற்பட்டோர் மூச்சுத் திணறி கீழே விழுந்த சம்பவம் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தவெக தலைவர் விஜய்
தவெக தலைவர் விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 27, 2025 at 7:53 PM IST

1 Min Read
கரூர்: இன்னும் 6 மாதத்தில் தமிழகத்தில் ஆட்சி மாறும் என தவெக தலைவர் விஜய் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலையொட்டி, 'உங்க விஜய் நா வரேன்' எனும் பெயரில் தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய் தமிழகம் முழுவதும் பிரச்சார சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார். கடந்த 13 ஆம் தேதி தனது முதல் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கிய அவர், திருச்சி, அரியலூர் மாவட்டங்களில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். தொடர்ந்து கடந்த வாரம் சனிக்கிழமை (செப்.20) நாகப்பட்டினம், திருவாரூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் தேர்தல் பரப்புரை மேற்கொண்டார். அங்கு பேசிய விஜய், தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் மீது கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்தார். குடும்பத்தை வைத்து தமிழ்நாட்டை கொள்ளையடித்து வருகிறார் என்று கூறினார்.

இந்நிலையில், இன்று நாமக்கல் மற்றும் கரூர் மாவட்டங்களில் விஜய் பரப்புரை மேற்கொள்ள திட்டமிடப்பட்டிருந்த நிலையில், மதியம் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் பரப்புரை மேற்கொண்டார். தொடர்ந்து இரவு 7 மணி அளவில் கரூரில் விஜய் தனது பரப்புரையை தொடங்கினார். அப்போது பேசிய அவர் "கரூர் அமராவதி ஆற்றங்கரையில் உள்ள ஒரு ஊர். அதுமட்டுமின்றி இங்கு டெக்ஸ்டைல் மிகவும் பிரபலமானது. இந்தியாவிலேவே கரூர் என்று சொன்னாலே ஒரே ஒரு பெயர்தான். அதுக்கு யார் என்ன உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும். அதைப்பற்றி பிறகு பேசுவோம்.

கரூர் மாவட்டட்தில் பேரிச்சை வளர்க்க சிறப்பு திட்டம், அதற்கு நிதியுதவி தரப்படும் என வாக்குறுதி அளித்தார்கள். அதை திமுக அரசு நிறைவேற்றியதா? மரத்தை விடுங்க.. பேரிச்சை விதையைகூட கண்ணில் காட்டவில்லை. துபாய் குறுக்கு சந்து கதைபோலதான். கரூரில் விமான நிலையம் கொண்டு வருவோம் என்றார்கள், விமான நிலையம் வந்ததா? திமுக மக்களுக்கான ஆட்சி நடத்தவில்லை. தனது குடும்ப உறுப்பினர்களின் நலன்களுக்காக மட்டுமே ஆட்சியை நடத்தி வருகிறார்கள்" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "இந்த மாவட்டத்தில் ஒருவர் அமைச்சராக இருந்தார். ஆனாலும், தற்போதும் அவர் அமைச்சர் பொறுப்பில் இருப்பதை போன்றே நடந்து வருகிறார். அவரை திமுகவின் முப்பெரும் விழாவில் முதல்வர் மனங்குளிர்ந்து பாராட்டினார். அவர் யாரென்று தெரியுமா? '10 ரூபாய்...10 ரூபாய்...' இப்போது எல்லாருக்கும் நான் யாரை பற்றி பேசுகிறேன் என்று புரிந்திருக்கும். இன்னும் ஆறு மாதம் மட்டும் தான். திமுக ஆட்சி வீட்டுக்கு அனுப்பப்படும். தவெக ஆட்சி தமிழ்நாட்டில் மலர்வது உறுதி" என்றார்.

விஜய் பரப்புரை பகுதியில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 20க்கும் மேற்பட்டோர் மூச்சி திணறி கீழே விழுந்தனர். அவர்கள் அனைவரும் அருகில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு வருகிறார்கள்.

