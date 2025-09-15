ETV Bharat / state

திருச்சியை அடுத்து சென்னையில் களமிறங்கும் விஜய் - தலைநகரில் சுற்றுப்பயணம் எப்போது?

முதல் சுற்றுப்பயணத்தில் திருச்சியே ஸ்தம்பித்து போன நிலையில், அடுத்த சுற்றுப்பயணத்தை சென்னையில் விஜய் மேற்கொள்கிறார்.

திருச்சியில் மக்கள் மத்தியில் பேசிய விஜய் (கோப்புப்படம்)
திருச்சியில் மக்கள் மத்தியில் பேசிய விஜய் (கோப்புப்படம்)
சென்னை: திருச்சி சுற்றுப்பயணம் முடிவடைந்த நிலையில், அடுத்து சென்னையில் தவெக தலைவர் விஜய் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள போவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதற்கான அனுமதியை கேட்டு சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் தவெகவினர் மனு அளித்துள்ளனர்.

தவெக கட்சி தொடங்கி இரண்டு மாநில மாநாடுகளை நடத்திய விஜய், தற்போது தேர்தல் சுற்றுப்பயணத்தை தொடங்கி இருக்கிறார். அதன் ஒருபகுதியாக, திருச்சியில் தனது முதல் சுற்றுப்பயணத்தை கடந்த 13ஆம் தேதி விஜய் மேற்கொண்டார். இந்த முதல் சுற்றுப்பயணத்திலேயே திருச்சி திக்குமுக்காடி போனது.

திருச்சி மரக்கடை பகுதியில் காலை 10.30 மணிக்கு விஜய் உரையாற்றுவதாக இருந்தது. இதற்காக திருச்சி விமான நிலையத்திற்கு 9 மணிக்கு வந்து சேர்ந்தார் விஜய். அவரை பார்ப்பதற்காக லட்சக்கணக்கில் ரசிகர்களும்,தொண்டர்களும் குவிந்தததால், திருச்சி நகரமே ஸ்தம்பித்தது. வெறும் 15 நிமிடத்தில் செல்லக்கூடிய மரக்கடைக்கு, விஜய் சென்று சேர மதியம் 3 மணி ஆனது. அந்த அளவுக்கு அங்கு கூட்டம் அலைமோதியது.

இதையடுத்து, மரக்கடை பகுதியில் பேசிய விஜய், ஆளும் திமுகவை கடுமையாக தாக்கி விமர்சித்தார். கொடுத்த தேர்தல் வாக்குறுதிகளை திமுக நிறைவேற்றவில்லை; அனைத்து பெண்களுக்கும் ரூ.1000 உதவித்தொகை கிடைப்பதில்லை; அரசு ஊழியர்களுக்கு பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை கொண்டு வரவில்லை என சரமாரியாக விஜய் குற்றம்சாட்டினார்.

அன்றைய தினமே பெரம்பலூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு சென்று மக்களை சந்திக்க விஜய் திட்டமிட்டிருந்தார். ஆனால், தாமதமானதால் அவர் அங்கு செல்லவில்லை. அங்கு விரைவில் தான் வந்து மக்களை சந்திப்பதாக விஜய் உறுதியளித்துள்ளார்.

இந்த சூழலில்தான், விஜய்யின் அடுத்த சுற்றுப்பயணம் தொடர்பான தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி, சென்னையில் வரும் 27 ஆம் தேதியும், அடுத்த மாதம் (அக்டோபர்) 25 ஆம் தேதியும் அவர் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள திட்டமிட்டுள்ளார். ஒருநாள் வட சென்னை பகுதிகளிலும், ஒரு நாள் தென் சென்னை பகுதிகளிலும் விஜய் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள இருக்கிறார்.

இந்நிலையில், இந்த சுற்றுப்பயணத்துக்கான அனுமதி கோரி, சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் தவெக நிர்வாகிகள் இன்று மனு அளித்தனர். அதன் பின்னர், இதுகுறித்து தவெக சென்னை தெற்கு - வடக்கு மாவட்ட செயலாளர் அப்புனு செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அவர் கூறுகையில், "தவெக தலைவர் விஜய் சென்னையில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளவுள்ளார்.

அதற்கான அனுமதி கோரி சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் மனு கொடுத்துள்ளோம். அனுமதி வழங்குவோம் என்று காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர். 2 நாட்கள் வடசென்னை மற்றும் தென் சென்னையில் விஜய் பேசவுள்ளார்.

எந்தெந்த இடம் என்பதை கட்சி தலைமை பின்னர் அறிவிக்கும். தேதி நெருங்கும் போது இதுதொடர்பான அறிவிப்பு வெளியாகும். 4 இடங்களை தேர்வு செய்து நாங்கள் மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளோம். ரோடு ஷோ எதுவும் கிடையாது" என அவர் கூறினார்.

