'ஃபாஸ்ட் ஃபுட்' மாதிரி டக்குன்னு முதலமைச்சர்... விஜய்யை கிண்டலடித்த செல்லூர் ராஜு! - SELLUR RAJU ABOUT VIJAY

முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் எம்ஜிஆர் மற்றும் ஜெயலலிதாவின் வாரிசாக எடப்பாடி பழனிசாமி உள்ளார் என்று முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு கூறினார்.

முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு
முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 22, 2025 at 10:30 PM IST

மதுரை: தவெக தலைவர் விஜய் மாநாட்டை நடத்தி விட்டு, ஃபாஸ்ட் ஃபுட் மாதிரி நேரடியாக முதலமைச்சர் ஆவேன் என்று கூறுவதாக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு விமர்சித்துள்ளார்.

மதுரை அதிமுக சார்பில் முன்னாள் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் சுற்று பயணத்திற்கு உரிய அனுமதியும், தகுந்த பாதுகாப்பும் வழங்கக்கோரி மதுரை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் மாவட்ட கழக செயலாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான செல்லூர் ராஜு மனு அளித்தார்.

இதனை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர், '' முன்னாள் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் எழுச்சி பயணத்திற்கு தமிழக மக்கள் நல்ல வரவேற்பு அளித்துள்ளனர். இதனைத் தொடர்ந்து வரும் செப்.1ம் தேதி முதல் 4ம் தேதி வரை மதுரை மாவட்டத்தில் 10 தொகுதிகளில் எடப்பாடி பழனிசாமி எழுச்சி பயணத்தை மேற்கொள்கிறார். 1ம் தேதி அன்று திருப்பரங்குன்றம் தொகுதியில் உள்ள 16 கால் மண்டபத்திலும், அதனை தொடர்ந்து திருமங்கலம் தொகுதி சார்பில் டி.குன்னத்தூர் அம்மா கோயிலில் எழுச்சிப் பயணத்தை மேற்கொள்கிறார். 2ம் தேதி மாலை மேலூர் தொகுதியில், மேலூர் பேருந்து நிலையத்திலும், அதனை தொடர்ந்து கிழக்கு தொகுதியில் ஒத்தக்கடையிலும், மதுரை வடக்கு தொகுதியில் உள்ள புதூர் பேருந்து நிலையத்திலும் எழுச்சி பயணத்தை மேற்கொள்கிறார்.

மேலும் 3ம் தேதி அன்று மதுரை மேற்கு தொகுதியில் உள்ள பழங்காநத்தம், அதனை தொடர்ந்து மதுரை மத்திய தொகுதியில் மைனா தெப்பக்குளம், தெற்கு தொகுதியில் தினமணி தியேட்டர் அருகே எழுச்சி உரையாற்றுகிறார். 4ம் தேதி சோழவந்தான் தொகுதியில் வாடிப்பட்டி பேருந்து நிலையம், உசிலம்பட்டி சட்டமன்ற தொகுதியில் தி.விலக்கில் எழுச்சி உரையாற்றுகிறார்.'' என தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: தந்தை, சித்தியை கொன்று உடல்களை வெட்டி வீசிய இளைஞர்.. பிரேத பரிசோதனையில் குழம்பிய மருத்துவர்கள்!

தொடர்ந்து பேசிய அவர், '' அதிமுகவிற்கு என்று கொள்கை உள்ளது. வாரிசு அரசியலை ஒழிக்கவும், லஞ்சம், ஊழல் இல்லாத அரசை உருவாக்கி தர வேண்டும் என்று எம்ஜிஆர் இயக்கத்தை தோற்றுவித்தார். எம்ஜிஆர் இருக்கும் பொழுது 17 லட்சம் தொண்டர்கள் இருந்தார்கள். அம்மா இருக்கும்போது ஒன்றரை கோடி தொண்டர்கள் இருந்தார்கள். தற்போது எடப்பாடி பழனிசாமி 2 கோடி தொண்டர்களை உருவாக்கியுள்ளார்.

'எம்ஜிஆரின் வாரிசு எடப்பாடிதான்'

இன்றைக்கு எல்லோரும் எம்ஜிஆரின் வாரிசு என்று கூறுகிறார்கள். ஸ்டாலின் கூட பெரியப்பா என்று கூறுகிறார். விஜயகாந்த் கூட தன்னை கருப்பு எம்ஜிஆர் என்று கூறினார் ஆனால், மக்கள் அதையெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் எம்ஜிஆர் மற்றும் ஜெயலலிதாவின் வாரிசாக எடப்பாடி பழனிசாமி உள்ளார்.

'ஃபாஸ்ட் ஃபுட் முதலமைச்சர்'

நேற்று (ஆகஸ்ட் 21) மதுரையில் ஒருவர் (விஜய்) மாநாட்டை நடத்தி விட்டு, ஃபாஸ்ட் ஃபுட் மாதிரி நேரடியாக முதலமைச்சர் என்று கூறுகிறார். அவர் அரசியலில் நிறைய பாடம் படிக்க வேண்டி உள்ளது. எம்ஜிஆர் மாதிரி அவர் தன்னை ஒப்பிடுவது தவறு‌. எடப்பாடி பழனிசாமி சட்டமன்ற உறுப்பினர், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர், அமைச்சர், முதலமைச்சர், பொதுச்செயலாளர் என்று படிப்படியாக உயர்ந்தவர். மக்கள் தீர்ப்பே மகேசன் தீர்ப்பு என்பது போல எடப்பாடி பழனிசாமி 2026ம் ஆண்டில் முதலமைச்சராக வருவார்'' என பேசினார்.

