கரூர் சம்பவத்தில் முன் ஜாமீன் கேட்கும் தவெக பொதுச் செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த்!
தவெக நிர்வாகிகள் மீது கைது நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நிலையில், அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் முன் ஜாமீன் கோரியுள்ளார்.
Published : September 30, 2025 at 12:10 PM IST
கரூர்: தவெக பொதுச் செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் முன் ஜாமீன் கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.
கடந்த 27ஆம் தேதி கரூரில் நடைபெற்ற தவெக பரப்புரையின்போது கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இச்சம்பவம் தொடர்பாக தவெக பொதுச் செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த், இணை செயலாளர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார், தவெக கரூர் மாவட்ட செயலாளர் மதியழகன் ஆகியோர் மீது குற்ற எண் 855/25 U/s 105, 110, 125(b), 223 BNS Act & 3 of TNPPDL Act இன் படி 5 பிரிவுகளில் கரூர் காவல் நிலையத்தில் அன்றைய தினமே வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.
ஆனாலும் 2 நாட்களாக யாரும் கைது செய்யப்படவில்லை. இதனிடையே கரூர் மாவட்ட தவெக செயலாளர் மதியழகன் தலைமறைவாக இருப்பதாக தகவல் வெளியானது. இந்நிலையில் நேற்று (செப்.29) இரவு 9 மணியளவில் அவரை திண்டுக்கல் மாவட்டம் குஜிலியம்பாறை அருகே போலீசார் கைது செய்தனர். அவருக்கு அடைக்கலம் கொடுத்ததாக மதியழகனின் உறவினரான பவுன்ராஜ் என்பவரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
மதியழகனை தொடர்ந்து தவெக பொதுச் செயலாளரான புஸ்ஸி ஆனந்த் கைது செய்யப்பட உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகின. இந்நிலையில் முன் ஜாமின் கோரி, சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் புஸ்ஸி ஆனந்த் சார்பில் இன்று மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
அந்த மனுவில், 'தன் மீது பொய்யான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், பரப்புரையின்போது போலீசார் போதுமான பாதுகாப்பு வழங்கவில்லை' எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது.
மேலும் 'தானும், கட்சியனரும் மட்டுமேதான் கூட்டத்தை ஒழுங்குபடுத்தியதாகவும், கூட்டத்தில் குண்டர்கள் உள்ளே புகுந்து கற்கள் மற்றும் செருப்புகளை வீசினர்' எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அத்துடன், 'தேவையில்லாமல் ஆம்புலன்ஸ்கள் கூட்டத்திற்கு வரவழைக்கப்பட்டதாகவும், எதிர்பாராமல் அதிகப்படியான கூட்டம் வந்ததே நெரிசலுக்கு காரணம் எனவும், போலீசார் தங்களது பணியை முறையாக செய்யவில்லை' எனவும் குறிப்பிட்டுள்ள ஆனந்த், 'தான் நிரபராதி' என்றும் அந்த மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இதனிடையே கைதான தவெக நிர்வாகிகளான மதியழகன், பவுன்ராஜ் ஆகிய இருவருக்கும் மருத்துவ பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டு, காவல் நிலையத்தில் வைத்து அவர்களிடம் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது. பின்னர் இருவரும் கரூர் குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
ஏற்கெனவே, நாமக்கல் தவெக பரப்புரையின்போது முறையான ஏற்பாடுகள் செய்யப்படவில்லை எனக் கூறி அம்மாவட்ட காவல்துறை 10 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்திருக்கிறது.