கரூர் சம்பவத்தை சிபிஐ தான் விசாரிக்க வேண்டும்! ஆதவ் அர்ஜுனா உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு!
பிரச்சாரத்தின் போது உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் சொல்ல, விஜய் கரூருக்கு செல்ல அனுமதி அளிக்க உத்தரவிட வேண்டும் என்று ஆதவ் அர்ஜுனா தமது மனுவில் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 29, 2025 at 11:12 AM IST|
Updated : September 29, 2025 at 12:15 PM IST
சென்னை: கரூரில் தவெக தலைவர் விஜய் பிரச்சாரத்தின் போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் மாநில முழுவதும் பேரதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த நிலையில், இந்த பிரச்சாரத்தில் நடந்த சம்பவங்கள் தொடர்பாக, சிபிஐ விசாரணை கோரி தவெக தேர்தல் பிரச்சார மேலாண்மைப் பிரிவு பொதுச் செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.
அந்த மனுவில், ‘தவெக தலைவரும், நடிகருமான விஜய் செப்.20 முதல் டிச.20 வரை தமிழகம் முழுவதும் அரசியல் பிரச்சாரம் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளார். அதன் ஒரு பகுதியாக செப் 27 ஆம் தேதி கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தில் விஜய் பிரசாரம் மேற்கொண்டார்.
ஆனால், பிரச்சாரம் செய்ய அனுமதி கேட்ட இடத்தை தராமல் வேண்டுமேன்றே மாற்று இடத்தில் அனுமதி தரப்பட்டது. திமுகவிற்கு மட்டும் தேவையான உதவிகளை காவல் துறை செய்கிறது. மற்ற கட்சியினருக்கு எதிராக காவல்துறை செயல்படுகிறது. தவெக கூட்டத்திற்கு பாதுகாப்பு இல்லாத இடத்தில் திட்டமிட்டு காவல் துறை அனுமதி அளித்தது. நாகை, திருச்சி மற்றும் நாமக்கல்லிலும் காவல் துறை இதே நடைமுறையை கடைபிடித்தது.
கரூரில் நடந்த கூட்டத்தில் காவல் துறை மற்றும் அரசியல் கட்சியினர் துணையுடன், குண்டர்கள் திட்டமிட்டு இந்த சம்பவத்தை நடத்தியுள்ளனர். திட்டமிட்டு மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டது. தொண்டர்கள் மீது செருப்பு மற்றும் கற்களை கொண்டு தாக்கியுள்ளனர்.
மாலை 3 மணியில் இருந்து 10 மணி வரை கூட்டம் நடத்த அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. அந்த நேரத்தில் ஆம்புலன்ஸ் செல்ல முயன்றதால் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டது. அந்த இடத்தில் பிரச்சனை ஏற்பட வேண்டும் என்பதற்காகவே திட்டமிட்டு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், நோயாளி இல்லாத ஆம்புலன்ஸை வேண்டுமென்றே கூட்டத்தின் நடுவே செல்ல அனுமதித்த காவல்துறை, பொதுமக்கள் மீது லத்தி சார்ஜ் செய்துள்ளது. சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் துயர சம்பவம் நடைபெறுவதற்கு முன்பே மருத்துவமனை தயாராக இருந்துள்ளது. அதனால் சம்பவம் நடந்த போது பதிவான சிசிடிவி காட்சிகளை பாதுகாப்பாக வைக்க உத்தரவிட வேண்டும்.
பாதிக்கப்பட்டவர்களை நேரில் சென்று ஆறுதல் தெரிவிக்க விஜய்க்கு அனுமதி வழங்க வேண்டும். உயிரிழப்புக்கு காரணமான சதி மற்றும் அரசியல் பழிவாங்கும் நடவடிக்கை குறித்து உண்மையை கண்டறிய இந்த வழக்கின் விசாரணையை சிபிஐ-க்கு மாற்ற வேண்டும்" என்று ஆதவ் அர்ஜுனா தமது மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளார். இந்த வழக்கு விரைவில் விசாரணைக்கு வரவுள்ளது.