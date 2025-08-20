மதுரை: மதுரையில் பிரம்மாண்டமாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் 2ஆம் மாநில மாநாட்டு ஏற்பாடுகள், ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தையே திரும்பிப் பார்க்க செய்துள்ளது.
மதுரை பெரியார் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து கிட்டத்தட்ட 22 கி.மீ. தொலைவில் உள்ளது விமானநிலையம். அந்த வழியாக தூத்துக்குடி செல்லும் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள திடலில்தான் தவெக இரண்டாவது மாநில மாநாடு நடைபெறவுள்ளது. மிக பிரம்மாண்டமாக மாநாட்டு மேடை அமைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், எலியார்பத்தி சுங்கச் சாவடியிலிருந்து 2 கி.மீ. தொலைவில் இருந்தே சாலையின் இருபுறமும் தவெக கொடிகள் வரவேற்கின்றன. 'மக்கள் விரும்பும் முதல்வர்' என்ற பதாகைகள் பல இடங்களில் தென்படுகின்றன.
சாலையின் இடதுபுறத்தில் சுமார் 500 ஏக்கர் பரப்பளவில் மாநாட்டுத் திடல் பரந்து விரிந்து காணப்படுகிறது. திடல் முழுவதும் விரிக்கப்பட்ட பச்சை விரிப்பு கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியாக காட்சியளிக்கிறது. சுமார் 2 லட்சம் பேர் அமரும் வகையில் இருக்கைகள் போடப்பட உள்ளதாக நிர்வாகிகள் தெரிவித்தனர். மேடை நிகழ்வுகளை வசதியாக காணும் வகையில் மாநாட்டுத் திடலில் சுமார் 50க்கும் மேற்பட்ட பிரம்மாண்டமான எல்ஈடி ஸ்கிரீன்கள் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன.
மேடையிலிருந்து பார்வையாளர்கள் மத்தியில் தவெக தலைவர் விஜய் 'ராம்ப் வாக்' செல்வதற்காக சுமார் 10 அடி உயரத்தில் 300 மீட்டர் நீளத்தில் மேடை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகஸ்ட் 21ஆம் தேதி மாலை 3.30 மணிக்குத் துவங்கும் நிகழ்ச்சி மாலை 7 மணியளவில் நிறைவு பெறும். மாநாட்டுத் திடலின் முன்பாக அமைக்கப்பட்டுள்ள 100 அடி உயரக் கம்பத்தில் விஜய் கொடியேற்றிய பின்பு, தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து, கொள்கைப் பாடல், உறுதிமொழி, தீர்மானங்கள் வாசிக்கப்படும். அதனைத் தொடர்ந்து விஜய் உரையாற்ற உள்ளார்.
கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் 27-ஆம் தேதி விக்கிரவாண்டியில் நடைபெற்ற முதல் மாநாட்டில் போதுமான தண்ணீர் வசதி செய்து தரப்படவில்லை என்ற குறையை இந்த மாநாட்டில் முழுவதுமாக சரி செய்துள்ளதாக நிர்வாகிகள் தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது. மேடையின் இரண்டு பக்கமும் 20க்கும் மேற்பட்ட மருத்துவக் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் அவசர கால ஆம்புலன்ஸ் செல்லும் வகையில் தனிப் பாதையும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 300க்கும் மேற்பட்ட கழிவறைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
மாநாட்டில் பங்கேற்கிற பெண்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கென்று மாநாட்டுத் திடலில் தனி இடம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. பாதுகாப்புப் பணியில் 3,500 காவலர்கள் ஈடுபடவுள்ளதாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாநாட்டு மேடை முகப்பில் இருபுறமும் யானையும், நடுவே வாகை மலரும் அலங்கரிக்க, திடலின் இருபக்கமும் ம்பேத்கர், காமராஜர், பெரியார், அஞ்சலை அம்மாள், வேலு நாச்சியார் ஆகியோரின் பிரம்மாண்ட கட்அவுட்கள் இடம்பெறுகின்றன. 'வெற்றிப் பேரணியில் தமிழ்நாடு' என்ற வாசகம் மேடையின் இடது புறத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
மாநாட்டு நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்புக் குழு உறுப்பினரும், கிருஷ்ணகிரி கிழக்கு மாவட்ட செயலாளருமான முரளிதரன் இதுகுறித்து கூறுகையில், “கடந்த விக்கிரவாண்டி மாநாட்டில் இருந்த ஒருசில குறைகள் இப்போது சரிசெய்யப்பட்டுள்ளன. எங்களுடைய மாவட்டத்திலிருந்து மருத்துவ குழு வந்திருக்கிறது. பல்வேறு தடைகளைக் கடந்து மதுரை மாநாடு நடைபெறுகிறது. தமிழ்நாடே திரும்பிப் பார்க்கும் மாநாடாக இது அமையும்” என்றார்.