செங்கோட்டையன் பதவி பறிப்பு: 'கெடுவான் கேடு நினைப்பான்' - டிடிவி தினகரன் விமர்சனம்

விஜய்யை குறைத்து எடை போட வேண்டாம், 2006 சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயகாந்த் ஏற்படுத்திய தாக்கத்தைப் போல, 2026-ல் விஜய் ஏற்படுத்துவார் என டிடிவி தினகரன் தெரிவித்தார்.

டிடிவி தினகரன் செய்தியாளர் சந்திப்பு
டிடிவி தினகரன் செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 6, 2025 at 5:48 PM IST

மதுரை: அதிமுகவில் இருந்து செங்கோட்டையனை நீக்கியது அவருக்கு பின்னடைவு அல்ல என்று அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் விமர்சித்துள்ளார்.

அதிமுகவில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டவர்களை மீண்டும் கட்சியில் இணைக்க வேண்டும் என கட்சி தலைமைக்கு நேற்று செங்கோட்டையன் 10 நாட்கள் கெடு விதித்திருந்தார். இந்நிலையில், இன்று செங்கோட்டையனை அதிமுக ஈரோடு புறநகர் மாவட்டச் செயலாளர் மற்றும் அமைப்புச் செயலாளர் பொறுப்புகளிலிருந்து நீக்கி அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார்.

இந்நிலையில், அகில இந்திய பார்வர்டு பிளாக் கட்சியின் மூத்த தலைவர் மூக்கையா தேவரின் 46-வது நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு, உசிலம்பட்டியில் உள்ள அவரது சிலைக்கு அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.

அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “1972-ல் அதிமுக ஆரம்பிக்கப்பட்ட காலத்தில் கிளை செயலாளர் தொடங்கி, பல்வேறு பொறுப்புகளை வகித்த மூத்த அரசியல்வாதிகளில் ஒருவர் செங்கோட்டையன். 1977 ஆம் ஆண்டிலிருந்து தொடர்ந்து சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்தவர். ஜெயலலிதாவின் உண்மை தொண்டராகவும் விசுவாசம் மிக்கவராகவும் திகழ்ந்தவர்.

ஜெயலலிதாவின் தொண்டர்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைய வேண்டும் என்பது கட்சியை தாண்டி பொதுமக்கள் வைக்கும் கோரிக்கையும் கூட. அதனை வெளிப்படுத்திய செங்கோட்டையனை பதவியிலிருந்து நீக்குவது 'கெடுவான் கேட்டு நினைப்பான்' என்ற சொலவடைக்கு ஒப்பானது. 'வினாச காலே விபரீத புத்தி' என்பார்களே அது போன்று தான் இந்த செயலும் உள்ளது. இது செங்கோட்டையனுக்கு பின்னடைவு அல்ல. அவரை பொறுப்பிலிருந்து நீக்கியவர்களுக்கு தான் பின்னடைவு என்பதை காலம் உணர்த்தும்” என விமர்சித்தார்.

அதிமுக ஆட்சி அமைவது கடினம்

முன்னதாக, மதுரை கோச்சடையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “மோடி பிரதமராக வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக தான் NDA கூட்டணியில் இருந்தோம். நாடாளுமன்றத் தேர்தல் வேறு. சட்டமன்ற தேர்தல் வேறு என்பதால் கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறினோம்.

டிடிவி தினகரன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அண்ணாமலை இருந்த வரை கூட்டணியை சரியாக கையாண்டார். தற்போது, நயினார் நாகேந்திரன் சரியாக கையாளவில்லை. நான் NDA-வில் இருந்து வெளியேற யாரும் காரணமல்ல. ஜெயலலிதாவின் தொண்டர்கள் ஓரணியில் இணைவது அதிமுகவுக்கு நல்லது, அங்குள்ள தொண்டர்கள் அதனை யோசிக்கவில்லை என்றால், அதிமுக ஆட்சி அமைவது கடினம்.

செங்கோட்டையன் இப்போது பேசுகிறார் என்கிறார்கள். அதற்கு ஏதாவது காரணம் இருக்கலாம். எம்ஜிஆர் கால மூத்த அரசியல்வாதி செங்கோட்டையனின் முயற்சி வரவேற்கத்தக்கது. அது வெற்றி பெற வேண்டும், தேவைப்பட்டால் செங்கோட்டையனுக்கு உதவியாக அம்மாவின் தொண்டர்கள் நாங்கள் இருப்போம்” என்றார்.

விஜயுடன் கூட்டணி?

மேலும் பேசிய அவர், “எங்களை டெல்லியில் வைத்து சமாதானம் பேசலாம் என கனவு காணாதீர்கள். இப்போது, NDA கூட்டணியில் நாங்கள் இருந்தால், பொருந்தா கூட்டணியாக அமைந்து விடும். கூட்டணியில் இருப்பது குறித்து புரிய வேண்டியவர்களுக்கு புரியும். எதற்காகவும், யாருக்கும் நாங்கள் அடிபணிய மாட்டோம். நாங்கள் சேரும் கூட்டணி உறுதியாக ஆட்சியமைக்கும். அதில் முதல் தேர்வு NDA தான். ஆனால், திமுகவுடனும், சீமானுடன் கூட்டணி கிடையாது.

அப்படியே விஜயுடன் கூட்டணி வைத்தால் என்ன? அவர் தலைமை தாங்கலாமே என நினைக்கக் கூடாதா? அரசியலில் எம்.ஜி.ஆரை விட சீனியர்கள் அவருடன் இணைந்தார்கள். அந்த வகையில், விஜய்-யை குறைத்து மதிப்பிட வேண்டாம். 2006 சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயகாந்த் ஏற்படுத்திய தாக்கத்தைப் போல, 2026-ல் விஜய் ஏற்படுத்துவார்” என தெரிவித்தார்.

