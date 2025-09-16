கூவத்தூரில் எடப்பாடி பழனிசாமி என்ன செய்தார் தெரியுமா? உடைத்து பேசிய டிடிவி தினகரன்!
சசிகலா சிறைக்கு சென்ற போது 122 எம்எல்ஏக்கள் அதிமுகவில் இருந்து வெளியேற முயன்றார்கள். அவர்களை தடுத்து நிறுத்தியது யார்? என டிடிவி தினகரன் கேள்வியெழுப்பினார்.
Published : September 16, 2025 at 5:18 PM IST
தஞ்சாவூர்: அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி குறித்து மிக ஆவேசமாக பேசியிருக்கிறார் அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன். கூவத்தூரில் நடந்த பல்வேறு விஷயங்கள் பற்றியும் அவர் ரகசியம் உடைத்துள்ளார்.
அதிமுகவில் கடந்த சில வாரங்களாக பெரிய அளவில் சலசலப்பு நிலவி வருகிறது. கட்சியில் இருந்து விலகி சென்றவர்களை மீண்டும் இணைக்கக் கோரி செங்கோட்டையன் அண்மையில் கெடு விதித்தார். இதன் தொடர்ச்சியாக, அவரை கட்சி பொறுப்புகளில் இருந்து அதிரடியாக நீக்கினார் எடப்பாடி பழனிசாமி.
இதையடுத்து, செங்கோட்டையனுக்கு டிடிவி தினகரன், ஓபிஎஸ் உள்ளிட்டோர் ஆதரவு தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், தஞ்சாவூரில் டிடிவி தினகரன் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.
அவர் கூறுகையில், "சாத்தான் வேதம் ஓதுவது போல, நன்றி பற்றி எடப்பாடி பழனிசாமி பேசுகிறார். மற்ற கட்சியை சேர்ந்தவர்களும், தமிழக மக்களும் முட்டாள் என நினைத்து எடப்பாடி பழனிசாமி பேசுகிறார். துரோகத்தை தவிர வேறு எதுவும் தெரியாத ஒரு ஆள் தான் எடப்பாடி பழனிசாமி.
ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பிறகு அதிமுக ஆட்சியை கலைக்க சிலர் முற்பட்ட போது, பாஜக காப்பாற்றியதாக எடப்பாடி கூறியுள்ளார். ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பிறகு, ஓபிஎஸ் முதலமைச்சரானார். அதன் பின்னர், சசிகலாவை முதலமைச்சராக்க முயற்சித்தோம். ஆனால், அதற்குள் பல விஷயங்கள் நடந்து விட்டன.
இதைத் தொடர்ந்து, சசிகலா அடையாளம் காட்டிய எடப்பாடி பழனிசாமியை முதலமைச்சராக்க முயற்சி செய்தோம். அப்போது திமுக கொண்டு வந்த நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தில் இருந்து எடப்பாடி பழனிசாமியை காப்பாற்றியது பாஜகவா? அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் தான் அவரை காப்பாற்றினார்கள்.
கூவத்தூரில் எம்எல்ஏக்கள் தங்க வைக்கப்பட்டு வாக்களித்ததால் தான், எடப்பாடி முதலமைச்சரானார். அப்போது கூட, நான் தான் முதலமைச்சர் எனக் கூறினால் எம்எல்ஏக்கள் வாக்களிக்க மாட்டார்கள். கையெழுத்து வாங்கிய பிறகு அதை சொல்லுங்கள் எனக் கூறியவர் தான் எடப்பாடி பழனிசாமி.
அதன் பிறகு, சசிகலா சிறைக்கு சென்ற போது, 122 எம்எல்ஏக்களில் எத்தனை பேர் வெளியேற இருந்தார்கள் தெரியுமா? அவர்களை எல்லாம் தடுத்து நிறுத்தியது யார்? எடப்பாடியை எல்லாம் முதல்வராக ஏற்க முடியாது எனக் கூறி பலர் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்கள். செம்மலை எல்லாம் சுவர் ஏறி குதித்து ஓடினார். ஆனால், அந்த நன்றியை கூட மறந்தவர் எடப்பாடி பழனிசாமி. அப்படிப்பட்ட எடப்பாடி பழனிசாமி இருக்கும் கூட்டணியில் நாங்கள் சேர வாய்ப்பே இல்லை" என டிடிவி தினகரந் கூறினார்.