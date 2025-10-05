'திமுக ஆட்சியில் சட்டம் ஒழுங்கு சரியில்லை' ஆனாலும்... டிடிவி தினகரன் பளிச்!
கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுகவை ஆட்சிக்கு வர விடாமல், எப்படி தடுத்தோமோ? அதே போல இந்த முறையும் எடப்பாடி பழனிசாமி என்கிற துரோகத்தை வீழ்த்துவோம் என டிடிவி தினகரன் கூறியுள்ளார்.
Published : October 5, 2025 at 4:44 PM IST
திருச்சி: திமுக ஆட்சியில் சட்டம் ஒழுங்கு சரியில்லை, வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றவில்லை என்றாலும், மக்கள் 2024 தேர்தலில் திமுகவிற்கு தான் வாக்களித்தார்கள் என அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார்.
திருச்சி மாவட்டம், காட்டூர் பகுதியில் அமமுக திருவெறும்பூர் சட்டமன்ற தொகுதி நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டம் இன்று (அக்.5) நடைபெற்றது. இதில் அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் கலந்துகொண்டு நிர்வாகிகளிடம் கலந்துரையாடினார்.
'துரோகத்தை வீழ்த்துவோம்'
அதற்கு முன்னதாக செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர், ''தற்போது அதிமுக என்கிற கட்சி இல்லை, அதற்கு பதிலாக 'EDMK' (எடப்பாடி பழனிசாமி திமுக) தான் உள்ளது. நான் (தினகரன்) தனி நபராக இருந்தாலும், கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுகவை ஆட்சிக்கு வர விடாமல், எடப்பாடி பழனிசாமி என்கிற துரோகத்தை எப்படி தடுத்தோமோ? அதே போல இந்த முறையும் எடப்பாடி பழனிசாமி என்கிற துரோகத்தை வீழ்த்துவோம். எதிர்காலத்தில் அரசியலில் துரோகம் என்கிற வார்த்தையே இல்லாத அளவிற்கு பதிலடி கொடுப்போம்.
கடந்த தேர்தலில் துரோகத்தை வீழ்த்தும் போது திமுக ஆட்சிக்கு வந்தது. இந்த முறை அது போன்ற சூழல் வருமா? என்பது தெரியாது. அமமுக அங்கம் பெறும் கூட்டணியே வெற்றி பெறும். இந்த தேர்தலில் எனக்கு தெரிந்து நான்கு முனை போட்டி தான் இருக்கும்.
அதிமுக தொண்டர்கள் ஒன்றிணைய வேண்டும். எடப்பாடி பழனிசாமியை வீழ்த்தி எம்ஜிஆர் தொடங்கிய அதிமுகவிற்கு புத்துயிர் கொடுப்போம். அந்த இலக்கை நோக்கி தான் பயணித்து கொண்டிருக்கிறோம்'' என்றார்.
கரூர் சம்பவம் விபத்து
கரூர் சம்பவம் குறித்து பேசிய டிடிவி தினகரன், '' கரூர் சம்பவம் விபத்து தானே தவிர குற்ற சம்பவம் இல்லை. ஆனால் அந்த விபத்திற்கு விஜய் தார்மீக பொறுப்பு ஏற்க வேண்டும். அவர் பொறுப்பு ஏற்றிருந்தால் நீதிமன்றம் கண்டனம் தெரிவித்திருக்காது.
கரூர் விவகாரத்தில் முதல்வர் நிதானமாக செயல்படுகிறார் என நான் கூறி இருந்தேன். விஜயை கைது செய்தால், அது தவறான முன்னுதாரணமாக வந்து விடும் என்பதால், விஜயை கைது செய்யாமல் முதல்வர் அவரின் அனுபவத்தின் படி செயல்படுகிறார். விஜயின் சவாலை கூட பொருட்படுத்தாமல், முதல்வர் செயல்பட்டு வருகிறார். நியாயமாக பேசினால் முதல்வருக்கு நான் ஆதரவளிப்பதாக சிலர் பேசுகிறார்கள். ஆனால், இது போன்ற நேரத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி கூட்டணி குறித்து பேசுகிறார். அதிமுக யாருடன் வேண்டுமானால் கூட்டணி சேரலாம், ஆனால் விபத்து நடந்த நேரத்தில், தவெகவை குள்ளநரி தனமாக எடப்பாடி பழனிசாமி கூட்டணிக்கு அழைக்கிறார்.
விபத்து என்பது எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம். நான் முதல்வரை தூக்கியும் பேசவில்லை, மற்றவர்களை தாக்கியும் பேசவில்லை. எல்லா ஆட்சிகளிலும் விபத்துகள் நடந்துள்ளன. எவ்வளவு போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் இருந்திருந்தாலும், மயக்கம் அடைபவர்களை தடுக்க முடியாது.
எந்த சாமியாக இருந்தாலும் ஓகே
தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு அதிமுக வர வேண்டும் என நான் தான் ஏற்கெனவே கூறினேன். ஆனால், எடப்பாடி பழனிசாமி முதல்வர் வேட்பாளராக இருக்க வேண்டும் என நான் கூறவில்லை. எடப்பாடி பழனிசாமியை தவிர வேறு எந்த சாமியாக இருந்தாலும், எங்களுக்கு எந்த பிரச்சினையும் இல்லை'' என கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், '' திமுக ஆட்சியில் சட்டம் ஒழுங்கு சரியில்லை, வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றவில்லை. இருந்த போதும் மக்கள் 2024 தேர்தலில் திமுகவிற்கு தான் வாக்களித்தார்கள். எனவே, 2026 தேர்தலில் அனைத்து கட்சிகளும் தீவிரமாக செயல்பட வேண்டும். எங்கள் தலைமையில் கூட்டணி கிடையாது. எந்த கூட்டணிக்கு செல்வது என இன்னும் முடிவெடுக்கவில்லை. தேவைப்பட்டால் தனியாக கூட போட்டியிடுவோம் என்ற டிடிவி-யிடம், 2026 தேர்தலில் பிரதானமாக நீங்கள் வீழ்த்த நினைப்பது திமுகவையா? எடப்பாடி பழனிசாமியையா? என்கிற கேள்விக்கு, துரோகத்தை வீழ்த்துவது தான் எங்கள் பிரதானம்'' என்றார்.