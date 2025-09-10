அதிமுக - பாஜக கூட்டணியில் மீண்டும் இணைய தயார் - டிடிவி தினகரன் அதிரடி
எந்த துரோகத்துக்காக தனியாக பிரிந்து சென்று கட்சி தொடங்கினோமோ, அதே துரோகத்தை ஏற்றுக்கொண்டு கூட்டணியில் இருக்க வேண்டிய தேவை எங்களுக்கு இல்லை என டிடிவி தினகரன் தெரிவித்தார்.
Published : September 10, 2025 at 8:10 AM IST
விருதுநகர்: தனது ஒரே ஒரு நிபந்தனைக்கு ஒப்புக் கொண்டால் மீண்டும் அதிமுக - பாஜக கூட்டணியில் இணைய தயாராக இருப்பதாக அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார்.
விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் உள்ள ஆண்டாள் கோயிலுக்கு டிடிவி தினகரன் நேற்று வந்து சாமி தரிசனம் செய்தார். பின்னர் அங்கிருந்த செய்தியாளர்களை அவர் சந்தித்து பேசினார். அவர் கூறுகையில், "குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலில் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் வெற்றி பெற்றது தமிழகத்திற்கு பெருமை சேர்க்கக்கூடிய விஷயம். அவர் நேர்மையான நல்ல மனிதர். அவர் வெற்றி பெற்றதற்கு எனது வாழ்த்துகள்.
நயினார் நாகேந்திரனை பொறுத்தவரையில் அவர் எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் நெருங்கிய நண்பர். அதிமுக - பாஜக கூட்டணியில் இருந்து நான் வெளியேறியதற்கான காரணத்தை ஏற்கனவே வெளிப்படையாக சொல்லிவிட்டேன். என்னை மீண்டும் கூட்டணிக்கு வருமாறு நயினார் நாகேந்திரன் அழைப்பு விடுப்பதாக அறிகிறேன். என் செல்போன் நம்பர் அவரிடம் உள்ளது. அவர் எப்போது வேண்டுமானாலும் என்னிடம் பேசலாம்" என டிடிவி தினகரன் கூறினார்.
செங்கோட்டையன் அமித்ஷாவை சந்தித்தது பற்றிய கேள்விக்கு பதிலளித்த தினகரன், "செங்கோட்டையன் முயற்சிக்கு எனது வாழ்த்துகள். அவரது முயற்சி கண்டிப்பாக வெற்றி பெறும். எந்த துரோகத்தை எதிர்த்து நாங்கள் கட்சி தொடங்கினோமோ, அதே துரோகத்தை ஏற்றுக் கொண்டு நாங்கள் கூட்டணியில் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அந்தக் கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய நபர்களில் யார் மீதும் எங்களுக்கு கோபம் இல்லை.
ஆனால், அந்தக் கூட்டணியில் முதலமைச்சர் வேட்பாளராக எடப்பாடி பழனிசாமியை தவிர, வேறு யாரை முன்னிறுத்தினாலும் மீண்டும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இணைய தயாராக இருக்கிறேன்" எனக் கூறினார்.
மேலும் பேசிய அவர், "10.5 விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு வழங்குவதாக கூறி, கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் வட தமிழக மக்களை எடப்பாடி பழனிசாமி ஏமாற்றினார். இதனால் தென் தமிழகத்தில் வாழக்கூடிய 105 சமுதாய மக்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள் என நாங்கள் கூறினோம். அந்த அறிவிப்பு சட்டபூர்வமாக நீதிமன்றத்தில் செல்லாது என எங்களுக்கு தெரியும். கடைசியில் அதுதான் நடந்தது.
நான்கரை ஆண்டு முதல்வராக இருந்தபோது வட தமிழ்நாட்டு மக்களின் வாக்குகளை குறி வைத்து அவர்களை ஏமாற்றியதுடன், தென் தமிழக மக்களுக்கும் பெரிய துரோகம் இழைத்தவர் எடப்பாடி பழனிசாமி. பதவியில் அமர்த்தியவர்களுக்கும், ஆட்சி தொடர காரணமாக இருந்தவர்களுக்குமே துரோகம் செய்தவர் அவர்" என டிடிவி தினகரன் காரசாரமாக பேசினார்.