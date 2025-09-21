ETV Bharat / state

தேர்தல் களத்தில் விஜயகாந்தை விட அதிக தாக்கத்தை விஜய் ஏற்படுத்துவார் - டிடிவி தினகரன் கணிப்பு

2006 சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயகாநத் ஏற்படுத்திய தாக்கத்தைவிட தவெக தலைவர் விஜய் வருகிற 2026 தேர்தலில் அதிகமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார் என அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் கூறியுள்ளார்.

அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன்
அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 21, 2025 at 10:49 AM IST

சென்னை: வருகிற 2026ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக விஜய்யால் திமுக, அதிமுகவின் வாக்கு சதவீதம் குறையும் என அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் கூறியுள்ளார்.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம் கிழக்கு தாம்பரம் கேம்ப் ரோட்டில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் தாம்பரம் சட்டமன்ற தொகுதி அமமுக செயல்வீரர்கள் கூட்டம் நேற்று (செப்.20) நடைபெற்றது. இதில் டிடிவி தினகரன் கலந்து கொண்டு நிர்வாகிகளிடம் பேசினார்.

இந்த கூட்டத்துக்கு முன் டிடிவி தினகரன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவரிடம் வருகிற 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் குறித்து கேட்டதற்கு, "வருகிற தேர்தலில் அமமுக இடம்பெறும் கூட்டணிதான் நிச்சயம் வெற்றி பெறும். அமமுக தேர்தலை நோக்கி தொடர்ந்து பயணித்து கொண்டிருக்கிறது. டிசம்பர் மாதம் தேர்தலுக்கான பிரச்சாரம் தொடங்கும். தமிழ்நாட்டில் தற்போது 4 கூட்டணி உள்ளது. ஒன்று ஆளும் கட்சி திமுக கூட்டணி, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி, விஜய் தலைமையில் கூட்டணி, சீமான் தலைமையிலான கூட்டணி. இவற்றில் ஏதேனுமொரு கூட்டணியில் அமமுக இருக்கும். கூட்டணி நிலைப்பாட்டை டிசம்பர் மாதம் தெரிவிப்பேன்” என்றார்.

அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து உங்களுக்கும், பாஜகவுக்கும் இடையே பிரச்சனை உள்ளதாக கூறுகிறார்களே என கேட்டதற்கு, “எனக்கும் பாஜகவிற்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. எடப்பாடி பழனிச்சாமியை அவர்கள் முதல்வர் வேட்பாளராக அறிவித்தனர். அதை எங்களால் ஏற்றுகொள்ள முடியாது. அதனால், அந்த கூட்டணியில் இருந்து வெளியில் வந்தோம். எடப்பாடி பழனிசாமி அதிமுகவை அவர்தான் தொடங்கியது போல் நடந்து கொள்கிறார். அது இப்போது அதிமுகவாக இல்லை, எடப்பாடி திராவிட முன்னேற்ற கழகமாக மாறிவிட்டது.

அதிமுகவில் எம்ஜிஆர் கொண்டு வந்த சிறப்பான விதி, யார் வேண்டுமானாலும் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் பதவிக்கு வரலாம் என்பதுதான். அந்த விதியை சீர்குலைத்துவிட்டு எல்லாம் தனக்குதான் என எடப்பாடி சாமி அனைத்தையும் செய்து வருகிறார். தேர்தல் முடிந்த பிறகு பழனிச்சாமியின் பொதுச் செயலாளர் பதவிக்கு முடிவுரை எழுதப்படும். அம்மாவின் தொண்டர்கள் பழைய அதிமுகவை உருவாக்குவதற்கு உறுதுணையாக இருப்போம்” என்றார்.

இதையும் படிங்க: தாய்லாந்து டூ சென்னை: வடமாநிலத்தவரிடம் இருந்து ரூ.12 கோடி உயர் ரக கஞ்சா பறிமுதல்

இதையடுத்து அவரிடம் விஜய்யின் அரசியல் வருகையால் தேர்தல் களத்தில் மாற்றம் இருக்குமா? என்ற கேள்விக்கு, "2006 சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயகாந்த்ஏ ற்படுத்திய தாக்கத்தைவிட 2026 தேர்தலில் விஜய் அதிகமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார். விஜயகாந்த் வருகையால் திமுகவும், அதிமுகவும் பல முக்கிய தொகுதிகளில் வெற்றிக்கு தேவையான ஓட்டுகளை தவறவிட்ட நிலை ஏற்பட்டது. அதேபோல் விஜய்யால் இந்த தேர்தலில் திமுகவும், அதிமுகவும் பல முக்கிய தொகுதிகளில் வெற்றிக்கு தேவையான ஓட்டுகளை தவறவிடும் வாய்ப்புள்ளது" என்று டிடிவி தினகரன் கூறினார்.

