சென்னை: எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் இணையும் பேச்சுக்கே இடமில்லை என அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார்.
அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் தலைமையில் அக்கட்சியின் வில்லிவாக்கம் சட்டமன்ற தொகுதி நிர்வாகிகளுக்கான ஆலோசனை கூட்டம் நேற்று (ஆகஸ்ட் 9) நடைபெற்றது. அயனாவரத்தில் உள்ள S.M.B மஹாலின் நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் நூற்றுக்கணக்கான அமமுக நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர். அந்த கூட்டத்துக்கு முன்பு செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் பேசியதாவது,
திருமாவளவன் குழப்பத்தில் உள்ளார்
“நான் பெரிதும் மதிக்கும் அரசியல் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன். கடந்த ஓராண்டு காலமாகவே அவர் பேச்சில் சில குழப்பங்கள் தெரிகிறது. தன்னிச்சையாக ஒரு கருத்தை தெரிவிக்கிறார். அதற்கு எதிர்ப்பு வந்தால் நான் அப்படி சொல்லவில்லை, நீங்கள் தவறாக புரிந்து கொள்கிறீர்கள் என தலைகீழாக மாற்றி பேசுகிறார். சமீபத்தில் அவர் எம்ஜிஆர் குறித்து பேசியதும் அதுபோல்தான். தெளிவற்ற கருத்துகளை முன்வைக்கிறார்” என்றார்.
கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் முன்பு போல் இல்லை
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “முன்பிருந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் போல் இப்போது இருக்கக்கூடிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் இல்லை. எம்எல்ஏ, எம்பி இடங்களுக்காக தற்போதுள்ள கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் சமரசம் செய்து கொள்கின்றனர்” என்றார்.
இபிஎஸ்-உடன் இணைய விருப்பமில்லை
மேலும் எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் மீண்டும் இணைவீர்களா? என கேட்டதற்கு, “எங்களுக்கு மீண்டும் பழனிசாமியுடன் இணைய வேண்டும் என்ற எண்ணம் இல்லை. அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் தொடங்கி 7 ஆண்டுகள் முடிந்து, எட்டாம் ஆண்டில் அடியெடுத்து வைத்துள்ளோம். அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் எந்த இலக்கை நோக்கி தொடங்கப்பட்டதோ அந்த இலக்கை அடையும் வரை எங்களுடைய பயணம் ஓயாது. தீய சக்தி திமுகவை வீழ்த்துவதற்காக அம்மாவின் உண்மை தொண்டர்கள் ஒரே கொடையின் கீழ் பல சண்டை சச்சரவுகளை தாண்டி ஒன்றிணைந்துள்ளோம்” என்றார்.
மோசமான ஆட்சி நடந்து வருகிறது
இதையடுத்து திமுக ஆட்சி குறித்து பேசிய அவர், “தமிழ்நாட்டில் சுதந்திரத்திற்கு பிறகு வந்த ஆட்சிகளிலே மிக மோசமான ஆட்சி தற்போது நடந்து கொண்டிருக்கும் திமுக ஆட்சிதான். வருகிற 2026ஆம் தேர்தலில் திமுக ஆட்சி நிச்சயம் வீழ்த்தப்படும். திமுக திராவிட மாடல் ஆட்சி எனக் கூறி விளம்பரப்படுத்தி கொள்கிறது. ஆனால், திமுக ஆட்சியில் தான் தூய்மை பணியாளர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள், ஆசிரியர்கள், போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள், பொறியாளர்கள், மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள், விவசாயிகள் என அனைத்து தரப்பு மக்களும் போராடி வருகின்றனர்” என்றார்.
வரும் தேர்தலில் போட்டியிடுவேன்
2026ஆம் ஆண்டு தேர்தல் குறித்து கேட்டதற்கு, “மற்ற கட்சிகள் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கிவிட்டனர் என்பதற்காக நாங்களும் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்க வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. உரிய நேரத்தில் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்குவோம். வருகிற சட்டமன்றத் தேர்தலில் நான் போட்டியிடுவேன். ஆனால் எந்த தொகுதி என்று தெரியவில்லை” என்றார்.
|இதையும் படிங்க: பிற மாநிலங்களை விடுங்க... நாட்டோடு ஒப்பிட்டாலும் தமிழ்நாடு தான் டாப் - முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பெருமிதம்!
வட மாநிலத்திவர்கள் வாக்களிப்பதால் என்ன தவறு
மேலும் பீகார் SIR குறித்து பேசிய அவர், “நமது இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் தமிழர்கள் வாழ்ந்து வருகிறார்கள். அவர்களுக்கெல்லாம் அந்தெந்த மாநிலங்களில் ரேஷன் கார்டு, சொந்த வீடு உள்ளது. அதேபோல், வேறு மாநிலத்தவர்கள் தமிழ்நாட்டில் வேலை பார்த்து வந்தால் அவர்களுக்கும் ஏன் ஓட்டுரிமை கொடுக்க கூடாது. அவ்வாறு வட மாநிலத்திவர்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் ஓட்டுரிமை கொடுப்பதில் என்ன தவறு உள்ளது” என்றார்.
