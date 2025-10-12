''விஜய் கரூருக்கு செல்ல காவல்துறை உறுதியான பாதுகாப்பை வழங்க வேண்டும்'' - டிடிவி தினகரன்!
அதிமுகவை விட பெரிய கட்சி உண்டு என்று எடப்பாடி புருடாவிட்டு செல்கிறார். எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா கட்டிக்காத்த இயக்கத்தை அடமானம் வைத்துவிட்டார். தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெல்ல முடியாது என்பதால் விஜய் தலைமையை ஏற்கவும் தயாராகி விட்டார்.
Published : October 12, 2025 at 10:59 PM IST
செங்கல்பட்டு: தவெக தலைவர் விஜய் கரூருக்கு சென்று பாதிக்கப்பட்ட மக்களை பார்க்க வேண்டும். கரூர் செல்லும் விஜய்க்கு காவல்துறை உறுதியான பாதுகாப்பை வழங்க வேண்டும் என்று அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் கூறியுள்ளார்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம் திருப்போரூர் தனியார் திருமண மண்டபத்தில் அமமுக திருப்போரூர் சட்டமன்ற தொகுதி செயல்வீரர்கள் ஆலோசனை கூட்டம் தெற்கு மாவட்ட செயலாளர் கோதண்டபாணி தலைமையில் நடைபெற்றது. இதில், சிறப்பு அழைப்பாளராக அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் கலந்து கொண்டு நிர்வாகிகளுக்கு பல்வேறு ஆலோசனைகளை வழங்கினார்.
இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து டி.டி.வி தினகரன் கூறும்போது , ''அதிமுக தற்போது எடப்பாடி அதிமுக என்று தான் சொல்ல வேண்டும். எடப்பாடி அதிமுக கூட்டணியுடன் நிச்சயமாக சேர மாட்டேன். அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் வருகிற 2026ம் ஆண்டு தேர்தலில் எந்த கட்சியுடன் கூட்டணி செல்கிறோமோ? அந்த கட்சி தான் மகத்தான கூட்டணி. அது தான் ஆட்சி அமைக்கும்.
கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றம் தமிழ்நாடு அரசை பல்வேறு கேள்விகள் எழுப்பி உள்ளது. நீதிமன்றத்தில் கேட்கப்படும் கேள்விகள் அனைத்துக்கும் எழுத்துப்பூர்வமாக பதில் கொடுத்துள்ளதாக தகவல் கொடுத்து இருக்கிறார்கள். தவெக தலைவர் விஜய் கரூர் செல்ல காவல்துறை உறுதியான பாதுகாப்பை வழங்க வேண்டும். பாதிக்கப்பட்ட மக்களை தவெக தலைவர் விஜய் சென்று பார்க்க வேண்டும்.
தவெகவுடன் கூட்டணி வைப்பீர்களா என்ற கேள்விக்கு டிசம்பர் மாதம் இறுதியில் பதிலளிக்கப்படும். எடப்பாடி பழனிசாமி மக்களை காப்போம் தமிழகத்தை மீட்போம் என்று சுற்றுப் பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார். சுற்றுப் பயணம் மேற்கொள்ளும் பகுதிகளில் எங்களுடைய கட்சியுடன் மிகப்பெரிய கட்சி கூட்டணிக்கு வர உள்ளது என்று பேசி வருகிறார்.
அப்படி என்றால் எடப்பாடி பழனிசாமியே ஒப்புக்கொண்டார். அதிமுகவை விட ஒரு பெரிய கட்சி உண்டு என ஒரு புருடா விட்டு செல்கிறார். வேறு என்ன சொல்வது? புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர், மறைந்த அம்மா ஆகியோர் கட்டிக் காத்த இயக்கத்தை அடமானம் வைத்து விட்டார். வேறு என்ன சொல்ல முடியும்?
|இதையும் படிங்க: ''கைதிகளை தப்ப வைக்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு'' - நெல்லையை அலறவிட்ட 5 பேரில் ஒருவர் சுற்றிவளைப்பு!
வரும் தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெல்ல முடியாது என்பதால் விஜய் தலைமையை ஏற்கவும் எடப்பாடி பழனிசாமி தயாராகி விட்டார். திருப்போரூர் சட்டமன்றத் தொகுதி வேட்பாளராக செங்கல்பட்டு தெற்கு மாவட்ட செயலாளராக இருக்கும் கோதண்டபாணியை அறிவிக்கிறேன்'' என்று டி.டி.வி தினகரன் கூறினார். இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் மாநில பொறுப்பாளர்கள், செங்கல்பட்டு தெற்கு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து ஆண்கள், பெண்கள் என, 500க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.