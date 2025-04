ETV Bharat / state

அதிமுக பாஜகவுடன் கூட்டணி வைத்ததற்கு பின்..! டிடிவி தினகரன் சொன்ன காரணம்! - TTV DHINAKARAN ABOUT ADMK ALLIANCE

அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் ( ETV Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : April 16, 2025 at 9:55 AM IST | Updated : April 16, 2025 at 10:02 AM IST 2 Min Read

வேலூர்: அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் காட்பாடியில் நேற்று (ஏப்ரல் 15) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் அதிமுக இணைந்துள்ளதே, நீங்கள் தொடர்ந்து கூட்டணியில் இருப்பீர்களா என்ற அவரிடம் கேள்வி கேட்கப்பட்டது. அதற்குப் பதிலளித்த அவர், ‘‘திமுக எனும் தீயசக்தியை அழிப்பதற்கு, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வலுப்பெற வேண்டும் என்று ஒரு ஆண்டாகக் கூறி வருகிறேன். இந்த நோக்கத்திற்காக மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் தொண்டர்கள் ஓரணியில் திரள வேண்டும் என்றும் ஏற்கனவே கூறினேன். அதுதான் இப்போது நடந்திருக்கிறது. இன்னும் பல கட்சிகள் கூட்டணிக்கு வர உள்ளன. தேர்தல் நேரத்தில் எங்கள் கட்சிக்குத் தேவையான இடங்களைப் பெற்றுப் போட்டியிடுவோம். திமுக ஆட்சியை முடிவுக்குக் கொண்டுவரக் கூட்டணியில் எல்லோரையும் அனுசரித்தும் செல்வோம்’’ என்றார். தொடர்ந்து அமைச்சர் பொன்முடி மீது சட்டப் சபையில் நம்பிக்கையில்லாத் தீர்மானம் கொண்டு வருவது குறித்த கேள்வி கேட்கப்பட்டது. அதற்குப் பதிலளித்த அவர், ‘‘திமுகவில் பெரும்பாலானவர்கள் தாங்கள் தான் அறிவாளிகள் என்பது போன்று பேசி வருகின்றனர். எப்போதும் திமுகவினர் யாரையும் மதிப்பதே கிடையாது. குறிப்பாகப் பெண்களைச் சமமாக மதிப்பதே கிடையாது. இது கருணாநிதி காலத்திலிருந்தே தொடர்ந்து வருவது எல்லோருக்கும் தெரியும். வரும் சட்டப்பேரவை தேர்தலில், அவர்களுக்குச் சரியான பாடத்தைப் பெண்கள் புகட்டுவார்கள்’’ என்றார். அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu) இதையடுத்து, அவரிடம், பாஜவுடன் கூட்டணி கிடையாது என்ற பழனிசாமி கூறி வந்தார். ஆனால், இப்போது சேர்ந்துள்ளாரே என்ற கேள்விக்கு, ‘‘ஏற்கனவே 2021ஆம் ஆண்டு வரையில் பாஜக கூட்டணியிலிருந்த அதிமுகவிலிருந்தவர் தான் அவர். அரசியலில் சில சூழ்நிலையில் உணர்ச்சிவசப்பட்டுப் பேசியதை எல்லாம் திரும்பப் பெற்று, தமிழ்நாடு மற்றும் கட்சியின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு முடிவு எடுக்கப்படும். அதுபோன்றது தான் இதுவும்’’ என்றார்.

