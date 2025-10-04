கரூர் துயரம்: ''விஜய் தார்மீக பொறுப்பேற்றிருக்க வேண்டும்'' - டிடிவி தினகரன் தடாலடி பேட்டி!
கரூர் விவகாரத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பொறுப்புடன் செயல்பட்டு வருகிறார். முதல்வருக்கு யாரையும் கைது செய்து விட வேண்டும் என்ற நோக்கம் இல்லை என்பது தெரிகிறது. 41 உயிர்கள் அநியாயமாக போயுள்ளது.
Published : October 4, 2025 at 9:50 PM IST
தஞ்சாவூர்: கரூர் துயர சம்பவத்துக்கு விஜய் தார்மீக பொறுப்பேற்றிருக்க வேண்டும். அவ்வாறு பொறுப்பு ஏற்றிருந்தால் நீதிமன்றம் அவருக்கு கண்டனம் தெரிவித்து இருக்காது என்று டிடிவி தினகரன் தடாலடியாக கூறியுள்ளார்.
அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் தஞ்சாவூரில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். டிடிவி தினகரன் செய்தியாளர்களிடம் கூறும்போது, ''கரூர் விவகாரத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பொறுப்புடன் செயல்பட்டு வருகிறார். முதல்வருக்கு யாரையும் கைது செய்து விட வேண்டும் என்ற நோக்கம் இல்லை என்பது தெரிகிறது. 41 உயிர்கள் அநியாயமாக போயுள்ளது. இதில், எப்ஐஆர் போட வேண்டிய அவசியமும், கைது செய்ய வேண்டிய அவசியமும் அரசுக்கு உள்ளது. இதனால், நான் அரசுக்கு ஆதரவாக பேசுவதாக நினைக்க வேண்டாம்.
நடுநிலையாக பார்க்கும்போது எல்லாம் சரியாக தான் நடக்கிறது. தவெக ஒன்றும் திட்டமிட்டு செய்யவில்லை. இது ஒரு விபத்து தான். நிர்வாகிகளுக்கு அனுபவம் குறைவு என்பதால் இது போன்று நடந்துள்ளது. விஜய் தார்மீக பொறுப்பு ஏற்றிருந்தால் நீதிமன்றம் அவர் மீது கண்டனம் தெரிவித்து இருக்காது. ஆனால் தங்களின் மீது பழி வந்து விடும் என ஆலோசகர்களோ, வழக்கறிஞர்களோ கூறியதால் விஜய் அமைதியாக இருந்து இருப்பார் என நான் நினைக்கிறேன். இவ்விவகாரத்தில் பல தலைவர்கள் நிதானமாக பேசினார்கள்.
பழனிசாமி நான்கரை ஆண்டுகள் முதல்வர் பதவியில் இருந்து மக்களின் வரிப்பணத்தை ருசித்தவர்கள். ருசி கண்ட பூனை போல எப்படியாவது பதவிக்கு வந்து விட வேண்டும் என்பதற்காக பதவி ஆசை எல்லாம் தாண்டி பதவி வெறியில் ஆட்சியாளர்களும், ஆளும் கட்சியும் தான் காரணம். இது சதி என எடுத்துக்கொண்டு, “ஆடு நனையது என்பதற்காக ஓநாய் அழுகும்” கதையாக தவெக வழக்கில் பழனிசாமி பேசி வருகிறார்.
கூட்டணி கிடைக்காத நேரத்தில் கூட்டணி பற்றி பழனிசாமி பேசுகிறார். விஜய் கூட்டணி பற்றி பேசும் மனநிலையில் இருப்பாரா? விஜய் கூட்டணிக்கு வர வேண்டும் என பழனிசாமி நினைப்பது தவறு கிடையாது. ஆனால் பழனிசாமி ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என தலைகீழாக நின்றாலும் அவரை வீழ்த்தாமல் அமமுக ஓயாது. தமிழகம் முழுவதும் எங்களின் தொண்டர்கள், பழனிசாமியின் ஓநாய் வேஷத்தை பார்த்துக் கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள்.
தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட் ஆலை விவகாரத்தில் 13 பேர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர். அப்போது பழனிசாமி உடனே செல்லவில்லை. பயந்து கொண்டு ரொம்ப நாள்களுக்கு பிறகு சென்றார். ஆனால் முதல்வர் ஸ்டாலின் உடனே கரூருக்கு சென்று விட்டார். இதை வைத்து அரசியல் பேசும் தலைவர்களை மக்கள் பார்த்துக் கொண்டு இருக்கிறார்கள். கூட்டணிக்காக பழனிசாமி ஊர் ஊராக சென்று பேசுவதை தரம் தாழ்ந்த அரசியலாக நான் பார்க்கிறேன். பாஜக குழு அமைத்து பழனிசாமிக்கு நிகராக அரசியல் செய்வது வருத்தம் அளிக்கிறது. தூத்துக்குடி சம்பவத்தின் போது இது போன்ற எந்த குழுவும் வரவில்லை.
கரூரில் நடந்த கொடிய துயரத்தை அரசியல் ஆக்காமல், வரும் காலங்களில் அரசியல் கட்சிகளின் கூட்டங்களில் ஒரு உயிர் கூட போகாமல் கையாள வேண்டும். இது வருங்காலத்திற்கு ஒரு பாடமாக எடுத்துக் கொள்ளப்பட வேண்டும். விஜய் அரசியலுக்கு புதியவர். அவரை சுற்றி இருப்பவர்களும் அரசியல் அனுபவம் இல்லாதவர்களாக இருப்பதால் இது போன்ற பிழை தான் ஏற்பட்டுள்ளது. விஜயை தவறாக வழிநடத்துகிறார்கள்.
ஆதவ் அர்ஜுனா, நிர்மல் குமார் கூறிய கருத்துகளை நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொண்டது. அண்ணாமலையின் கருத்து எனக்கு வருத்தம் அளிக்கிறது. அவரிடம் நான் நிச்சயம் பேசுவேன். தமிழக மக்கள் யாரையும் ஜாதி, மதம் பார்க்க மாட்டார்கள். விஜய் குறித்து ஹெச்.ராஜா பார்க்கும் பார்வையில் தான் குறைபாடு உள்ளது.
விழுப்புரம், மதுரை, திருச்சி, அரியலூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம் ஆகிய இடங்களில் எத்தனை பேர் காயம் அடைந்தார்கள் என்று போலீசார் பட்டியல் கொடுத்துள்ளனர். நல்ல வேலை அங்கு எதுவும் நடக்கவில்லை. அங்கு நடந்திருந்தால் யாரை குறை சொல்லியிருக்க முடியும்? கரூரில் நடந்ததனால் முன்னாள் அமைச்சர் ஒருவரை குறை சொல்கிறார்கள்.
2006 ம் ஆண்டு முதல் செந்தில் பாலாஜி எனக்கு பழக்கம். அவர் எனது நல்ல நண்பர். அவர் அரசியலில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதற்காக அரசியல் ரீதியாக எதையும் செய்வார். ஆனால் இது போன்ற கொடூரப் புத்தி அவருக்கு இருக்காது. இது போன்று செய்வதால் அவருக்கு என்ன லாபம் இருக்கப் போகிறது?
எடப்பாடி பழனிசாமியை தவிர ராமசாமியோ, குப்புசாமியோ யாராக இருந்தாலும் எனக்கு ஒன்றும் கிடையாது. எனக்கு அதிமுக மீது எந்த விரோதமும் இல்லை. தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் நாங்கள் ரொம்ப கம்போர்ட்டாக இருந்தோம். மறைந்த முதல்வர்கள் எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா காலத்தில் அதிமுகவில் பொதுச்செயலாளர் பதவிக்கு யார் வேண்டுமானாலும் போட்டியிடலாம் என்று இருந்த சட்டத்தை மாற்றி 10 மாவட்ட செயலாளர்கள் ஆதரவு வேண்டும். 10 மாவட்ட செயலாளர்கள் வழிமொழிய வேண்டும் என்று “டெண்டர் ஸ்டைலில்” பழனிசாமி மாற்றியுள்ளார்.
இதனால் இது அதிமுகவாக இல்லை. ஈடிஎம்கேவாக உள்ளது. எங்களை பொறுத்தவரை ஜெயலலிதாவின் ஆட்சி மீண்டும் வர வேண்டும். ஆனால் எடப்பாடி பழனிசாமி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் ஆட்சி வருவதற்கு நிச்சயம் வாய்ப்பே இல்லை. நாங்கள் எங்களுடைய கட்சியை தேர்தலுக்கு தயார்படுத்துவதற்கான வேலைகள் எல்லாம் செய்து வருகிறோம். டிசம்பரில் தான் அறிவிப்போம்.'' என்று டிடிவி தினகரன் கூறினார்.