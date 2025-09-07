''கூட்டணியில் இருந்து அமமுகவை வெளியேற்ற திட்டமிட்டவர் நயினார் நாகேந்திரன்'' - டிடிவி தினகரன் பகிரங்க குற்றச்சாட்டு
எங்களை தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இணைத்தது அண்ணாமலை. அவர் தலைவராக இருந்தபோது நடுநிலையுடன் செயல்பட்டார். எங்கள் தேவைகளை உணர்ந்திருந்தார். கூட்டணி கட்சித் தலைவர்களுக்கு அண்ணாமலை மரியாதையை அளித்தார்.
Published : September 7, 2025 at 4:44 PM IST
சிவகங்கை: தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இருந்து அமமுகவை வெளியேற்ற திட்டமிட்டவர் நயினார் நாகேந்திரன் என்று டிடிவி தினகரன் பரபரப்பு குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
சிவகங்கை மாவட்டம், மானாமதுரையில் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் சார்பில் ஆலோசனை கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் கலந்து கொண்டு பேசினார்.
இதன் பின்னர் டிடிவி தினகரன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, "ஜெயலலிதா மறைவிற்கு பிறகு பாஜகவிற்கு செல்வதாக என்னிடம் கூறிவிட்டு தான் நயினார் நாகேந்திரன் போனார். அந்த அளவுக்கு நல்ல நண்பர். ஆனால் அவரது நிலைப்பாடுகள், சமீபத்திய பேச்சுகள் கூட்டணியை நிர்வகிப்பதில் கோட்டை விட்டுவிட்டார் என்பது தான் என்னுடைய கருத்து.
எங்களை தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைத்தது நண்பர் அண்ணாமலை. அவர் தலைவராக இருந்தபோது நடுநிலையுடன் செயல்பட்டார். எங்களின் தேவைகளை உணர்ந்திருந்தார். கூட்டணிக் கட்சி தலைவர்களுக்கு உரிய மரியாதையை அண்ணாமலை அளித்தார். ஆனால் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இருந்து அமமுகவை வெளியேற்ற திட்டமிட்டு செயல்பட்டவர் நயினார் நாகேந்திரன்.
தினமும் பழனிசாமியை தூக்கிப் பிடித்ததால் தான் நாங்கள் வெளியேற வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டது. அவரது ஆணவமும் தவறான நிலைப்பாடுகளும் காரணமாகவே தொண்டர்களின் அழுத்தத்தில் முடிவெடுக்க வேண்டியதாக இருந்தது," என்றார்.
மேலும், "தமிழ்நாட்டின் நிலைமையும், மக்களின் மனநிலையும் அவருக்கு புரியவில்லை. ஆனால் எங்கள் தொண்டர்களும், நிர்வாகிகளும் நயினார் நாகேந்திரன் பேச்சை பார்த்து துரோகத்தை நியாயப்படுத்தப்படுவதாக நினைத்து வெளியேறினோம்.
இதற்கு முழுக்க முழுக்க காரணம் நயினார் நாகேந்திரன் தான். அதேசமயம் எங்கள் பின்னணியில் அண்ணாமலை இருப்பதாக பேசினால் அவர்களுக்கு அரசியல் தெரியவில்லை என்றுதான் அர்த்தம்.
பழனிசாமியின் துரோகத்தை எதிர்த்து தான் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் உருவாக்கப்பட்டது. எனவே அவரோடு இணைய முடியாது. அதிமுக தோல்வியடைவதற்கான காரணம் மக்களுக்குத் தெரியும். எங்களை சந்திக்கவே பழனிசாமி முன்வரவில்லை.
ஓபிஎஸ் எனக்காக தேனி தொகுதியை விட்டுக் கொடுத்தவர். எனவே அவருக்கு ஆதரவு தருவது இயல்பு. ராமநாதபுரத்தில் அவர் சுயேச்சை வேட்பாளராக போட்டியிட்டதே அதற்குச் சான்று.
எங்கள் தொண்டர்கள் பல்வேறு சோதனைகளையும் கடந்து எங்களோடு இருக்கின்றார்கள். அவர்களின் எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு தான் முடிவெடுத்தேன். பழனிசாமி கூட்டணி தலைவர். அவர் தான் முடிவு செய்வார் எனப்படும் நிலையில் அந்த கூட்டணியில் எங்களுக்கு இடமில்லை. எனவே எங்கள் எதிர்காலம் கருதி நல்ல முடிவை எடுப்பேன்'' என்று டிடிவி தினகரன் கூறினார்.