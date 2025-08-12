சென்னை: சென்னை ரிப்பன் மாளிகை வளாகத்தில் தூய்மைப் பணியாளர்கள் பணி நிரந்தரம் உள்பட பல்வேறு கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி 12 ஆவது நாளாக தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில் இன்று (ஆகஸ்ட் 12) போராட்டம் நடத்தி வரும் தூய்மைப் பணியாளர்களை அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் நேரில் சந்தித்து அவர்களது போராட்டத்துக்கு ஆதரவு அளித்தார்.
இதன் பின்னர் டிடிவி தினகரன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், ''தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் தூய்மைப் பணியாளர்களின் கோரிக்கைகளை உறுதியாக நிறைவேற்ற வேண்டும்.
திமுகவின் தேர்தல் அறிக்கையில் தூய்மைப் பணியாளர்களை நிரந்தரமாக்குவோம் என்று சொல்லிவிட்டு தற்போது அவர்களின் போராட்டத்தை தடுத்து கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றாமல் காலம் தாழ்த்துவது உண்மையிலேயே வருத்தத்தக்கது. முதலமைச்சர் தலையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபடுபவர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும்.
தூய்மைப் பணியாளர்களின் கோரிக்கை தொடர்பாக துறையின் அமைச்சர் கே.என்.நேரு தலையிட்டு தீர்வு காண வேண்டும். இவ்விவகாரத்தில் அமைச்சர் சேகர்பாபு ஏன் தலையிட்டார்? என்று முதல்வரிடம் தான் கேட்க வேண்டும். எதிர்க்கட்சித் தலைவராக மு.க.ஸ்டாலின் இருந்த போது என்னெல்லாம் கூறினாரோ, முதல்வர் ஆன பின் அதிலிருந்து மாறி நடப்பது உண்மையிலேயே வருந்தத்தக்கது.
திமுக ஆட்சி வெறும் விளம்பரங்களில் தான் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. உறுதியாக இந்த ஆட்சி வீழ்த்தப்படும். டெல்லி பாஜக தலைவர்கள் தான் ஓபிஎஸ்சை மீண்டும் கூட்டணிக்கு கொண்டு வர வேண்டும். மீண்டும் ஓபிஎஸ் பாஜக கூட்டணிக்கு வருவார் என்று உறுதியாக நம்புகிறோம்.
நான் ஓபிஎஸ்சிடம் தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டு தான் இருக்கிறேன். பாஜக தலைவர்களை சந்தித்ததாக வந்த செய்தி பொய் என்று ஓ.பி.எஸ் என்னிடம் கூறினார். கடந்த 2021 தேர்தலுக்கு பின்னர் அமமுக தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு வர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டதன் அடிப்படையில் திமுகவை வீழ்த்த வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்தில் அதற்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்தோம்.
கடந்த ஓராண்டாக திருமாவளவன் பேச்சு அவர் குழப்பத்தில் இருப்பதை காட்டுகிறது. அம்மா மற்றும் எம்ஜிஆர் மாபெரும் தலைவர்கள். தான் பேசியது தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டது என்று திருமாவளவன் கூறுகிறார். ஆனால், அவர் தவறாக பேசி விட்டு பின்னர், தன்னை திருத்திக் கொண்டுள்ளார்.
திருமாவளவன் கவனமாக பேச வேண்டும். இல்லையெனில் வரும் தேர்தலில் அதற்கான பலன் கிடைக்கும். தேர்தலில் யாருக்கு தோல்வி முகம் என்பதை அடுத்த ஆண்டு மக்கள் முடிவெடுப்பார்கள்.'' என்று டிடிவி தினகரன் கூறினார்.
