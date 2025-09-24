ETV Bharat / state

அண்ணாமலை உடனான சந்திப்பு நட்பு ரீதியானது; மீண்டும் கூட்டணிக்கு வாய்ப்பில்லை - டிடிவி தினகரன் திட்டவட்டம்

கூட்டணி குறித்து மறுபரிசீலனை செய்ய அவசியம் இல்லை. எடப்பாடி பழனிசாமி முதல்வர் வேட்பாளராக இருக்கக்கூடாது என்ற கோரிக்கையில் உறுதியாக இருக்கிறேன் என்று டிடிவி தினகரன் தெரிவித்தார்.

டிடிவி தினகரன் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு
டிடிவி தினகரன் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 24, 2025 at 8:43 PM IST

சென்னை: அண்ணாமலையை சந்தித்தது நட்புரீதியாகத்தான் என்றும், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் மீண்டும் சேர வாய்ப்பே இல்லை எனவும் டிடிவி தினகரன் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.

அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் ஆகிய மாவட்ட செயலாளர்களுடன் ஆலோசனை கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் தேர்தல் பணிகள், கட்சியின் செயல்பாடுகள் குறித்து அவர்களிடம் கலந்தாலோசித்தார்.

தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறி விட்டதாக டிடிவி தினகரன் அறிவித்த பிறகு, கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன்பு அவரை சந்தித்த பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். அதன் பிறகு, நிர்வாகிகளுடன் டிடிவி தினகரன் ஆலோசனை நடத்தினார். அண்ணாமலை உடனான பேச்சுவார்த்தைக்கு பிறகு இக்கூட்டம் நடந்ததால் அது முக்கியமானதாக பார்க்கப்பட்டது. கூட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த டிடிவி தினகரன், அவர்களுடைய பல்வேறு கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தார்.

அப்போது அண்ணாமலையுடனான சந்திப்பு குறித்து கேட்டதற்கு, “அண்ணாமலை உடனான சந்திப்பு முன்பே திட்டமிட்டதுதான். ஆனால் நட்பு ரீதியான சந்திப்பாக தான் இருந்தது. மாநில தலைவராக அண்ணாமலை இருந்தபோதுதான் பாஜக கூட்டணியில் அமமுக இணைந்தது. கூட்டணியில் இருந்து விலகியபோதும்கூட அவருடன் நட்பு தொடர்ந்துகொண்டுதான் இருக்கிறது” என்றார்.

பாஜகவுடன் மீண்டும் அமைப்பீர்களா என்று கேட்டதற்கு, “கூட்டணி குறித்து மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எடப்பாடி பழனிசாமி முதல்வர் வேட்பாளராக இருக்கக்கூடாது என்ற கோரிக்கையில் உறுதியாக இருக்கிறேன். எடப்பாடி பழனிசாமி துரோகம் செய்ததால்தான் எங்களை சந்திக்கவும், கூட்டணி வைக்கவும் தயங்குகிறார்.

இதுகுறித்து பரிசீலிக்க டெல்லிக்கு அழைத்தார்கள். ஆனால் நான் தயாராக இல்லை என்பதை தெரிவித்து விட்டேன்” என்று கூறினார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “முன்பு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா கூட்டணியை உறுதிப்படுத்திய போது வரவேற்றோம்.அப்போதிருந்தே அதிமுக தலைமையை தான் ஏற்று வந்தோம். ஆனால், முதலமைச்சர் வேட்பாளராக எடப்பாடி பழனிசாமியை ஏற்கமாட்டோம் என்பதை தொடர்ச்சியாக வலியுறுத்தி வந்தேன். அதிமுகவின் விதியையே மாற்றியவர் எடப்பாடி பழனிசாமி. தென் மாவட்ட வாக்குகள் அதிமுகவுக்கு கிடைக்காத சூழல் பழனிசாமியால் ஏற்பட்டிருக்கிறது” என்று கூறினார்.

நயினார் நாகேந்திரன், தவெகவுடனான கூட்டணி குறித்து கேட்டதற்கு, “நயினார் நாகேந்திரன் மீது எந்தவித தனிப்பட்ட நெருடலும் இல்லை. தவெக உடனான கூட்டணி தொடர்பாக நல்லதே நடக்கும். விஜயகாந்துக்கு ஆரம்பத்தில் வந்த கூட்டத்தை விட, தற்போது விஜய்க்கு வரும் கூட்டம் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்” என கூறினார்.

