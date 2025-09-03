கடலூர்: பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இருந்து, அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் விலகி இருப்பதாக டிடிவி தினகரன் அறிவித்துள்ளார்.
கடலூர் மாவட்டம், காட்டுமன்னார்கோயிலில் அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது டிடிவி தினகரன் கூறும்போது, ''பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இருந்து அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் விலகி உள்ளது. தற்போது தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் அமமுக அங்கம் வகிக்கவில்லை.
2026 ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தல் கூட்டணி தொடர்பான அமமுகவின் நிலைப்பாடு தொடர்பாக டிசம்பர் மாதம் அறிவிப்பேன். அமமுக தொண்டர்கள் விரும்பும் வகையில் எங்களது கூட்டணி இருக்கும். தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் துரோகம் தலைவிரித்து ஆடுகின்றது. ஜெயலலிதாவின் தொண்டர்கள் ஓரணியில் இணைய வேண்டும் என்று விரும்பினோம். மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா எடுத்த முயற்சியும் கைகூடவில்லை.
துரோகம் செய்தவர்கள் தாங்கள் செய்த துரோகத்தை நியாயப்படுத்துகிற வகையில் ஊர் ஊராக சென்று கூச்சலிட்டு வருவதை எங்களுடைய தொண்டர்கள் விரும்பவில்லை. யாரை எதிர்த்து அமமுக எனும் இயக்கத்தை தொடங்கினோமோ, அவர்களை தோளில் தூக்கி சுமக்க நாங்கள் ஏமாளிகள் இல்லை.
டெல்லியைச் சேர்ந்தவர்கள் ஒரு சில மாதங்களில் நல்ல முடிவெடுப்பார்கள் என்று இதுவரை காத்திருந்தோம். அதற்கான வாய்ப்பு இருப்பதாக தெரியவில்லை. எனவே இனியும் காத்திருந்து பயன் இல்லை என்பதால் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறுகிறோம். நாங்கள் எங்களுடைய பாதையில் செல்கிறோம்" என்று அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் கூறினார்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு இன்னும் 8 மாதங்களே உள்ளன. இதையடுத்து தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள் தங்கள் கட்சியையும், கூட்டணியையும் பலப்படுத்தும் வகையில் மும்முரமாக இறங்கி உள்ளன. ஆளும் திமுக, ''ஓரணியில் தமிழ்நாடு'' என்ற பெயரில் உறுப்பினர் சேர்க்கையை தொடங்கி உள்ளது.
பிரதான எதிர்க்கட்சியான அதிமுக சார்பில் எடப்பாடி பழனிசாமி, ''மக்களை காப்போம்... தமிழகத்தை மீட்போம்’' என்ற சுற்றுப் பயணத்தை மேற்கொண்டு வருகிறார். இன்னும் ஒரு சில அரசியல் கட்சிகளோ தங்களுக்கு ஏற்ற கூட்டணியை அமைப்பதில் கவனம் செலுத்தி வருகின்றன.
இந்த பரபரப்பான சூழலில் பாஜக கூட்டணியில் இருந்து விலகுவதாக சமீபத்தில் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் அறிவித்திருந்த நிலையில், தற்போது மேலும் ஒரு கட்சியாக டிடிவி தினகரன் தலைமையிலான அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் வெளியேறி உள்ளது. இது தமிழக அரசியல் களத்தில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது. அதே சமயம் டிடிவி தினகரனின் முடிவால் பாஜக வட்டாரம் கடும் அதிர்ச்சியில் உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.