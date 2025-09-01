ETV Bharat / state

''வரும் 15-ம் தேதி முதல் சென்னை மெட்ரோ வேலையில் ஈடுபடும் லாரிகள் ஓடாது'' - உரிமையாளர்கள் சங்கம் அறிவிப்பு! - CHENNAI TRUCKERS STRIKE

தமிழ்நாட்டில் இருந்து கேரளா மற்றும் கர்நாடகாவிற்கு கனிம வளங்கள் எடுத்து செல்லப்படுகிறது.

செய்தியாளர்களை சந்தித்த லாரி உரிமையாளர்கள்
செய்தியாளர்களை சந்தித்த லாரி உரிமையாளர்கள்
சென்னை: வரும் 15 ஆம் தேதி முதல் சென்னை மெட்ரோ வேலையில் ஈடுபடும் லாரிகள் ஓடாது என்று உரிமையாளர்கள் சங்கம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு மாநில மணல் லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு சார்பாக அதன் தலைவர் யுவராஜ் சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது கனிம வள லாரி உரிமையாளர்கள் சங்க தலைவர் நாராயணன் உள்ளிட்ட கூட்டமைப்பு உறுப்பினர்கள் உடன் இருந்தனர்.

செய்தியாளர்களை சந்தித்த யுவராஜ் கூறுகையில், ''சென்னையில் நடைபெற்று வரும் மெட்ரோ பணிகளில் போது பள்ளங்கள் தோண்டப்பட்டு அவற்றில் இருக்கும் கழிவு மணலை அகற்ற ITDC என்ற ஒப்பந்ததாரரிடம் பணம் செலுத்தி முறையான ரசீது பெற்று கழிவு மணல் ஏற்றி வந்த வாகனத்தை கனிம கடத்தல், கனிம திருட்டு போன்ற 2 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்து விருகம்பாக்கம் காவல் நிலையத்தில் வாகனம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.

வாகனம் சிறைப்படுத்தப்பட்ட போது கொடுத்த ரசீதில் ஏற்றும் இடம் கோடம்பாக்கத்தில் இருந்து ஐயப்பன்தாங்கல் வரை 170 கிலோ மீட்டர் தொலைவு உள்ளதாக பில் போடப்பட்டுள்ளது. வாகனத்தின் பயண நேரம் இரவு 11:30 முதல் அதிகாலை 4:30 மணி வரை என 5 மணி நேரம் உள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளது. இந்த ரசீதை வழங்கியது ITDC என்ற நிறுவனம் தான்.

சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தின் பணி ஒப்பந்தத்தை ITDC மேற்கொள்கிறது. ITDC நிறுவனம் தான் ரசீது வழங்கியது. இதை விசாரிக்காமல் வாகனத்தின் மீது நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறது. மெட்ரோ ரயிலுக்காக பணிகள் நடக்கும் இடத்தில் இருந்து நேரடியாக வாகன உரிமையாளர்கள் எப்படி கழிவு மணலை ஏற்றி கொள்ளையடிக்க முடியும்?

வாகனத்தை பார்க்காமல் நிறுவனம் ரசீது வழங்கியுள்ளது. ரசீதில் பிழை என்றால் ஒப்பந்ததாரரின் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யாமல் வாகனங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பது ஏன்?

மெட்ரோ பணிகளில் இருந்து எடுக்கப்படும் கழிவு மணலுக்கு அரசு நிர்ணயம் செய்த பணம் டன் ஒன்றுக்கு 28 ரூபாய். மெரினா, திருவான்மியூர், அடையார் போன்ற கடலுக்கு அருகாமையில் மெட்ரோ வேலை நடைபெறும் பகுதிகளில் எடுக்கப்படும் மணல் 20 ஆயிரம் ரூபாய் முதல் 25 ஆயிரம் ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படுவது அரசுக்கு தெரியாதா?

கடற்கரை பகுதியில் எடுக்கப்படும் கழிவு மணல் சென்னையில் நடைபெறும் ஏராளமான கட்டடப் பணிகளில் பயன்படுத்தப்படுவது அரசுக்கு தெரியுமா? அல்லது தெரிந்தும் அதனை ஆதரிக்கிறதா அரசு? இதுகுறித்து வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட வேண்டும்.

இதற்கு தீர்வு காணும் வகையில் வரும் 15 ஆம் தேதி முதல் சென்னையில் மெட்ரோ வேலையில் ஈடுபடும் லாரிகள் ஓடாது. பிடிபட்ட வாகனங்களை விடுவிக்க வேண்டும். முறைகேடுகளை சரி செய்ய வேண்டும். இல்லை என்றால் தமிழகம் முழுவதும் லாரிகள் இயங்காது.

முதலமைச்சர், கனிமவளத்துறை அமைச்சர், கனிமவளத்துறை இயக்குநர் ஆகியோரிடம் தொடர்ந்து மனு அளித்து வருகிறோம். இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. சென்னையில் நடைபெறும் மெட்ரோ வேலைகளில் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடைபெறுகிறது.

மெட்ரோ பணியின் போது எடுக்கப்படும் மணலை விற்பனை செய்து வருகிறார்கள். லட்சக்கணக்கான மெட்ரிக் டன் மணலை விற்பனை செய்து வருகிறார்கள். தமிழகத்தில் கனிமவள கொள்ளை நடந்து வருகிறது. தமிழகத்தில் இருந்து கேரளா மற்றும் கர்நாடகாவிற்கு கனிமவளங்கள் எடுத்து செல்லப்படுகின்றன.

கனிமவள கொள்கை நடந்து வருகிறது. நீதிமன்றம் சொல்லி இருக்கிறது. தமிழகத்தில் இருந்து கனிமவளங்களை பிற மாநிலங்களுக்கு எடுத்து செல்லக் கூடாது. ஆனால் அதையும் மீறி அவர்கள் எடுத்துச் செல்கின்றனர். 1371 பேருக்கு தான் கிரசரில் மணல் எடுக்க கனிமவளத்துறை அனுமதி வழங்கி உள்ளது.

ஆனால் 4000 பேருக்கு மாசு கட்டுபாட்டு வாரியம் அனுமதி கொடுத்துள்ளது. கனிம வளத்துறை ஆணையர்கள் மீண்டும் மீண்டும் மாற்றப்பட்டு வருகிறார்கள். சென்னையில் 50-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் மெட்ரோ மணல் எடுக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. சென்னையில் மழை பெய்தால் வெளிநாட்டில் இருந்து முதல்வர் விசாரிக்கிறார். ஆனால் சென்னையில் உள்ள இப்படி மணல் கொள்ளை நடப்பது முதல்வருக்கு தெரியாதா? சுற்றுசூழல் ஆர்வலர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும்" என்று கேட்டுக் கொண்டார்.

