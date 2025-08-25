சென்னை: முன்னாள் குடியரசு துணைத் தலைவர் ஜெகதீப் தன்கர் பதவியில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டாரா? வெளியேறினாரா? என திருச்சி சிவா எம்.பி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
இந்தியா கூட்டணியின் குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளர் சுதர்சன் ரெட்டி கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள் ஆதரவை பெறுவதற்காக சென்னை வந்திருந்தார். அவரை மீண்டும் வழியனுப்புவதற்காக திமுக எம்.பி திருச்சி சிவா இன்று சென்னை விமான நிலையத்திற்கு வருகை தந்தார்.
சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து திருச்சி சிவா கூறியதாவது:
இந்தியா கூட்டணி மற்றும் இந்தியா கூட்டணியில் இல்லாத அனைத்து எதிர்க்கட்சிகளும் ஒருமித்த கருத்தோடு ஒன்று சேர்ந்து முன்னாள் நீதி அரசர் சுதர்சன் ரெட்டியை வேட்பாளராக நிறுத்தி இருக்கிறார்கள். தமிழ்நாட்டில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைவர், தமிழகத்தின் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் முழுமையான ஆதரவு தந்திருக்கிறார்.
நாட்டிலேயே மக்களவையில் 40 தொகுதிகள் இருக்கக் கூடிய ஒரே மாநிலம் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி. அதுவும் ஆதரவு தந்திருக்கிறது. அவர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் அனைத்து கட்சி தலைவர்களை சந்தித்து உரையாற்றியது எல்லார் மனதிலும் ஆழமாக பதிந்துள்ளது.
ஒரு சிறந்த நபரை இந்த பொறுப்பிற்கு வேட்பாளராக நியமித்து இருக்கிறோம் என்கிற மனநிறைவு ஏற்பட்டது. முதலமைச்சரும் பேசும் போது கூட்டாட்சி தத்துவத்தை காப்பாற்றுவதாக அவர் நிச்சயமாக இருப்பார் என்று தன்னுடைய எதிர்பார்ப்பை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார்.
இந்திய துணைக் கண்டத்தில் இந்தியாவில் தனிப்பெரும் சிறப்புகளான கூட்டாட்சி தத்துவம் மதச்சார்பின்மை. இவற்றிற்கு மிகப்பெரிய ஆபத்து ஏற்பட்டு இருக்கிறது. இதையெல்லாம் சரி செய்யக்கூடிய இரண்டாவது அதிகாரத்தில் வரக்கூடிய குடியரசு துணைத் தலைவர் போட்டிக்கு ஒரு திறமையானவரை நிறுத்தி இருக்கிறோம் என்ற ஒரு மன நிறைவு உள்ளது.
ராகுல் காந்திக்கு முத்தம் கொடுக்கப்பட்டது பாதுகாப்பு குறைபாடா? என்று கேட்கிறீர்கள். பொதுக்கூட்டத்தில் பொது இடத்தில் இதுபோன்று நடப்பதெல்லாம் சகஜம் தான். இப்போது இந்த வேட்பாளர் இங்கு வந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. முன்னாள் குடியரசு துணைத் தலைவர் ஜெகதீப் தன்கர் பதவியில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டாரா? இல்லை வெளியேறினாரா?
நாளை உத்தரப்பிரதேசம் செல்ல இருக்கிறார். அதனைத் தொடர்ந்து மராட்டிய மாநிலம் சென்று, அனைவரையும் சந்திக்கிறார். வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது. இவ்வாறு திருச்சி சிவா எம்.பி கூறினார்.
அப்போது நடிகர் விஜய் அரசியல் மாநாடு குறித்து கேட்ட போது, பதில் அளிக்காமல், ''இன்னொரு நாள் வைத்துக் கொள்ளலாம்'' என்று கூறி சென்றார்.