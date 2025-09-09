ETV Bharat / state

தவெக தலைவர் விஜய் பிரச்சாரம்! ரோடு-ஷோ நடத்த கூடாது உள்ளிட்ட நிபந்தனைகளுடன் அனுமதி!

திருச்சியில் நடைபெறும் தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது ரோடு-ஷோ நடத்த கூடாது என்று தவெக தலைவர் விஜய்க்கு மாவட்ட காவல்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.

தவெக தலைவர் விஜய்
தவெக தலைவர் விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 9, 2025 at 8:24 PM IST

2 Min Read
திருச்சி: தனது முதல் பிரச்சாரத்தை திருச்சியில் தொடங்கவுள்ள தவெக தலைவர் விஜய்க்கு பல்வேறு நிபந்தனைகளுடன் போலீசார் அனுமதி வழங்கியுள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டில் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெற சில மாதங்களே உள்ள நிலையில், தேர்தல் களம் சூடு பிடிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. திமுக, அதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் மும்முரமாக ஈடுபட்டு வரும் சூழலில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜயும் அந்த வரிசையில் இணைந்துவிட்டார்.

தவெக பிரச்சாரம் அறிவிப்பு

அந்த வகையில், தவெக தலைவர் விஜய் தனது முதல் பிரச்சாரத்தை திருச்சியில் தொடங்குகிறார். செப்டம்பர் 13 ஆம் தேதி திருச்சியில் பிரச்சாரத்தை தொடங்கும் தவெக தலைவர், ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் ஒவ்வொரு மாவட்டங்களிலும் என டிசம்பர் மாதம் இறுதி வரை தனது பிரச்சாரத்தை மேற்கொள்கிறார். இந்த பிரச்சாரம் டிசம்பர் 20ஆம் தேதி மதுரையில் நிறைவு பெறவுள்ளது.

இதில், ஆளும் திமுக அரசு மற்றும் மத்திய அரசின் தவறுகளை சுட்டிக் காட்டி, தனது பிரச்சாரத்தை மேற்கொள்வார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஏற்கனவே, 2 மாநில மாநாடுகளை நடத்தியுள்ள விஜய், பிரச்சாரத்தில் ஒவ்வொரு மாவட்டங்களிலும், அந்த மாவட்ட மக்களின் குறைகள் குறித்து பேசுவார் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், செப்டம்பர் 13 ஆம் தேதி சென்னையில் இருந்து அவருக்காக உருவாக்கப்பட்ட பிரத்யேக பிரச்சார வாகன மூலம் திருச்சி வருகை தரும் விஜய், டிவிஎஸ் டோல்கேட்டில் திருச்சி மாவட்ட தவெக கட்சியினர் வரவேற்பை பெற்றுக் கொள்கிறார். பிறகு தலைமை தபால் நிலையம், பாலக்கரை ஆகிய பகுதிகளை கடந்து திருச்சி காந்தி மார்க்கெட் பகுதியில் பொதுமக்களிடம் தனது முதல் பிரச்சார உரையை தொடங்குவார்.

நிபந்தனைகளுடன் பிரச்சாரத்திற்கு அனுமதி

இதற்காக, கடந்த சனிக்கிழமை தவெக பொதுச் செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் திருச்சி காவல் ஆணையர் காமினியை நேரில் சந்தித்து மனு அளித்திருந்தார். இந்நிலையில் காவல் துறையின் பல கட்ட ஆய்வுக்கு பிறகு, திருச்சி மரக்கடையில் பிரச்சாரம் செய்து கொள்ள, பல்வேறு நிபந்தனைகளுடன் திருச்சி காவல்துறையினர் அனுமதி அளித்துள்ளனர்.

குறிப்பாக, திருச்சியில் விஜய் ரோடு-ஷோ நடத்த கூடாது. அதிகளவு வாகனங்களை கொண்டு விஜயை முன்னும், பின்னும் தொடரக்கூடாது உள்ளிட்ட கட்டுப்பாடுகளை போலீசார் விதித்துள்ளனர். மேலும், விஜய் பேசக் கூடிய காந்தி மார்க்கெட் பகுதிகளில், தொண்டர்களுக்கு தேவையான தண்ணீர் வசதி மற்றும் அடிப்படை வசதிகளை ஏற்பாடு செய்யவும் அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது.

அதுமட்டுமின்றி, திருச்சியில் கடந்த சில நாட்களாக அதிக அளவு வெயிலின் தாக்கம் உள்ளதால் கூட்டத்தில் உள்ளவர்கள் மயக்கம் ஏற்பட்டாலோ, உடல் நலக்குறைவு ஏற்பட்டாலோ அவர்கள் உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்ல ஆம்புலன்ஸ் வாகனம் மற்றும் திருச்சி மரக்கடை பகுதியில் உள்ள பள்ளியில் தற்காலிக மருத்துவ முகாம் அமைக்க வேண்டும்.

பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு

திருச்சி மாநகர காவல் துறையை பொறுத்தவரையில் 1500-க்கும் மேற்பட்ட காவலர்கள் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்படுவார்கள். சென்னை - திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் விஜய் வரும் போது தேவையான போக்குவரத்து மாற்றங்களை செய்யவும், திருச்சி மாநகருக்குள் போக்குவரத்து மாவட்ட மாற்றங்களை செய்யவும் சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

செப்டம்பர் 13 ஆம் தேதி திருச்சியில் பிரச்சாரத்தை முடித்து விட்டு, நேரடியாக அரியலூர் மற்றும் பெரம்பலூர் மாவட்டங்களுக்கு செல்லும் விஜய், அங்கிருந்து நேராக சென்னை திரும்ப உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

