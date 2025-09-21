ETV Bharat / state

மஹாளய அமாவாசை: முன்னோர்களுக்கு திதி கொடுக்க குவிந்த பொதுமக்கள்!

புரட்டாசி மாத மஹாளய அமாவாசையை முன்னிட்டு இன்று தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள காவிரி படித்துறைகளில் முன்னோர்களுக்கு திதி கொடுத்தனர்.

மஹாளய அமாவாசை திதிகொடுக்க வந்த மக்கள்
மஹாளய அமாவாசை திதிகொடுக்க வந்த மக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 21, 2025 at 6:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திருச்சி: மஹாளய அமாவாசையை முன்னிட்டு திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் அம்மா மண்டபம் காவிரி படித்துறையில் முன்னோர்களுக்கு திதி கொடுப்பதற்காக ஏராளமான மக்கள் வருகை தந்தனர்.

அமாவாசை நாட்களில் முன்னோர்களை வணங்கி ஆராதனைகள் செய்வது வழக்கம். அதிலும் புரட்டாசி அமாவாசை, தை அமாவாசை நாட்களில் நீர்நிலைகளில் பித்ருக்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுத்து, தங்களது முன்னோர்களை வழிபடுவதை மக்கள் ஐதீகமாக கொண்டுள்ளனர். அதிலும் புராட்டசி அமாவாசை என்றால் கூடுதல் சிறப்பு உண்டு.

அந்த வகையில் இன்று புரட்டாசி மாதம் மகாளய அமாவாசையை முன்னிட்டு பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் அம்மா மண்டபம் காவிரி படித்துறை, அய்யாளம்மன் படித்துறை, ஓடத்துறை படித்துறைகளில் புனித நீராடி இறந்த முன்னோர்களுக்குத் தேங்காய், வாழைப்பழம், கருப்பு எள், புஷ்பம், கீரை வகைகள், பச்சரிசி, பழங்கள், காய்கறிகள் ஆகியவை படைத்து சிறப்பு பூஜைகள் செய்தனர்.

மஹாளய அமாவாசை திதிகொடுக்க வந்த மக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

பின் அந்த பூஜை பொருட்களை காவிரி ஆற்றில் கொண்டு சென்று மறைந்த முன்னோர்கள் பெயர்களை உச்சரித்தவாறு தர்ப்பணம் செய்தனர். அதைத் தொடர்ந்து தர்ப்பணம் செய்த பொருட்களை காவிரி ஆற்றில் கரைத்து வழிபட்டனர். தொடர்ந்து தர்ப்பணம் செய்து கொடுத்த பூசாரிகளுக்கு உணவளித்தனர்.

ஆண்டுதோறும் இந்நாளன்று திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் அம்மா மண்டபம் காவிரி படித்துறையில் பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதும். காரணம் மாதந்தோறும் வரும் 12 மாத அமாவாசைகளில் திதி கொடுக்க மறந்தவர்கள், முன்னோர்களின் திதி நட்சத்திரம் தெரியாதவர்கள், தை, ஆடி அமாவாசை நாட்களில் தர்ப்பணம் கொடுக்காதவர்கள் இந்நாளில் முன்னோர்களுக்கு திதி கொடுப்பதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர்.

இதையும் படிங்க: ராணிப்பேட்டையில் இரண்டு போலி மருத்துவர்கள் கைது- பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி!

இன்று வார விடுமுறை என்பதால் மக்கள் அனைவரும் தங்களது குடும்பங்களுடன் திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் அம்மா மண்டபம் காவிரி படித்துறைக்கு வருகை தந்து, மறைந்த முன்னோர்களுக்கு திதி கொடுத்தனர். அதனால், படித்துறைகள் அனைத்தும் மக்கள் கூட்டத்துடன் காட்சி அளித்தது. மேலும் பூஜையில் ஈடுபடுவோர் ஏழைகளுக்கு அன்னதானம் வழங்கி வழிபாடு செய்தனர்.

திருச்சியில் இருந்து மட்டுமின்றி தஞ்சாவூர், அரியலூர், பெரம்பலூர், புதுக்கோட்டை, காரைக்குடி உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்தும் பல்லாயிரக்கணக்கானோர் அதிகாலை முதலே காவிரி படித்துறைகளில் குவிந்து, திதி கொடுக்கும் சம்பிரதாயங்களை செய்து வந்தனர். தொடர்ந்து அவர்கள் வைணவ ஸ்தலங்களில் முதன்மையான ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாதர் சுவாமி கோயில் மற்றும் திருவாணைக்காவல், சமயபுரம் உள்ளிட்ட கோயில்களுக்கும் சென்று வழிபாடு செய்தனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

மஹாளய அமாவாசைMAHALAYA AMAVASYதிருச்சி மஹாளய அமாவாசைதிருச்சிTRICHY MAHALAYA AMAVASAI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

அழகிய சிற்பங்களாகும் களைச்செடிகள்! யானைகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை உலகிற்கு கொண்டு சென்ற பழங்குடியினர்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.