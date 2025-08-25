ETV Bharat / state

“எங்களின் நிலைமையை பாருங்கள்...” - நோயாளியை தொட்டில் கட்டி தூக்கிச் சென்ற கிராமத்தினர் வேதனை! - HOSPITAL ISSUE TRIBLE VILLAGE

தங்களுக்கு சாலை வசதி ஏற்படுத்தி தர வேண்டுமென வனப்பகுதி கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

நோயாளியை தொட்டிலில் தூக்கிச்செல்லும் அவலம்
நோயாளியை தொட்டிலில் தூக்கிச் செல்லும் அவலம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 25, 2025 at 4:48 PM IST

1 Min Read

கோவை: வால்பாறை பழங்குடி கிராமத்தில் சாலை வசதி இல்லாததால் உடல் நிலை சரியில்லாதவரை உள்ளூர் மக்கள் தொட்டில் கட்டி தூக்கிச் சென்ற காட்சி வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்திற்குட்பட்ட வால்பாறை மலைப் பகுதியின் சுற்று வட்டார வனப்பகுதிகளில் சுமார் 10-க்கும் மேற்பட்ட ஆதிவாசி பழங்குடி கிராமங்கள் இருக்கின்றன. இந்த கிராமங்களில் சுமார் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வாழ்ந்து வருகின்றனர். இங்குள்ள பெரும்பாலான கிராமங்களில் சாலை வசதியோ, மின்சார வசதியோ குடிநீர் வசதியோ கிடையாது. காலங்காலமாக வனத்துக்குள்ளேயே வாழ்ந்து வருவதால் அந்த கிராமங்களை விட்டு அவர்களும் வெளி வர தயங்குகின்றனர்.

அந்த கிராமங்களில் ஒன்று தான் உடும்பன்பாறை ஆதிவாசி பழங்குடி கிராமம். இது வனப்பகுதிக்குள் 8 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்திருக்கிறது. இங்கு சுமார் 20 குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன. இந்த கிராமத்தில் உள்ளவர்களுக்கு உடல்நலக் குறைபாடு என்றால் சிகிச்சைக்காக அவர்கள் வனப் பகுதியை விட்டு வெளியே செல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை தான் இன்றும் நிலவுகிறது.

நோயாளியை தொட்டில் கட்டி தூக்கிச் செல்லும் காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிலையில், உடும்பன்பாறை கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஒரு முதியவருக்கு உடல்நலக் குறைபாடு ஏற்படவே, அவரை மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்ல அங்கு போதிய வசதிகள் இல்லை. எனவே அவரை வனப்பகுதி சாலைக்கு அழைத்து வருவதற்காக, அங்குள்ள மக்கள் தொட்டில் கட்டி 8 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு நடந்தே தூக்கிச் சென்றனர்.

ஒரு வழியாக எஸ்டேட் வனப்பகுதி எல்லையை அடைந்து அங்கிருந்து தனியார் வாகனம் மூலம் வால்பாறை அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு அவருக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட நிலையில், பின்னர் மேல் சிகிச்சைக்காக பொள்ளாச்சி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார்.

போதிய சாலை வசதி இல்லாததால் முதியவரை தொட்டில் கட்டி மருத்துவமனைக்கு கூட்டிச் சென்ற சம்பவம் அந்த பகுதி மக்களிடையே வேதனையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து, அங்குள்ள மக்கள் “எங்களுடைய நிலைமையை பாருங்கள். எங்களது 108 ஆம்புலன்ஸே இது தான். உடல்நலம் சரியில்லாதவர்களை தொட்டில் கட்டி தூக்கிச் செல்கிறோம்” என்று வேதனை தெரிவித்தனர். மேலும் தங்களது கிராமத்திற்கு சாலை வசதி செய்து தர வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

