நவராத்திரி ஸ்பெஷல்... முப்படை தளபதிகளின் கொலு பொம்மைகள்! ஆர்வத்துடன் வாங்கிச் செல்லும் பக்தர்கள்!

இந்த ஆண்டு பிரகலாதன் கதை மற்றும் ஆபரேஷன் சிந்தூர் வெற்றியை கொண்டாடும் வகையில் முப்படை வீரர்களை கௌரவிக்கும் வகையிலும் இந்திய ராணுவத்தின் முப்படை தளபதிகளின் பொம்மைகள் இடம் பெற்றுள்ளன.

முப்படை தளபதிகளின் கொலு பொம்மைகள்
முப்படை தளபதிகளின் கொலு பொம்மைகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 16, 2025 at 8:45 PM IST

By, எஸ். சீனிவாசன்

கோயம்புத்தூர்: நவராத்திரியை முன்னிட்டு, கோவையில் கொலு பொம்மைகள் விற்பனை களைகட்டியுள்ளது. இந்த ஆண்டு ஆபரேஷன் சிந்தூர் வெற்றியை கொண்டாடும் வகையில் இடம் பெற்றுள்ள முப்படை தளபதிகள் பொம்மை மற்றும் ராணுவ வீரர்களின் பொம்மைகளை பக்தர்கள் அதிக அளவில் வாங்கிச் செல்கின்றனர்.

சிவனுக்கு சிவராத்திரி என்றால் அம்பிகைக்கு நவராத்திரி சிறப்பானது. "நவம்" என்றால் ஒன்பது. ராத்திரி என்றால் இரவுகள். அதாவது நவராத்திரி என்பது அமாவாசைக்கு பின் வரும் 9 இரவுகள் ஆகும். இந்த ஒன்பது நாட்களும் துர்கா தேவியின் 9 அவதாரங்களை குறிப்பிடுகின்றன. அதாவது மகேஸ்வரி, கௌமாரி, வாராகி, மகாலட்சுமி, வைஷ்ணவி, இந்துராணி, சரஸ்வதி, சாமுண்டி, நரசிம்மி ஆகிய 9 அவதாரங்களையும் அம்பிகை கொண்டுள்ளார். இதை போற்றி வணங்கும் விழாவாக தான் நவராத்திரி கொண்டாடப்படுகிறது.

ஆண்டுக்கு 4 நவராத்திரிகள்

கொலு பொம்மைகள்
கொலு பொம்மைகளை பார்வையிடும் வாடிக்கையாளர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆனி மாதத்தில் 'ஆஷாட நவராத்திரி', புரட்டாசி மாதத்தில் 'சாரதா நவராத்திரி', தை மாதத்தில் 'மகா நவராத்திரி' மற்றும் பங்குனி மாதத்தில் 'வசந்த நவராத்திரி' என ஆண்டுக்கு 4 நவராத்திரிகள் வருகின்றன. இதில் ஒன்பதாம் நாள் "ஆயுத பூஜை"யாகவும், பத்தாம் நாள் வித்யாரம்பமாகவும் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாட்களில் கொலு வைப்பதன் மூலம் நவக்கிரகங்களின் அருளை பெற முடியும் என்பது பக்தர்களின் ஐதீகம்.

நவராத்திரி துவக்கம் எப்போது?

நவராத்திரியின் சிறப்பு 9 நாட்களும் கொலு வைப்பது தான். கொலுவில் இறைவன் படைப்பை விளக்கும் பொம்மைகள் இடம்பெற்று இருக்கும். நம் வாழ்வியலை சித்தரிக்கும் பொம்மைகளுக்கும் இடம் உண்டு. வீட்டுக் கொலுவை ஒற்றைப்படையில் வைக்க வேண்டும். அதாவது ஐந்து அல்லது ஏழு அல்லது ஒன்பது படிகள் வைத்து வழிபடுவது சிறப்பு. இத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த நவராத்திரி திருவிழா வரும் 22 ஆம் தேதி தொடங்கி இரண்டாம் தேதி விஜயதசமி உடன் நிறைவு பெறுகிறது.

இந்த ஆண்டின் சிறப்பு இது தான்

கொலு பொம்மைகள்
பக்த பிரகலாதன் கொலு பொம்மைகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த பண்டிகைக்கு இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில் கொலு வைக்க தேவையான பொம்மை விற்பனை களைகட்டி உள்ளது. கோவையை பொருத்தவரை செல்வபுரம் மற்றும் அதன் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் கொலு பொம்மை விற்பனை களை கட்டும். வழக்கமாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் கொலு பூஜையில் புதிதாகவும், வித்தியாசமாகவும் பொம்மைகள் இடம் பெறுவது வழக்கம். அந்த வகையில் இந்த ஆண்டு, ஆபரேஷன் சிந்தூர் வெற்றியை கொண்டாடும் வகையிலும் இதில் பங்கேற்ற ராணுவ வீரர்களுக்கு பெருமை சேர்க்கும் வகையில் தரைப்படை, கடற்படை, விமானப் படை ஆகிய முப்படை தளபதிகளின் பொம்மைகள் விற்பனைக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளன. இதற்கு பொதுமக்களிடையே பெரும் வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது. இது தவிர பிரகலாதன் கதை குறித்த பொம்மைகளும் இடம் பெற்றுள்ளன.

ஆபரேஷன் சிந்தூர் வீரர்களுக்கு கௌரவம்

இது குறித்து கொலு பொம்மை விற்பனையாளர் சரவணகுமார் கூறுகையில், ''நவராத்திரியை ஒட்டி ஆண்டுதோறும் கொலு பொம்மை விற்பனை அதிகமாக இருக்கும். கடந்த 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக கொலு பொம்மை விற்பனையில் ஈடுபட்டு வருகிறோம். ஒவ்வொரு வருடமும் வித்தியாசமான பொம்மைகள் கொலுவில் இடம் பெறுவது வழக்கம்.

கொலு பொம்மைகள்
முப்படை தளபதிகள் கொலு பொம்மைகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அந்த வகையில் இந்த ஆண்டு பிரகலாதன் கதை மற்றும் ஆபரேஷன் சிந்தூர் வெற்றியை கொண்டாடும் வகையில் முப்படை வீரர்களை கௌரவிக்கும் வகையிலும் இந்திய ராணுவத்தின் முப்படை தளபதிகளின் பொம்மைகள் இடம் பெற்றுள்ளன.

கொலு பொம்மைகள் இடம்பெற்றுள்ளன
விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள கொலு பொம்மைகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: அழகிய சிற்பங்களாகும் களைச்செடிகள்! யானைகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை உலகிற்கு கொண்டு சென்ற பழங்குடியினர்!

இதற்கு வாடிக்கையாளர்களிடையே அதிக வரவேற்பு உள்ளது. வாடிக்கையாளர்கள் இந்த பொம்மைகளை அதிக அளவில் வாங்கிச் செல்கின்றனர். அதே போல் பிரகலாதன், குகன் கதை தொடர்பான பொம்மைகளையும் வைத்துள்ளோம். இதனையும் வாடிக்கையாளர்கள் ஆர்வமுடன் வாங்கி செல்கின்றனர். ஆயிரக்கணக்கான பொம்மைகள் கொலுவில் வைக்கப்பட்டிருந்தாலும் குறிப்பிட்ட சில பொம்மைகள் அதிக அளவில் விற்பனை ஆகின்றன'' என்று தெரிவித்தார்.

கொலு பொம்மைகள் இடம்பெற்றுள்ளன
பிரகலாதன் கொலு பொம்மை (ETV Bharat Tamil Nadu)

பொம்மை வாங்க வாடிக்கையாளர்கள் ஆர்வம்

இது குறித்து கொலு பொம்மைகள் வாங்க வந்த வடவள்ளியை சேர்ந்த ஸ்ரீராம் கூறுகையில், ''எங்கள் இல்லத்தில் இரண்டாவது ஆண்டாக கொலு வைக்கிறோம். ஆயிரக்கணக்கான கொலு பொம்மைகள் இங்கே விற்பனைக்காக உள்ளன. இதில் எங்களுக்கு பிரகலாதன் செட் மற்றும் இந்திய ராணுவத்துக்கு பெருமை சேர்க்கும் விதமாக, ஆபரேஷன் சிந்தூர் என்ற பெயரில் இடம் பெற்றுள்ள முப்படை தளபதிகளின் பொம்மைகள் மிகவும் கவர்ந்துள்ளன. இந்த ஆண்டு முப்படை தளபதிகள் மற்றும் பிரகலாதன் செட் ஆகியவற்றை கொலுவில் வைக்க உள்ளோம்'' என்று தெரிவித்தார்.

