கரூர் தவெக பரப்புரை கூட்ட நெரிசலில் சிகிச்சை பெறுவோரின் விவரங்கள்!

கரூர் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருவோர் குறித்த விவரங்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியாகியுள்ளன.

மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறுவோர்
மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறுவோர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 29, 2025 at 2:10 PM IST

சென்னை: தவெக பரப்புரையின் போது கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி படுகாயமடைந்து மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருவோர் எண்ணிக்கை குறித்த விவரங்கள் வெளியாகியுள்ளன.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், கடந்த சனிக்கிழமை கரூரில் பரப்புரை மேற்கொண்ட போது, அங்கு கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். பலர் படுகாயமடைந்தனர். இவர்கள் கரூரில் உள்ள பல்வேறு மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

கரூர் காந்தி கிராமம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கு 40க்கும் மேற்பட்ட ஆம்புலன்ஸ்கள் மூலம் பலர் கொண்டு செல்லப்பட்டு, அங்கு அவர்களுக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. அவர்களில் சிலர் மேற்சிகிச்சைக்காக அருகிலுள்ள தனியார் மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

அதன்படி, கூட்ட நெரிசலில் சிக்கியவர்களில் கரூர் காந்தி கிராமம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் மட்டும் முதலில் 114 பேர் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர். இதில் 41 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், செப்டம்பர் 29 திங்கட்கிழமை நிலவரப்படி, மொத்தம் 60 பேர் சிகிச்சை பெற்று வந்தனர். அதில் 11 பேர் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் உள்ளனர்.

இதில் இன்று அதிகாலை தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் இருந்த சுகுணா என்ற 65 வயது மூதாட்டி உயிரிழந்ததால், அந்த எண்ணிக்கை 10 ஆக குறைந்துள்ளது. தற்போது சிகிச்சையில் இருப்பவர்களில் பெண்கள் 6 பேர், ஆண்கள் 4 பேர். இவர்கள் அனைவரும் அபாய கட்டத்தைத் தாண்டிய நிலையில், அவர்களுக்கு சாதாரண சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதில் 4 பேர் சிகிச்சை முடிந்து இன்று மாலைக்குள் டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட உள்ளனர்.

இதையும் படிங்க: கரூரில் 40 பேரின் உடல்கள் ஒரே இரவில் உடற்கூறாய்வு செய்யப்பட்டது ஏன்? தவெக சார்பில் பொது நல மனு தாக்கல்!

அதே மருத்துவமனையில் பொது மருத்துவ பிரிவில் 35 பேரும், எலும்பு முறிவு பிரிவில் 6 பேரும், அறுவை சிகிச்சை பிரிவில் 2 ஆண்களும், ஒரு பெண் பொது பெண்கள் சிகிச்சை பிரிவிலும் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

இது தவிர கரூர் நகர பகுதியில் உள்ள அமராவதி மருத்துவமனை, நாதன் மருத்துவமனையில் சாதாரண சிகிச்சை பிரிவில் தலா ஒருவர் என 2 பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். கிருஷ்ணா மருத்துவமனையில் சாதாரண சிகிச்சை பிரிவில் 2 பேர், அப்போலோ மருத்துவமனையில் சாதாரண சிகிச்சையில் 4 பேர், நாதன் மருத்துவமனையில் சாதாரண சிகிச்சையில் இரண்டு பேர் என மொத்தம் 10 பேர் கரூர் நகர் பகுதியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

மொத்தமாக தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி இன்று (செப். 29) மட்டும் சிகிச்சையில் உள்ளவர்கள் காலை 10 மணி நிலவரப்படி, கரூர் காந்திகிராமம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் 59 பேர், கரூர் நகர பகுதியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைகளில் 10 பேர் என மொத்தம் 69 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

இதில் அபாய கட்டத்தில் இருப்பவர்கள் யாரும் இல்லை. இனி உயிரிழப்புகள் இன்றி சிகிச்சை பெற்று அனைவரும் வீடு திரும்புவார்கள் என நம்பப்படுகிறது.

