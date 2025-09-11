அரியலூர் டூ சென்னைக்கு 3 புதிய பேருந்துகள்! தொடங்கி வைத்தார் அமைச்சர் சிவசங்கர்!
திமுக ஆட்சியில் ஒரு முறை 5%, அடுத்த முறை 6% ஊதிய உயர்வும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஓய்வு பெற்ற தொழிலாளர்களுக்கான பண பலன்களை வழங்க ரூ.1,100 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என அமைச்சர் சிவசங்கர் தெரிவித்தார்.
அரியலூர்: சென்னைக்கு 3 புதிய பேருந்துகள் சேவைகளை அரியலூரில் போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் எஸ்.எஸ் சிவசங்கர் தொடங்கி வைத்தார்.
தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களிலும் மக்களின் பயன்பாடு கருதிக் கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்கும் பொருட்டு புதிய பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில் இன்று தமிழ்நாடு போக்குவரத்துக் கழகத்தின் சார்பில் அமைச்சர் எஸ்.எஸ் சிவசங்கர் அரியலூர் - சென்னை இடையே 3 புதிய பேருந்துகள் சேவைகளை மக்களின் பயன்பாட்டிற்கு தொடங்கி வைத்தார். இந்த நிகழ்வின்போது அரியலூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கு.சின்னப்பா, அரியலூர் நகர மன்ற தலைவர் சாந்தி கலைவாணன், அரசுப் போக்குவரத்து கழக கும்பகோணம் மற்றும் விழுப்புரம் கோட்ட மேலாண் இயக்குநர்கள் உள்ளிட்ட துறை சார்ந்த அலுவலர்கள் உடனிருந்ததனர்.
2 முறை ஊதிய ஒப்பந்த உயர்வு
இந்த நிகழ்வினை தொடர்ந்து அமைச்சர் எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், “CITU தொழிற்சங்கத்தினர் நீண்ட காலமாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அவர்களை அழைத்துப் பேசி உள்ளோம். வரலாற்றில் இல்லாத வகையில் 3 ஆண்டுகளில் 2 முறை ஊதிய ஒப்பந்த உயர்வு பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்தி முடித்து உள்ளோம். கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் 1 ஊதிய உயர்வு ஒப்பந்தத்தை முடிப்பதற்கு 30-க்கும் மேற்பட்ட முறை பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, ஆட்சி முடியும் நேரத்தில் முடிக்காமல் விட்டுச் சென்றனர்.
திமுக ஆட்சியில் ஒரு முறை 5% ஊதிய உயர்வும், அடுத்த முறை 6% ஊதிய உயர்வும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஓய்வு பெற்ற தொழிலாளர்களுக்கான பண பலன்களை வழங்க ரூ.1,100 கோடி நிதியை தமிழ்நாடு அரசு ஒதுக்கியுள்ளது. இந்த ஆண்டு ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கான நிதியை வழங்கவும், நடவடிக்கை விரைவாக எடுக்கப்பட்டு வருகிறது” என்றார்.
CITU தொழிற் சங்கத்தினர் போராட்டம்
தொடர்ந்து பேசிய அமைச்சர் சிவசங்கர், “தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக மு.க ஸ்டாலின் பொறுப்பேற்ற பின்னர் 11 ஆயிரம் புதிய பேருந்துகள் வாங்க நிதி ஒதுக்கப்பட்டு, தற்போது 4,000-க்கும் மேற்பட்ட புதிய பேருந்துகள் மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு வந்துள்ளன. தீபாவளி, பொங்கல் போன்ற பண்டிகை காலங்களில் மிகப் பெரிய அளவில் பொதுமக்களுக்கு போக்குவரத்துத் துறை சேவை ஆற்றுவதை அனைவருமே பாராட்டுகின்றனர்” என தெரிவித்தார்.