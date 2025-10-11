ETV Bharat / state

''சென்னை ஒன் செயலி பொதுமக்களின் பயணத்திற்கு உகந்ததாக உள்ளதா?'' - போக்குவரத்து நிபுணர்கள் விளக்கம்!

பேருந்து பழுதாகும் பட்சத்தில் அதே டிக்கெட்டில் வேறு பேருந்துகளில் பயணத்தை தொடர முடிவதில்லை என்ற குற்றச்சாட்டும் இந்த செயலியில் எழுந்துள்ளது.

"சென்னை ஒன்" செயலி
"சென்னை ஒன்" செயலி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 11, 2025 at 8:32 PM IST

- By செ. சிவக்குமார்

"சென்னை ஒன்" செயலி பொது போக்குவரத்துக்கு உகந்ததாக உள்ளதா? என்பது குறித்து பொதுமக்கள் மற்றும் போக்குவரத்து நிபுணர்கள் பகிர்ந்துள்ள பல்வேறு தகவல்கள் குறித்து இந்த செய்தி தொகுப்பில் காண்போம்.

'சென்னை ஒன்' செயலி துவக்கம்:

சென்னை ஒருங்கிணைந்த பெருநகர போக்குவரத்து அதிகார அமைப்பின் (CUMTA) சார்பில் இந்தியாவில் முதல் முறையாக பேருந்து, புறநகர் ரயில், மெட்ரோ ரயில், கேப் (cab) மற்றும் ஆட்டோக்கள் போன்ற அனைத்து பொது போக்குவரத்துகளை இணைக்கும் வகையில் ஐ.ஓ.எஸ் IOS மற்றும் ஆண்ட்ராய்டு தளங்களில் செயல்படக்கூடிய "சென்னை ஒன்று" CHENNAI ONE" என்ற மொபைல் செயலியை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கடந்த செப்டம்பர் 22 ஆம் தேதி தொடங்கி வைத்தார்.

இந்த செயலி மூலம் சென்னையில் மின்சார ரயில், மெட்ரோ ரயில், ஆட்டோக்கள், கேப், பேருந்துகள் உள்ளிட்டவை ஒரே QR code மூலம் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த செயலியை பயன்படுத்தி ஒரே பயண பதிவு மூலம் அனைத்து போக்குவரத்து முறைகளிலும் பயணம் செய்யவும் முடிகிறது. அதே சமயம் இந்த ''சென்னை ஒன்'' செயலியில் பல்வேறு குளறுபடி உள்ளதாக பொதுமக்கள் மற்றும் போக்குவரத்து நிபுணர்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர்.

செயலியின் நடைமுறை சிக்கல்:

இதுகுறித்து அனைத்து ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் சங்க தலைவர் அன்பழகன் கூறுகையில், ''பொதுவாகவே 'சென்னை ஒன்' ஆப் மூலம் பயணம் செய்ய விரும்பும் பொதுமக்கள், ஒரு பகுதியில் இருந்து மற்றொரு பகுதிக்கு தங்களின் வசதிக்கேற்ப பேருந்து, மெட்ரோ அல்லது மின்சார ரயிலிலோ 'சென்னை ஒன்' ஆப்பில் உள்ள க்யூ ஆர் கோடை பயன்படுத்தி யுபிஐ மூலம் கட்டணம் செலுத்தி பயணிப்பர். டிக்கெட் பதிவு செய்யப்பட்ட பேருந்துகள் அட்டவணைப்படி குறித்த நேரத்திற்கு வருவதில்லை. பேருந்தில் பயணம் செய்ய ஒருமுறை பதிவு செய்து பணம் செலுத்திய பிறகு வேறு பேருந்தில் பயணம் செய்ய விரும்பினால் அந்த பயணத்தை மாற்ற இயலவில்லை.

ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் சங்க தலைவர் அன்பழகன்
ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் சங்க தலைவர் அன்பழகன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

பயணம் செய்யும் பேருந்து பழுதாகும் பட்சத்தில் அதே டிக்கெட்டில் வேறு பேருந்துகளில் பயணத்தை தொடரவோ அல்லது பயண கட்டணத்தையோ திரும்பப்பெற முடிவதில்லை. சில நேரங்களில் ''சென்னை ஒன்'' செயலியில் காட்டும் கட்டணம் நடத்துனர் வசூலிக்கும் கட்டணத்துடன் பொருந்துவதில்லை. அருகாமையில் இருக்கும் நிறுத்தத்தை தூரமாக காட்டுவது செயலியில் நிறுத்தங்களை தெளிவாக காண்பிப்பது இல்லை போன்ற சிக்கல்கள் இருப்பதாக ''சென்னை ஒன்'' ஆப் பயனரான ஊரப்பாக்கத்தை சேர்ந்த மதன் குற்றம்சாட்டுகிறார். மேலும் ரயில் பயணங்களில் ரிட்டன் டிக்கெட் பெறும் வசதி இல்லாதது, மாதாந்திர பாஸ் வசதியின்மை, நிறுத்தங்கள் தெளிவின்மை போன்ற குற்றச்சாட்டுகளும் பொதுமக்கள் சார்பில் வைக்கப்படுகிறது.

ஆம்னி பஸ் புக்கிங் செயலிகளுடன் இணைக்க வேண்டும்:

சென்னை மற்றும் தமிழகத்தின் பல்வேறு ஊர்களுக்கு புறப்படும் பயணிகளின் வசதியை மேம்படுத்தும் வகையில் சென்னை ஒன் செயலியை ஆம்னி பேருந்து பயணிகளும், வெளியூருக்கு செல்லும் அரசு பேருந்து பயணிகளும் பயன்பெற செய்ய வேண்டும். தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகம் (www.tnstc.in) மற்றும் ஆம்னி பேருந்து புக்கிங் செயலிகளுடன் இணைக்கப்பட வேண்டும்.

அவ்வாறு செய்யும் பட்சத்தில் சென்னை மற்றும் தமிழகத்தின் பல்வேறு ஊர்களுக்கு புறப்படும் பயணிகள் நகருக்குள் பஸ், மெட்ரோ, கேப் ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைக்கும் டிக்கெட் வசதிகளுடன் பயணிக்க முடியும். ''சென்னை ஒன்'' ஆப் வெறும் நகரங்களுக்குள் மட்டும் அல்லாமல் வெளியூர் பயணிகளையும் இணைக்கும் வண்ணம் உருவாக்கப்பட வேண்டும். வீடு தொடங்கி சென்றடைய வேண்டிய இடம் வரை ''ஒரே செயலி ஒரே டிக்கெட்'' மூலம் புக் செய்யும் வசதி கிடைக்கும் பட்சத்தில் அவர்கள் தனியாக பிற செயலிகளை பயன்படுத்த வேண்டிய தேவை எழாது'' என்றார்.

தனியார் நிறுவன செயலியுடன் (நம்ம யாத்திரி) இணைப்பு:

சர்வதேச பொது போக்குவரத்து நிபுணர் வளவன் அமுதன் கூறும் போது, ''சென்னை ஒன்'' செயலியில் பொது போக்குவரத்து துறையில் ஆம்னி பேருந்து (Omni Bus Service) & தனியார் பேருந்து (Tamilnadu Private Stage Carriage Bus Services) பஸ் சேவை தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது. இடைநிலை பொது போக்குவரத்துக்களான (IPT) கார், ஆட்டோ, பைக் ஆகிய பயண சேவைகளில் தனியார் நிறுவன செயலியுடன் ("நம்ம யாத்திரி") இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

பொது போக்குவரத்து நிபுணர் வளவன் அமுதன்
பொது போக்குவரத்து நிபுணர் வளவன் அமுதன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனால் சென்னையில் உள்ள கேப், ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் தனியார் சேவை வழங்குநர்களை நம்ப வேண்டிய சூழல் உள்ளதால் இடைநிலை ஓட்டுனர்களுக்கு பணப்பரிவர்த்தனை போன்றவற்றில் நம்பிக்கையின்மையை சந்திக்கின்றனர். ஓலா, உபர், ரேபிடோ போன்ற தளங்கள் சென்னை பகுதிகளில் பிரபலமாக இருப்பதால் மக்கள் இதனை பயண்படுத்த தயக்கம் காட்டுகின்றனர். எனவே சென்னை ஒன் ஆப் முக்கிய மொபிலிட்டி பங்குதாரர்களுடன் நேரடி கூட்டாண்மை ஏற்படுத்த வேண்டும்'' என்றார்.

முதலமைச்சர் தொடங்கி வைத்த சென்னை ஒன் செயலி
முதலமைச்சர் தொடங்கி வைத்த சென்னை ஒன் செயலி (ETV Bharat Tamil Nadu)

பயணிகளின் தரவு பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும்:

மேலும், வளவன் அமுதன் கூறுகையில், ''சென்னை ஒன் செயலியில் துல்லியமான நேரடி பஸ்/மெட்ரோ கண்காணிப்பை உறுதி செய்தல், நடத்துனர்கள் மற்றும் ஆபரேட்டர்களுக்கு சென்னை ஒன் ஆப் பயன்பாட்டின் டிக்கெட்டுகளை ஏற்கும் பயிற்சி வழங்குதல், கட்டண வரம்பு (Fare Capping), டிஜிட்டல் பணப்பை (Wallet), மாதாந்திர பாஸ் வசதிகள் கொண்டு பணம் செலுத்தலை எளிதாக்குதல், சென்னை ஒன் செயலியில் பல தனியார் பயன்பாட்டு வழங்குநர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதனால் பயணிகளின் தரவு பாதுகாப்பை அரசு உறுதி செய்திட வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு நடவடிக்கைகளால் பொதுமக்கள் சந்திக்கும் இன்னல்களை தவிர்க்க முடியும்'' என்றார்.

இவற்றை எல்லாம் வைத்து பார்க்கும்போது பொதுமக்கள், தொழில்நுட்ப வல்லுனர்கள் மற்றும் போக்குவரத்து நிபுணர்களின் கருத்துக்கேற்ப தொழில்நுட்ப கோளாறுகளை உடனே சரி செய்யும் பட்சத்தில் ''சென்னை ஒன்'' ஆப் வலுவான மற்றும் நீடித்த சேவைக்கான தளமாக மாறும் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை.

