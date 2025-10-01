'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!
இயற்கையின் விதியால் மாறிப்போன தடுமாற்றமான பாதையை தானே திருத்திக்கொண்டு, விவசாயத்தில் சாதித்து வரும் திருநங்கையின் மேடு - பள்ளம் நிறைந்த வாழ்க்கையை விவரிக்கிறது இந்த செய்தி தொகுப்பு.
Published : October 1, 2025 at 7:15 PM IST
BY. இரா. மணிகண்டன்
திருநெல்வேலி: வலிகள் நிறைய இருந்தாலும், மனதில் ஒரு நிம்மதி கிடைக்கும். கஷ்டப்பட்டு விவசாயம் செய்து பயிர்கள் விளைச்சலுக்கு வரும்போது மனசுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும். திருநங்கைகள் யாசகம் செய்துதான் வாழ வேண்டும் என்று இல்லை. அதற்கு எடுத்துக்காட்டாக பலர் சாதித்து வருகின்றனர். எதிர்காலத்தில் பெரிய ஆசை எல்லாம் இல்லை, இருக்கிற வரைக்கும் சந்தோஷமாக விவசாயம் பார்க்க வேண்டும், நிம்மதியாக வாழ வேண்டும் என்பதுதான்'' என்கிறார் திருநங்கை ஜன்னத்.
உலகில் ஆண், பெண் பாலினத்தை தவிர மூன்றாம் பாலினமாக திருநங்கைகள், திருநம்பிகள் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளனர். "திரு" என்றால் மதிப்பிற்குரியவர், நங்கை என்றால் "பெண்" என்று அர்த்தம். பெயரில் மரியாதை இருந்தாலும் நிஜமாகவே சமூகத்தில் திருநங்கைகளுக்கு மரியாதை கிடைக்கிறதா? என்றால் அது கேள்வி குறியாக தான் இருக்கிறது. ஆண், பெண் மத்தியில் சமமாக வைத்து திருநங்கைகள் பார்க்கப்பட வேண்டும். ஆனால், அது இன்னும் முழு நிலையை எட்டவில்லை என்பதே உண்மை.
காரணம், சில திருநங்கைகள் பாலியல் தொழிலில் ஈடுபடுவதும், ரயில், பேருந்துகளில் பொதுமக்களிடம் பணம் வசூலிப்பதும், அப்போது மிரட்டலில் ஈடுபடுவதும் போன்ற செயல்களால் அவர்கள் வெறுப்பை சம்பாதிக்கின்றனர். அனைத்து சமூகத்திலும் குற்றங்கள் நடக்கத்தான் செய்கின்றன. ஆனால், திருநங்கைகள் இடத்தில் மட்டும் பாரபட்சம் காட்டப்படுகின்றன.
இதுபோன்ற செயல்கள் திருநங்கைகளுக்கு அவப்பெயரை ஏற்படுத்தி கொடுத்தாலும் கூட, பெரும்பாலான திருநங்கைகள் விரும்பி இச்செயல்களில் ஈடுபடுவதில்லை. திருநங்கைகள் இதுபோன்று வீதியில் அவமானப்படுவதற்கு அவர்களின் பெற்றோர்கள் கைவிடுவது தான் முக்கிய காரணம்.
திருநங்கையாக மாறிவிட்டால், சமூகத்தில் கெட்ட பெயர், திருமணம் செய்ய முடியாதது போன்ற பல காரணங்களால் பெற்றோர் அவர்களை வெறுத்து ஒதுக்குகின்றனர். வெறுப்புகளுக்கு மத்தியில் குடும்பத்தோடு சகஜமாக வாழ முடியாமல் திருநங்கைகள் குடும்பத்தை விட்டு பிரிந்து தங்களுக்கென்று இருக்கும் தனி உலகத்தை தேடி செல்கின்றனர்.
அந்த உலகத்தில் சக திருநங்கைகளுடன் சேர்ந்து வாழ்வது சந்தோஷமாக இருந்தாலும் கூட நாள்தோறும் பல்வேறு வலிகளை சந்திக்க வேண்டிய சூழல் இருக்கிறது. சரியான வழிகாட்டுதல் இல்லாமலும், வாழ்க்கையில் சாதிப்பதற்கான போதிய உதவி கிடைக்காமலும் தான் பெரும்பாலான திருநங்கைகள் அவப்பெயரை சுமந்து கொண்டு வீதியில் திரிகின்றனர். ஆனால் சமீப காலமாக பல திருநங்கைகள் சிலரின் உதவிகள் மூலம் பல்வேறு துறைகளில் சாதித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக காவல்துறை, மருத்துவத்துறை என பல்வேறு துறைகளில் திருநங்கைகள் சாதித்து வருவதை பார்க்க முடிகிறது. அந்த வகையில் தென்காசி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த திருநங்கை ஒருவர் வேளாண் துறையில் சாதித்து வருகிறார்.
தென்காசி மாவட்டம், ஆழ்வார்குறிச்சி அருகே சம்பன்குளம் என்ற குக்கிராமத்தை சேர்ந்த ரசவூ மைதீன், இஸ்மாயில் பீவி (65) தம்பதியின் மகன் செய்யது சுலைமான் (38), மகள் ஜமீலா பீவி. செய்யது சுலைமானுக்கு 7 வயது இருக்கும் போது தந்தை ரசவூ மைதீன் உடல்நலக்குறைவால் உயிரிழந்தார். ரசவூ மைதீன் விவசாயம் செய்த நிலையில், அவர் மறைவுக்குப் பிறகு தன் குழந்தைகளை வளர்க்க இஸ்மாயில் பீவி முழு நேரமாக விவசாயத்தில் இறங்கினார். ஒரே மகன் என்பதால் செய்யது சுலைமானை தந்தை இல்லாத குறை தெரியாமல் இஸ்மாயில் பீவி செல்லமாக வளர்ந்து வந்தார்.
சுலைமானும் அம்மா, அக்காவுடன் சந்தோஷமாக வாழ்ந்து வந்த நிலையில், அவரது 18 வயதில் திடீரென உடலில் ஹார்மோன் மாற்றம் ஏற்பட்டது. குரல், நடை, உடையில் மாற்றம் ஏற்பட்டு பெண்ணாகவே மாற தொடங்கினார். தான் ஒரு திருநங்கையாக மாறுவதை அறிந்த செய்யது சுலைமான் அதை வீட்டில் சொல்லவும் முடியாமல், மனதிற்குள் மறைத்து வைக்கவும் முடியாமல் பரிதவித்துள்ளார்.
நாட்கள் செல்ல செல்ல, அவரால் வீட்டில் சக வாழ்க்கையை வாழ முடியவில்லை. ஒரு கட்டத்தில் செய்யது சுலைமான் தன் தாயிடம், "நான் திருநங்கையாக மாறிவிட்டேன். இனிமேல் நான் உங்களுடன் இருக்கப் போவதில்லை. என்னை என் போக்கில் விட்டு விடுங்கள்" என்று கூறிவிட்டு, கடந்த 2005ஆம் ஆண்டு வீட்டை விட்டு வெளியேறியுள்ளார். இஸ்மாயில் பீவி,மகனின் இச்செயலை கடுமையாக எதிர்த்துள்ளார். ஒரே மகனை பெற்று அவனும் இப்படி ஆகி விட்டானே என்று எண்ணி மனம் வெம்பினார்.
இருப்பினும் குடும்பத்தின் எதிர்ப்புகளுக்கு மத்தியில் செய்யது சுலைமான் பெங்களூரு சென்று சக திருநங்கைகளோடு தனது வாழ்க்கை பயணத்தை தொடங்கினார். அங்கே கடைகள், பேருந்துகள், ரயில்களில் பணம் வசூல் செய்து அதன் மூலம் சிறுக சிறுக சேமித்த பணத்தை வைத்து சக திருநங்கைகள் உதவியோடு அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்டார். பின்னர் தனது பெயரை ஜன்னத் என மாற்றி கொண்டார்.
பத்தாண்டுகள் பெங்களூருவில் வாழ்க்கை நடத்திய ஜன்னத்திற்கு வீதியில் அவப்பெயரோடு பணம் வசூல் செய்வது பிடிக்கவில்லை. எனவே, மீண்டும் சொந்த ஊருக்கு சென்று தாயோடு விவசாயம் செய்து கொண்டே நிம்மதியாக வாழலாம் என எண்ணியுள்ளார். தனது விருப்பத்தை தாயிடம் தெரிவித்த போது முதலில் இஸ்மாயில் பீவி தயங்கியுள்ளார். பின்னர் உறவினர்கள் அவரை சமாதானம் செய்துள்ளனர்.
அதன் பிறகு ஜன்னத் ஊருக்கு வர இஸ்மாயில் பீவி சம்மதித்துள்ளார். கடந்த 2015 ஆம் ஆண்டு ஜன்னத் பெங்களூரு வாழ்க்கையை விட்டு விவசாயம் செய்வதற்காக சொந்த ஊரை தேடி வந்தார்.
சம்பன் குளத்தில் இருந்து சுமார் 2 கிலோ மீட்டர் தூரத்தில் இயற்கை எழில் கொஞ்சும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவாரத்தில் கடனாநதி அணை அமைந்துள்ளது. அந்த அணையின் அருகில் ஆதினத்துக்கு சொந்தமான ஆறு ஏக்கர் நிலத்தை குத்தகைக்கு வாங்கி இஸ்மாயில் பீவி விவசாயம் செய்து வந்தார். ஊர் திரும்பிய ஜன்னத் தனது தாயுடன் சேர்ந்து முழு நேரமாக விவசாயம் செய்ய தொடங்கினார்.
நெல், கடலை, சிறு கிழங்கு, மரவள்ளி கிழங்கு போன்ற பயிர்களை ஜன்னத் சாகுபடி செய்து வருகிறார். இயற்கையின் விதியால் மாறிப்போன தனது தடுமாற்றமான பாதையை தானே திருத்திக்கொண்டு விவசாயத்தில் சாதித்து வரும் ஜன்னத் குறித்து அறிந்து கொள்வதற்காக ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடக குழு சார்பில் சம்பன் குளத்திற்கு பயணப்பட்டோம்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம், அம்பாசமுத்திரம் டூ தென்காசி செல்லும் பிரதான நெடுஞ்சாலையில் ஆழ்வார்குறிச்சி என்ற சிறு நகரம் உள்ளது. அங்கிருந்து மேற்கு புறமாக சுமார் ஏழு கிலோமீட்டர் தொலைவில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் அடிவாரத்தில் சம்பன்குளம் கிராமம் அமைந்திருப்பதை அறிந்தோம். எனவே ஆழ்வார்குறிச்சியில் இருந்து மேற்கு புறமாக பயணம் தொடங்கியது. ஆழ்வார்குறிச்சி ரயில்வே கேட்டை தாண்டி சென்றதுமே மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் அழகு நம் கண்களை கவர்ந்தது.
பச்சை பசேல் என மரங்கள், செடிகள் படர்ந்த மலை பார்ப்பதற்கு மிகவும் அழகாக இருந்தது. மலையை ரசித்தபடி நம் பயணம் தொடர்ந்தது. செல்லும் இடங்களில் எல்லாம் விவசாயம் சார்ந்த காட்சிகளை காண முடிந்தது. அணைகள், குளங்கள், ஏரிகள் போன்ற நீர் நிலைகளை சார்ந்து மக்கள் வாழ்ந்து வருவதை அறிய முடிந்தது. இயற்கை காட்சிகளை ரசித்தப்படியே 7 கிலோ மீட்டர் தூரம் பயணித்து சம்பன் குளத்தை வந்தடைந்தோம்.
கடனா அணையில் இருந்து செல்லும் தண்ணீர் கால்வாயில் ஓடிக் கொண்டிருந்தது. சம்பன் குளத்தில் ஜன்னத் வீட்டின் முகவரியை கேட்டு தெரிந்து கொண்டோம். வீட்டுக்கு சென்றபோது ஜன்னத் அங்கு இல்லை, அவர் வயலுக்கு சென்று இருப்பதை அறிந்து ஜன்னத்தை தேடி வயலுக்கு பயணித்தோம். சம்பன் குளத்தில் இருந்து சுமார் 2 கிலோ மீட்டர் தூரம் கரடு முரடான சாலையில் பயணிக்க வேண்டி இருந்தது.
தூரத்தில் பார்த்து ரசித்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை அருகில் ரசிக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. 2 கிலோ மீட்டர் தூரத்தை அடைந்ததும், மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் மடியில் இளைப்பாறுவதைப் போல அந்தப் பகுதி முழுக்க முழுக்க இயற்கையாக காட்சி அளித்தது. மலையின் அடிவாரத்தில் அமைந்துள்ள கடனா நதியை வந்தடைந்தோம். கடனா அணையின் அழகையும் ரசித்தபடி அணையின் கீழ்புறமாக உள்ள ஜனத்தின் வயலை சென்றடைந்தோம்.
அங்கு அவர் வழக்கம் போல தனது விவசாயப் பணிகளை செய்துகொண்டிருந்தார். அவரிடம் நம்மை அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டோம். மண்வெட்டியால் தண்ணீர் அடைப்பது, மண்ணை வெட்டி வைப்பது, களை எடுப்பது, உரம் அடிப்பது என பொறுப்புடன் ஜன்னத் விவசாயம் செய்து வரும் காட்சிகளை காண முடிந்தது. ஆறு ஏக்கர் பரப்பளவில் ஒருபுறம் நெல் பயிர்கள், ஒருபுறம் சிறுகிழங்கு, ஒருபுறம் வேர்க்கடலை, மரவள்ளிக்கிழங்கு என பல வகையான பயிர்களை அவர் பயிரிட்டு இருந்தார். இம்முறை சற்று வித்தியாசமாக உலகிற்கு உணவளிக்கும் விவசாயியாக ஒரு திருநங்கையை பார்ப்பதில் நமக்கே ஆனந்தமாக தான் இருந்தது.
மேற்கு தொடர்ச்சி மலை என்றாலே தென்றல் காற்றுக்கு பெயர் பெற்றது, எனவே நாம் அங்கு சென்றபோது சிலு சிலுவென தென்றல் காற்று நம் உடலை உரசியது. எட்டி பிடிக்கும் தூரத்தில் மலை, விட்டு விட்டு பெய்யும் சாரல் மழை, இளைப்பாறுவதற்கு குடில் என ஜன்னத்தின் விவசாய நிலம் மனதை கொள்ளை கொள்ளும் விதமாக இருந்தது. விவசாய பணியை முடித்து கொண்டு வீட்டிலிருந்து கொண்டு வந்திருந்த சாப்பாட்டை வயல்வெளியில் அமர்ந்து சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தார் ஜன்னத். பின்னர் வீட்டில் வளர்க்கும் ஆடுகளுக்கு அங்கேயே புல் அறுத்துக் கொண்டு அதை மூட்டை கட்டினார்.
இப்படி வயலில் பிசியாக இயங்கிக் கொண்டிருந்த ஜன்னத்திடம் விவசாய பயணம் குறித்து பேச்சு கொடுத்தோம். அவர் நம்மிடம் கூறுகையில், ''எட்டாம் வகுப்பு படிக்கும் போது உடலில் திடீரென மாற்றம் ஏற்பட்டது. செங்கல் சூளையில் வேலை பார்த்துக் கொண்டிருந்தேன். அங்கு என்னால் சரியாக இயங்க முடியவில்லை. திருநங்கையாக மாறியதை வீட்டில் தெரிவித்தேன். முதலில் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்கள். எனவே வீட்டை விட்டு வெளியேறி பெங்களூரு சென்று விட்டேன்.
அங்கு அறுவை சிகிச்சை செய்ததை அம்மாவிடம் கூறினேன். அம்மா மிகவும் வருந்தினார். பிறகு அவருக்கு புரிய வைத்தேன். முதலில் யாரும் வேலை தர மாட்டார்கள் என்பதால் பெங்களூருவில் நானும் சக திருநங்கைகளை போல ஒவ்வொரு கடையாக சென்று வசூல் செய்தேன். அந்த பணத்தை வைத்து தான் அறுவை சிகிச்சை செய்தேன். ஒரு பெண்ணாக அடையாளப்படுத்த, எனக்கு பணம் தேவைப்பட்டதால் வசூலில் ஈடுபட்டேன்.
பின்னர் சக திருநங்கைகள் போல கடை வசூல் செய்வது, யாசகம் கேட்பதை விட்டு விட்டு வெளி உலகத்தில் சாதிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தேன். அப்போது நமது பாரம்பரிய தொழில் விவசாயம் என்பதால், விவசாயத்தை கைவிடக்கூடாது என்பதற்காக விவசாயம் செய்ய ஆசைப்பட்டு ஊருக்கு வர வேண்டும் என விரும்பினேன்.
அம்மாவிடம் என் விருப்பத்தை தெரிவித்த போது, ஊரில் ஒரு விதமாக பேசுவார்கள், கேலி கிண்டல் செய்வார்கள் எனவே ஊருக்கு வர வேண்டாம் என சொன்னார். நான் அம்மாவிடம் எடுத்துக் கூறி உன்னையும் பார்த்து கொள்வேன், விவசாயமும் செய்வேன் என்று கூறிய பிறகு சம்மதித்தார். ஊருக்கு வந்த பிறகு அம்மா என்னை ஏற்றுக் கொண்டார்.. ஊர் மக்களும் ஏற்றுக் கொண்டனர்.
தற்போது அம்மாவோடு விவசாயம் செய்து கொண்டு சந்தோஷமாக வாழ்கிறோம். இது மலைப்பகுதி என்பதால், கிழங்கு பயிரிடும்போது காட்டுப்பன்றிகள், கரடிகள் பயிர்களை நாசம் செய்யும். எனவே, அந்த நேரத்தில் இரவில் வயலில் காவல் காக்க வேண்டியிருக்கும். அப்போது சங்கடமாக இருப்பதால், அம்மாவை அழைத்து வருவேன். இல்லாவிட்டால் பக்கத்து தோட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள்.
விவசாயம் செய்வது ரொம்பவே மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. வலிகள் நிறைய இருந்தாலும், மனதில் ஒரு நிம்மதி கிடைக்கும். கஷ்டப்பட்டு விவசாயம் செய்து பயிர்கள் விளைச்சலுக்கு வரும்போது மனதுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும். நாம் சாப்பிடும் சாப்பாட்டை நாமே விளைவித்து இருக்கிறோம் என்பதை நினைத்து சந்தோஷம் ஏற்படும். லாபம் குறைவாக தான் இருக்கும், ஆனாலும் மனதில் நிம்மதி மகிழ்ச்சி ஏற்படும்.
கண்டிப்பாக அனைவரும் விவசாயம் செய்ய வேண்டும். அம்மாதான் எனக்கு விவசாயம் கற்றுக் கொடுத்தார். விவசாயத்தில் தற்போது எனக்கு அனைத்து வேலைகளும் தெரியும். ஆண்கள் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு ஏக்கருக்கு மருந்து அடித்தால், என்னால் ஒரு ஏக்கருக்கு அடிக்க முடியும். அவர்கள் ஒருநாளில் செய்யும் வேலையை நான் இரண்டு நாளில் செய்வேன். அவ்வளவு தான் வித்தியாசம். எதிர்காலத்தில் பெரிய ஆசை எல்லாம் இல்லை, இருக்கிற வரைக்கும் சந்தோஷமாக விவசாயம் பார்க்க வேண்டும். நிம்மதியாக வாழ வேண்டும் என்பதுதான் எனது ஆசை. திருநங்கைகள் கடை வசூல் செய்து தான் வாழ வேண்டும் என்று இல்லை. பலர் தற்போது சாதித்து வருகின்றனர். இன்னும் அரசு எங்களுக்கு இட ஒதுக்கீடு கொடுத்தால் மேலும் பல திருநங்கைகள் வாழ்க்கையில் சாதிப்பார்கள்.'' என்று கூறினார்.
ஜன்னத்தின் தாய் இஸ்மாயில் பீவி நம்மிடம் கூறுகையில், ''20 வருஷமாக என் மகன் திருநங்கையாக இருக்கிறான். முதலில் அவன் சொல்லும்போது மனதிற்கு கஷ்டமாக தான் இருந்தது. ஒரு மகன் இருந்தான்... அவனும் இப்படி ஆகிவிட்டானே! என்று சங்கடமாக இருந்தது. நம்மளும் பேரன், பேத்திகள் எடுக்க வேண்டும் என்று நினைத்தேன் அது நடக்கவில்லை.
இப்போது விவசாயம் பார்க்கிறான். இரவில் காவல் செல்ல வேண்டி இருக்கும். கரடி, பன்றி, மான் போன்ற விலங்குகள் தொல்லை கொடுக்கும். எனவே ஆறு மாதம் வீடு, ஆறு மாதம் காடு என்றுதான் எங்கள் வாழ்க்கை இருந்து வருகிறது. நான்கு பேர் நான்கு விதமாக பேசும்போது வருத்தம் இருக்கத்தான் செய்யும். ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு செல்லும் போது வருத்தம் இருக்கும்.'' என்று கூறினார்.
இதுகுறித்து அந்த பகுதியை சேர்ந்த கருப்பம்மாள் என்ற பெண் கூறுகையில், '' சிறுவயதில் இருந்தே ஜன்னத்தை தெரியும். அப்போது இருந்தே கஷ்டப்படுகிறார். இப்போது விவசாயம் பார்த்து வருகிறார். வழக்கமான வசூலுக்கு செல்லாமல், கஷ்டப்பட்டு விவசாயம் பார்க்கிறார். இங்கு இரவில் கரடி, பன்றி போன்ற விலங்குகள் வருவதால் காவல் காக்க வேண்டும். எங்களுக்கு கணவர், மகன்கள் இருப்பதால் பிரச்சினை இல்லை. ஆனால், இவர்களுக்கு ஆண்கள் யாரும் இல்லாததால் அவர்கள் தான் இரவில் வந்து காவல் காக்க வேண்டும்.'' என்று கூறினார்.
விவசாயம் செய்வது அவ்வளவு எளிதல்ல. அதிலும் கரடிகள், காட்டு பன்றிகள், யானைகள் வாழும் மலையடி வாரத்தில் விவசாயம் செய்வது என்பது ஆண்களுக்கே பெரும் சவாலான விஷயமாகும். இரவில் காவல் காக்காவிட்டால், பயிர்கள் அனைத்தையும் வனவிலங்குகள் தின்றுவிடும். இதுபோன்ற சூழலில், ஒரு திருநங்கையாக இருந்து இரவில் காவல் காத்துக் கொண்டே 6 ஏக்கரில் விவசாயம் செய்து வருகிறார் ஜன்னத்.
பெற்றோர் கைவிடுவதால் தான் பெரும்பாலான திருநங்கைகள் பாதை மாறி செல்கின்றனர். அரசு சார்பில் இட ஒதுக்கீடு போன்ற வசதிகளை செய்து கொடுத்தாலும் கூட பெற்றோர்களின் அரவணைப்பு இருந்தால் மேலும் பல திருநங்கைகளால் சாதிக்க முடியும் என்பதற்கு ஜன்னத் மிகச் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக இருந்து வருகிறார்.