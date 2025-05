ETV Bharat / state

'கல்வி தான் எங்களை காக்கும்'... கோவையில் நம்பிக்கையோடு நீட் தேர்வெழுதிய திருநங்கை! - TRANSGENDER ATTEND NEET EXAM

திருநங்கை இந்திரஜா ( ETV Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : May 4, 2025 at 6:45 PM IST | Updated : May 4, 2025 at 6:57 PM IST 1 Min Read

கோயம்புத்தூர்: தேசிய தேர்வு முகமை சார்பில் நடத்தப்படும் இளநிலை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான நீட் தேர்வு இன்று (மே 4) கோவையில் 14 மையங்களில் நடைபெற்றது. இந்தத் தேர்வில் கோவை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 5,736 மாணவர்கள் பங்கேற்றனர். நாடு முழுவதும் சுமார் 21 லட்சம் மாணவர்கள் எழுதினர். கோவை மாவட்டத்தில் டவுன்ஹால் சி.சி.எம்.ஏ., அரசு மகளிர் பள்ளி, கோவை அரசு கலைக்கல்லுாரி, அவினாசிலிங்கம் கல்வி நிறுவனம் (இரண்டு மையங்கள்), அரசு தொழில்நுட்ப கல்லுாரி, கொங்குநாடு கலை அறிவியல் கல்லுாரி, அசோகபுரம் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி, சி.ஐ.டி., கிருஷ்ணம்மாள் கல்லுாரி (இரண்டு மையங்கள்) உட்பட 14 மையங்கள் தேர்வுக்காக தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டிருந்தன. தேர்வு மையங்களில் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தது. மாணவர்கள் எவ்வித சிரமமும் இன்றி தேர்வை எழுத அனைத்து ஏற்பாடுகளும் தயார் நிலையில் இருப்பதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். திருநங்கை இந்திரஜா (ETV Bharat Tamil Nadu) இந்த நிலையில், கோவையில் நடைபெற்ற நீட் தேர்வில் கோவை சாய்பாபா காலனியை சேர்ந்த இந்திரஜா (22) என்ற திருநங்கை தேர்வு எழுத வந்தார். இவர் கோவை ராம்நகர் பகுதியில் உள்ள அரசு உதவி பெறும் பள்ளியில் 12 ஆம் வகுப்பு முடித்துள்ளார்.

