‘திருநங்கைகளுக்கு 2% இடஒதுக்கீடு வேண்டும்’ - சாதிக்க பிறந்தவர்களுக்கான சமூக அமைப்பு கோரிக்கை!

இடஒதுக்கீடு கொடுத்தால் திருநங்கைகள் மற்றும் திருநம்பிகளுக்கு அரசுத் துறைகளில் வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் என திருநங்கை ஸ்வேதா தெரிவித்துள்ளார்.

சாதிக்க பிறந்தவர்களுக்கான சமூக அமைப்பினர் செய்தியாளர் சந்திப்பு
சாதிக்க பிறந்தவர்களுக்கான சமூக அமைப்பினர் செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 4, 2025 at 6:02 PM IST

சென்னை: திருநங்கைகள் அவர்களது வாழ்க்கையில் பல்வேறு ஏற்றத் தாழ்வுகளை நாள்தோறும் சந்தித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் அரசு வேலைகளில் திருநங்கைகளுக்கு 2% இட ஒதுக்கீட்டை வழங்க வேண்டும் என்று சாதிக்க பிறந்தவர்களுக்கான சமூக அமைப்பினர் தமிழக அரசிடம் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

இது தொடர்பாக சென்னை பத்திரிகையாளர் மன்றத்தில் சாதிக்க பிறந்தவர்களுக்கான சமூக அமைப்பின் நிறுவனர் ஸ்வேதா இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது பேசிய அவர், “திருநங்கைகள் குறித்து பொதுவாக அனைவருக்கும் தெரியும். ஆனால் திருநம்பி (திருநர் நம்பி) குறித்து பொதுவெளியில் யாருக்கும் தெரியாது. அதனை தெரியப்படுத்தும் விதமாக ‘Mr. தென்னிந்திய திருநம்பிகளுக்கான அழகன் ராஜா’ போட்டி சென்னையில் நடைபெற உள்ளது.

முதல் முறையாக தமிழ்நாட்டில் நடைபெறும் இந்த போட்டியில், 15 திருநம்பிகள் பங்கேற்க உள்ளனர். இதே போல, Miss தென்னிந்திய திருநங்கை அழகி ராணி போட்டியும் 9 ஆவது முறையாக நடைபெறுகிறது. இந்த போட்டியிலும் 15 பேர் பங்கேற்க உள்ளனர். திருநங்கை மற்றும் திரு நம்பிகளுக்கான இந்த அழகுப் போட்டி சென்னை எழும்பூரில் அக்டோபர் 8ஆம் தேதி நடைபெறும்.

இதற்காக ஒடிசா, கேரளா, புதுச்சேரி, மேற்கு வங்காளம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களிலிருந்தும் போட்டியாளர்கள் பங்கேற்க உள்ளனர். இந்த போட்டியில் முதல் 3 இடங்களில் வரும் திருநங்கை மற்றும் திருநம்பிகளுக்கு அவர்களின் வாழ்க்கையை மேம்படுத்தித் தரும் வகையிலான வேலைவாய்ப்பு, மேற்படிப்பு உள்ளிட்டவற்றுக்கு உதவி செய்யப்படும்” எனத் தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து, திருநங்கைகள் என்பதால் பொது வெளியில் வேலைவாய்ப்பு மறுக்கப்படுகிறதா என்ற கேள்விக்கு பதில் அளித்த ஸ்வேதா, “அது போன்று எங்கேயும் மறுப்பதில்லை. ஆனால், ஊதியம் குறைவாகவே கிடைக்கிறது. ஆகையால், ஊதியத்தை அதிகரித்துத் தர வேண்டும். சென்னையில் நடக்கவுள்ள இந்த நிகழ்ச்சி சமூக ஒற்றுமையைக் காண்பித்தல் மற்றும் அங்கீகாரத்தை வலுப்படுத்துகிறது.

அரசு வேலைவாய்ப்புகளில் திருநங்கைகளுக்கு 2 சதவீத இட ஒதுக்கீட்டை தமிழ்நாடு அரசு வழங்க வேண்டும். இது தொடர்பான நடவடிக்கைகளை திருநங்கைகள் நலன் சார்ந்தோர் அமைப்புகள் எடுத்து வருகின்றன. இட ஒதுக்கீடு கிடைக்கப் பெற்றால் அரசுத் துறைகளில் திருநங்கைகள் மற்றும் திருநம்பிகளுக்கும் வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும்” என அவர் தெரிவித்தார்.

