கடலூரில் பள்ளி வேன் மீது ரயில் மோதி கோர விபத்து.. 2 மாணவர்கள் பலி.. நடந்தது என்ன? - TRAIN HITS SCHOOL VEHICLE

விபத்துக்குள்ளான பள்ளி வாகனம் ( ETV Bharat Tamil Nadu )

கடலூர்: கடலூர் அருகே செம்மங்குப்பம் பகுதியில் இன்று (ஜூலை 8) காலை தண்டவாளத்தை கடக்க முயன்ற தனியார் பள்ளி வாகனம் மீது, சிதம்பரம் நோக்கிச் சென்ற ரயில் மோதி விபத்துக்குள்ளானது. இந்த விபத்தில், இதுவரை 2 சிறுவர்கள் உயிரிழந்த நிலையில், படுகாயமடைந்த மாணவர்கள் கடலூர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். விபத்து குறித்து தகவலறிந்ததும், அடித்து பிடித்து ஓடி வந்த மாணவர்களின் பெற்றோர், கதறி அழுதனர். சம்பவ இடத்தில் கடலூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஜெயக்குமார் மற்றும் ஆட்சியர் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமார் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். ரயில்வே கேட்டை கடக்க முயன்ற தனியார் பள்ளி வாகனம் மீது, திருச்செந்தூரிலிருந்து சென்னை நோக்கி சென்ற ரயில் அதிவேகமாக மோதியதில் இந்த கோர விபத்து நேரிட்டுள்ளது. ரயில் வந்த நேரத்தில், கேட் கீப்பர் ரயில்வே கேட்டை மூடாமல் இருந்ததாக, விபத்தை நேரில் பார்த்த பொதுமக்கள் குற்றச்சாட்டுகின்றனர். மேலும், கேட் கீப்பரை மக்கள் கடுமையாக தாக்கினர். அப்போது போலீசார் உடனடியாக வந்து, கேட் கீப்பரை பொதுமக்களிடம் இருந்து மீட்டனர். தொடர்ந்து, சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல் கண்காணிப்பாளர் உள்ளிட்ட போலீசாரிடம் பொதுமக்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு வருவதால் பரபரப்பான சூழல் நிலவுகிறது. இந்த விபத்தில் அந்த தனியார் பள்ளியில் 6ஆம் வகுப்பு பயின்று வந்த நிவாஸ் (12), 11ஆம் வகுப்பு பயின்று வந்த சாருமதி (16) ஆகியோர் உயிரிழந்துள்ளனர். 10ஆம் வகுப்பு பயின்று வரும் செழியன் (15), விஷ்வேஸ் (16), வேன் ஓட்டுநர் சங்கர் (47) ஆகியோர் சிகிச்சைக்காக கடலூர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அதேபோல, இந்த சம்பவத்தை நேரில் பார்த்த போது, மின்சாரம் தாக்கியதில் அண்ணாதுரை (55) என்பவர் படுகாயமடைந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

