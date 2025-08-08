Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

ரயில் மோதி 14 வயது சிறுவன் பலி; சோகத்தில் குடும்பத்தினர்! - 14 YEARS BOY DEATH

ரயில் மோதி உயிரிழந்த சிறுவனின் உடலைக் கண்டு அவரது தாய் மற்றும் உறவினர்கள் கதறி அழுத சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ரயில் மோதி 14 வயது சிறுவன் உயிரிழப்பு
ரயில் மோதி 14 வயது சிறுவன் உயிரிழப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 8, 2025 at 4:55 PM IST

1 Min Read

தேனி: ரயில் மோதி 14 வயது சிறுவன் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தேனி பங்களாமேடு பகுதியில் வசித்து வருபவர்கள் வடிவேல் - அருள் ஆனந்தி தம்பதி. இவர்களுக்கு இரண்டு மகன்கள் இருந்தனர். தாய் அருள் ஆனந்தி ஆண்டிபட்டியில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் கூலி வேலைக்கு சென்று வருகிறார். இந்த நிலையில் இன்று காலை வழக்கம் போல் வேலைக்கு சென்றுள்ளார்.

இரண்டு மகன்களும் வீட்டில் இருந்துள்ளனர். அப்போது அருள் ஆனந்தியின் 14 வயது மகன் கோகுல் வீட்டுக்கு அருகே உள்ள கடைக்குச் செல்வதற்காக வீட்டின் முன்பு செல்லும் ரயில் தண்டவாளத்தை கடக்க முற்பட்டுள்ளார். அப்போது தேனியில் இருந்து மதுரையை நோக்கி சென்ற ரயில் இஞ்சின் சிறுவன் மீது மோதியது. இதில் சிறுவன் பலத்த காயத்துடன் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.

பின்னர், இது குறித்து தகவல் அறிந்து வந்த தேனி போலீசார் உயிரிழந்த சிறுவனின் பெற்றோர்களுக்கு தகவல் தெரிவித்து சம்பவம் குறித்து விசாரணை செய்து வருகின்றனர். உயிரிழந்த சிறுவனின் உடலைக் கண்டு அவரது தாய் மற்றும் உறவினர்கள் கதறி அழுத சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பின் சிறுவனின் உடலை ஆம்புலன்ஸ் மூலம் தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இந்த சம்பவம் குறித்து தேனி போலீசார் மற்றும் ரயில்வே போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

இதையும் படிங்க: 11 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு ரத்து: அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் அறிவிப்பு

முதற்கட்ட விசாரணையில் மதுரை - போடியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ரயில் மின்கம்பங்கள் மற்றும் தண்டவாளங்களை பராமரிப்பு செய்வதற்காக மதுரையில் இருந்து போடி வந்த ரயில் என்ஜின் மீண்டும் அங்கிருந்து மதுரை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்ததாகவும், அப்போது தேனி பங்களாமேடு பகுதியில் வரும் போது ரயில் தண்டவாளத்தில் வந்த சிறுவன் மீது மோதியுள்ளது. ரயில்வே கேட் அருகில் இருக்கும் நிலையில் ரயில் இன்ஜினில் ஹாரன் சத்தம் எழுப்பப்படவில்லை என்றும், இதனால் ரயில் எஞ்சின் வரும் சத்தம் கேட்காமல் இருந்துள்ளதால் ரயில் வருவதை அறியாமல் சிறுவன் கடந்துள்ளதால் விபத்து ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

தேனி: ரயில் மோதி 14 வயது சிறுவன் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தேனி பங்களாமேடு பகுதியில் வசித்து வருபவர்கள் வடிவேல் - அருள் ஆனந்தி தம்பதி. இவர்களுக்கு இரண்டு மகன்கள் இருந்தனர். தாய் அருள் ஆனந்தி ஆண்டிபட்டியில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் கூலி வேலைக்கு சென்று வருகிறார். இந்த நிலையில் இன்று காலை வழக்கம் போல் வேலைக்கு சென்றுள்ளார்.

இரண்டு மகன்களும் வீட்டில் இருந்துள்ளனர். அப்போது அருள் ஆனந்தியின் 14 வயது மகன் கோகுல் வீட்டுக்கு அருகே உள்ள கடைக்குச் செல்வதற்காக வீட்டின் முன்பு செல்லும் ரயில் தண்டவாளத்தை கடக்க முற்பட்டுள்ளார். அப்போது தேனியில் இருந்து மதுரையை நோக்கி சென்ற ரயில் இஞ்சின் சிறுவன் மீது மோதியது. இதில் சிறுவன் பலத்த காயத்துடன் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.

பின்னர், இது குறித்து தகவல் அறிந்து வந்த தேனி போலீசார் உயிரிழந்த சிறுவனின் பெற்றோர்களுக்கு தகவல் தெரிவித்து சம்பவம் குறித்து விசாரணை செய்து வருகின்றனர். உயிரிழந்த சிறுவனின் உடலைக் கண்டு அவரது தாய் மற்றும் உறவினர்கள் கதறி அழுத சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பின் சிறுவனின் உடலை ஆம்புலன்ஸ் மூலம் தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இந்த சம்பவம் குறித்து தேனி போலீசார் மற்றும் ரயில்வே போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

இதையும் படிங்க: 11 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு ரத்து: அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் அறிவிப்பு

முதற்கட்ட விசாரணையில் மதுரை - போடியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ரயில் மின்கம்பங்கள் மற்றும் தண்டவாளங்களை பராமரிப்பு செய்வதற்காக மதுரையில் இருந்து போடி வந்த ரயில் என்ஜின் மீண்டும் அங்கிருந்து மதுரை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்ததாகவும், அப்போது தேனி பங்களாமேடு பகுதியில் வரும் போது ரயில் தண்டவாளத்தில் வந்த சிறுவன் மீது மோதியுள்ளது. ரயில்வே கேட் அருகில் இருக்கும் நிலையில் ரயில் இன்ஜினில் ஹாரன் சத்தம் எழுப்பப்படவில்லை என்றும், இதனால் ரயில் எஞ்சின் வரும் சத்தம் கேட்காமல் இருந்துள்ளதால் ரயில் வருவதை அறியாமல் சிறுவன் கடந்துள்ளதால் விபத்து ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

தேனி TRAIN ENGINE ACCIDENT14 YEARS OLD BOY DEATHRALIWAY DEPARTMENT14 YEARS BOY DEATH

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

"கடும் காற்று.. குளிர்தான் கதி..." வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் ’மரியான்’ மீனவர்கள்; தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே தவிக்கும் குடும்பத்தினர்!

தமிழ்நாட்டில் பெண் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒரே 'ஜிம்' - சர்வதேச போட்டிகளுக்கு தயாராகும் வீராங்கனைகள்!

EXCLUSIVE: என் நடிப்பு எந்த விதத்தில் குறைந்து விட்டது? நடிகை ஊர்வசி ஆதங்கம்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.