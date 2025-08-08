தேனி: ரயில் மோதி 14 வயது சிறுவன் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தேனி பங்களாமேடு பகுதியில் வசித்து வருபவர்கள் வடிவேல் - அருள் ஆனந்தி தம்பதி. இவர்களுக்கு இரண்டு மகன்கள் இருந்தனர். தாய் அருள் ஆனந்தி ஆண்டிபட்டியில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் கூலி வேலைக்கு சென்று வருகிறார். இந்த நிலையில் இன்று காலை வழக்கம் போல் வேலைக்கு சென்றுள்ளார்.
இரண்டு மகன்களும் வீட்டில் இருந்துள்ளனர். அப்போது அருள் ஆனந்தியின் 14 வயது மகன் கோகுல் வீட்டுக்கு அருகே உள்ள கடைக்குச் செல்வதற்காக வீட்டின் முன்பு செல்லும் ரயில் தண்டவாளத்தை கடக்க முற்பட்டுள்ளார். அப்போது தேனியில் இருந்து மதுரையை நோக்கி சென்ற ரயில் இஞ்சின் சிறுவன் மீது மோதியது. இதில் சிறுவன் பலத்த காயத்துடன் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
பின்னர், இது குறித்து தகவல் அறிந்து வந்த தேனி போலீசார் உயிரிழந்த சிறுவனின் பெற்றோர்களுக்கு தகவல் தெரிவித்து சம்பவம் குறித்து விசாரணை செய்து வருகின்றனர். உயிரிழந்த சிறுவனின் உடலைக் கண்டு அவரது தாய் மற்றும் உறவினர்கள் கதறி அழுத சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பின் சிறுவனின் உடலை ஆம்புலன்ஸ் மூலம் தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இந்த சம்பவம் குறித்து தேனி போலீசார் மற்றும் ரயில்வே போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
முதற்கட்ட விசாரணையில் மதுரை - போடியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ரயில் மின்கம்பங்கள் மற்றும் தண்டவாளங்களை பராமரிப்பு செய்வதற்காக மதுரையில் இருந்து போடி வந்த ரயில் என்ஜின் மீண்டும் அங்கிருந்து மதுரை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்ததாகவும், அப்போது தேனி பங்களாமேடு பகுதியில் வரும் போது ரயில் தண்டவாளத்தில் வந்த சிறுவன் மீது மோதியுள்ளது. ரயில்வே கேட் அருகில் இருக்கும் நிலையில் ரயில் இன்ஜினில் ஹாரன் சத்தம் எழுப்பப்படவில்லை என்றும், இதனால் ரயில் எஞ்சின் வரும் சத்தம் கேட்காமல் இருந்துள்ளதால் ரயில் வருவதை அறியாமல் சிறுவன் கடந்துள்ளதால் விபத்து ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
