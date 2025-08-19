ETV Bharat / state

''ராமேஸ்வரம் மீனவர்களை விடுவிக்க வேண்டும்'' - தங்கச்சிமடத்தில் ரயில் மறியல் போராட்டம்! - FISHERMEN TRAIN PICKET

சுமார் ஒன்றரை மணி நேரத்திற்கு மேல் நடந்த ரயில் மறியல் போராட்டம் மற்றும் அதனை தொடர்ந்து இரண்டு மணி நேரம் காலதாமதத்திற்கு பின்னர் ராமேஸ்வரம் -தாம்பரம் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் போராட்டக் களத்தை கடந்து சென்றது.

ரயில் மறியல் செய்த மீனவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : August 19, 2025 at 9:58 PM IST

ராமநாதபுரம்: இலங்கை கடற்படையால் சிறை பிடிக்கப்பட்ட ராமேஸ்வரம் மீனவர்களை விடுவிக்க வேண்டும், பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ள ராமேஸ்வரம் பகுதி மீனவர்களின் 10க்கும் மேற்பட்ட படகுகளை விடுவிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி, ராமேஸ்வரம் தங்கச்சிமடம் பகுதியில் 1000க்கும் மேற்பட்ட மீனவர்கள் ரயில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம், ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து 61 நாட்கள் தடைக்காலம் முடிந்து சமீபத்தில் மீன் பிடிக்க சென்ற ராமேஸ்வரம், பாம்பன் பகுதிகளை சேர்ந்த 55க்கும் மேற்பட்ட மீனவர்கள் எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக கூறி இலங்கை கடற்படை கைது செய்தது. மேலும் 10க்கும் மேற்பட்ட விசைப்படகு மற்றும் நாட்டுப் படகுகளையும் பறிமுதல் செய்தது.

இதையடுத்து இலங்கை கடற்படையால் சிறை பிடிக்கப்பட்ட ராமேஸ்வரம் மீனவர்களை விடுவிக்க வேண்டும், பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ள ராமேஸ்வரம் பகுதி மீனவர்களின் 10க்கும் மேற்பட்ட படகுகளை விடுவிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி ராமேஸ்வரம் தங்கச்சிமடம் பகுதியில் மீனவர்கள் காலவரையற்ற போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். கடந்த 10 நாட்களாக கடலுக்கு செல்லாமல் சாலை மறியல், உண்ணாவிரதம் என்று பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்திய மீனவர்கள் இன்று (ஆகஸ்ட் 19) தங்கச்சிமடத்தில் ரயில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இந்த போராட்டத்தின்போது, பெண்கள் உள்ளிட்ட 1000க்கும் மேற்பட்ட மீனவர்கள் தங்கச்சிமடம் ரயில் தண்டவாளத்தில் அமர்ந்து மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். சுமார் ஒன்றரை மணி நேரம் நடந்த ரயில் மறியல் போராட்டத்தால் ராமேஸ்வரம் - தாம்பரம் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் போராட்டம் நடைபெற்ற பகுதிக்கு சில நூறு அடி தூரத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது.

உடனே மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் சந்தீஷ், மாவட்ட வருவாய் அதிகாரி கோவிந்தராஜூலு மற்றும் மீன்வள துறை அதிகாரிகள் போராட்ட களத்துக்கு வருகை தந்து, மீனவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். அப்போது இலங்கை கடற்படையால் சிறைபிடிக்கப்பட்டுள்ள மீனவர்களை விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்கும்படி மத்திய அரசை வலியுறுத்துவதாகவும், மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சரையும், தமிழக முதலமைச்சரையும் சந்திக்க ஏற்பாடு செய்வதாகவும் கூறி ரயில் மறியல் போராட்டத்தை வாபஸ் பெற வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டனர்.

இதை ஏற்றுக்கொண்ட மீனவர்கள் ரயில் மறியல் போராட்டத்தை விலக்கிக் கொண்டனர். சுமார் ஒன்றரை மணி நேரத்திற்கு மேல் நடந்த ரயில் மறியல் போராட்டம் மற்றும் அதனைத் தொடர்ந்து இரண்டு மணி நேரம் காலதாமதத்திற்கு பின்னர் ராமேஸ்வரம் - தாம்பரம் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் போராட்டம் நடைபெற்ற பகுதியை கடந்து சென்றது.

ராமேஸ்வரம் மீனவர்களை விடுவிக்க வேண்டும், பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ள ராமேஸ்வரம் பகுதி மீனவர்களின் 10க்கும் மேற்பட்ட படகுகளை விடுவிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி ஒரே நேரத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட மீனவர்களும், மீனவ பெண்களும் ரயில் மறியல் போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டதால் அந்த பகுதியில் பரபரப்பும், பதற்றமும் நிலவியது.

