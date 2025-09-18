ETV Bharat / state

நீதி கேட்டு காரின் பேனட்டில் படுத்த நபர்.. அப்படியே அரை கிமீ இழுத்துச் சென்ற எஸ்ஐ அதிரடி சஸ்பெண்ட்!

இந்த சம்பவத்தில் புகார் பெறாத நிலையில், சிசிடிவி காட்சிகளின் அடிப்படையில் எஸ்ஐ காந்தி ராஜன் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இழுத்து செல்லப்பட்ட பைக் ஓட்டுநர் அசோக் குமார்
இழுத்து செல்லப்பட்ட பைக் ஓட்டுநர் அசோக் குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 18, 2025 at 9:36 PM IST

திருநெல்வேலி: நெல்லை அருகே பைக் ஓட்டுநரை கார் பேனட்டில் இழுத்து சென்ற போக்குவரத்து எஸ்ஐ சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார்.

நெல்லை டவுன் கணேஷ் தியேட்டர் அருகே நேற்றிரவு (செப்.17) ஒரு இருசக்கர வாகனத்தின் மீது கார் ஒன்று மோதி விபத்துக்குள்ளானது. இதில் அந்த பைக் சேதமடைந்தது. இந்த நிலையில், பைக் ஓட்டுநர் தனது பைக் மீது மோதிய காரை தடுத்து நிறுத்தி வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார். அப்போது காரை ஓட்டி வந்தது போக்குவரத்து காவல் பிரிவு எஸ்ஐ காந்தி ராஜன் என்பது தெரிய வந்தது. பின்னர் அவருக்கும், பைக் ஓட்டுநருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. அப்போது பைக் உரிமையாளர், ''முன் சென்ற பேருந்து திடீரென நின்றதால் நானும் பைக்கை நிறுத்தினேன், காரை கொண்டு பைக் மீது மோதியதால் தான் பைக் சேதமானது'' என முறையிட்டார்.

இதற்கிடையில் அங்கு பொதுமக்கள் கூடியதால், எஸ்.ஐ காந்தி ராஜன் தனது காரை எடுக்க முயற்சித்தார். ஆனால் காரை எடுக்கவிடாமல் பைக் உரிமையாளர் தனக்கு நியாயம் வேண்டும் என கார் பேனட் முன்பு நின்று காரை தடுத்து நிறுத்த முயன்றார். அப்போது அவரை இடிக்க வருவதை போல எஸ்.ஐ காரின் வேகத்தை அதிகரித்தார். இதனால் காரின் பேனட் மீது அந்த நபர் படுத்துக்கொண்டார்.

ஆனாலும் காரை நிறுத்தாத எஸ்.ஐ, பேனட் மீது படுத்த நபருடன் சுமார் அரை கிமீ தூரம் காரை ஓட்டி சென்றார். கார் பேனட் மீது படுத்த நபரோ, தன்னை 'காப்பாற்றுங்கள்... காப்பாற்றுங்கள்' என கூச்சலிட்டவாறே காரின் முன்பக்கம் தொங்கி கொண்டே பயணித்த வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலானது.

இதையும் படிங்க: 'இனி எந்த டீச்சராவது வரலைன்னு சொன்னா தொலச்சிடுவேன்' ஊருக்கு கிடைத்த பேருந்து சேவையால் 'VIBE' ஆன மூதாட்டி!

இந்த வீடியோ காட்சிகளின் அடிப்படையில் நெல்லை மாநகர காவல் துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டனர். அதனை அடுத்து இருசக்கர வாகன ஓட்டியிடம் மோசமான செயலில் ஈடுபட்டதாக போக்குவரத்து பிரிவு எஸ்ஐ காந்தி ராஜனை ஆயுதப்படைக்கு மாற்றி மாநகர காவல் துணை ஆணையாளர் பிரசன்ன குமார் உத்தரவு பிறப்பித்தார். மேலும் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக துறை ரீதியான விசாரணை மேற்கொண்டு நடவடிக்கை எடுக்கவும் அவர் நெல்லை மாநகர காவல் துறை அதிகாரிகளுக்கு பரிந்துரைத்தார். அதனை தொடர்ந்து எஸ்ஐ காந்தி ராஜன் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார்.

மேலும், இந்த விபத்து தொடர்பாக இதுவரை எந்த புகாரும் வர பெறாத நிலையில், இருசக்கர வாகனத்தை ஓட்டி வந்தவர் குறித்த தகவலை பெற போலீசார் முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

முதற்கட்டமாக பைக்கை ஓட்டி வந்தவர் பெயர் அசோக் குமார் என்பதும், அவர் டவுன் செண்பகம் பிள்ளை தெருவை சேர்ந்த கூலி தொழிலாளி என்பதும் தெரிய வந்துள்ளது. எஸ்ஐ காந்தி ராஜன் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், பைக் ஓட்டுநரிடம் இருந்து புகார் பெற போலீசார் முயற்சி எடுத்து வருகின்றனர்.

எஸ்ஐ சஸ்பெண்ட்TIRUNELVELI CRIMEDRAGGING BIKER ON CAR BONNETதிருநெல்வேலிTRAFFIC SI SUSPENDED

