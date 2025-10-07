ETV Bharat / state

நெல்லையில் கடையடைப்பு போராட்டம்! ஏன் தெரியுமா?

கடையடைப்பு போராட்டத்தில் தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பு, நெல்லை இந்து வியாபாரிகள் சங்கம் உள்ளிட்ட சில அமைப்புகள் கலந்து கொள்ளவில்லை.

நெல்லை டவுன் மார்க்கெட்டில் கடையடைப்பு போராட்டம்
நெல்லை டவுன் மார்க்கெட்டில் கடையடைப்பு போராட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 7, 2025 at 7:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திருநெல்வேலி: கனரக வாகனங்கள், லாரிகள் மாநகர பகுதிக்குள் வருவதற்கு தடை விதிக்கப்பட்ட மாவட்ட நிர்வாகத்தின் உத்தரவை கண்டித்து வியாபாரிகள் சங்கம் சார்பில் இன்று கடையடைப்பு போராட்டம் நடைபெற்றது.

நெல்லை மாநகர பகுதிகளுக்குள் ஏராளமான வணிக நிறுவனங்கள், தொழிற்சாலைகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இதன் செயல்பாட்டிற்காக பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து கனரக வாகனங்களின் மூலம் பொருட்கள் கொண்டு வரப்பட்டு விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. கனரக வாகனங்கள் நெல்லை மாநகர் பகுதிக்குள் வருவதால் போக்குவரத்தில் நெரிசல் உள்ளிட்டவை ஏற்படுவதன் காரணமாக ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழ் பழையபேட்டை பகுதியில் லாரி முனையம் ஒன்று அமைக்கப்பட்டது.

அங்கு கனரக வாகனங்கள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு அங்கிருந்து சிறிய வாகனங்கள் மூலம் பொருட்களை கொண்டு வரும் வகையில் இந்த திட்டம் செயல்படுத்த ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன. இந்த நிலையில் லாரி முனையத்தை செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வரும் பொருட்டு மாவட்ட நிர்வாகம் நெல்லை மாநகர பகுதிக்குள் கனரக வாகனங்கள் வருவதற்கு தடை விதித்தது. ஆனால் இதனை ஏற்க வியாபாரிகள் சங்கத்தினர் மறுப்பு தெரிவித்தனர்.

இந்த நிலையில் மாவட்ட நிர்வாகம் பழைய நேரம் முறைப்படி லாரிகளை இயக்க அனுமதிக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி அனைத்து வியாபாரிகள் சங்கம் சார்பில் இன்று காலை முதல் நாளை காலை 6 மணி வரை 24 மணி நேர கடையடைப்பு போராட்டம் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த போராட்டத்தில் தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பு, நெல்லை இந்து வியாபாரிகள் சங்கம் உள்ளிட்ட அமைப்புகள் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் உத்தரவிற்கு ஆதரவு தெரிவித்து கலந்து கொள்ளவில்லை.

ஆனால், நெல்லை வியாபாரிகள் சங்கம், பூதத்தார் முக்கு வியாபாரிகள் சங்கம், அனைத்து காய்கறி வியாபாரிகள் சங்கம் என பல்வேறு சங்கங்களைச் சேர்ந்த சுமார் 300-க்கும் மேற்பட்ட கடைகள் நெல்லை டவுன் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இன்று திறக்கப்படவில்லை. இதனால், எப்போதும் பரபரப்பாக காணப்படும் நெல்லை டவுன் பகுதி வெறிச்சோடி காணப்படுகிறது.

இந்த போராட்டம் காரணமாக அத்யாவசிய பொருட்கள் உள்ளிட்டவைகள் வாங்குவதில் பொதுமக்களுக்கு சிரமம் நிலவுகிறது. நெல்லை டவுன் மார்க்கெட் முழுவதும் அடைக்கப்பட்டுள்ள கடைகள் நாளை காலை 6 மணிக்கு திறக்கப்படும் என வியாபாரிகள் சங்கங்கள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

For All Latest Updates

TAGGED:

SHOP CLOSURE PROTESTNELLAI TOWN MARKET TRADERS PROTESTTRADERS PROTEST IN NELLAIதிருநெல்வேலிSHOP CLOSURE PROTEST IN NELLAI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.